 Протестувальники виламали двері та увірвалися до міської ради Львова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляють у прес-службі міськради, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко.
"Протестувальники не захотіли слухати чиновників міської ради і почали виламувати двері в міську раду. Зчинилася штовханина і бійка", - відзначають у ЛМР.
Як повідомляє видання "Твоє місто", після цього учасники мітингу увірвалися в приміщення міськради. Під час штурму протестувальники мали з собою ніж, що зафіксували камери спостереження, а серед учасників акції помітили неповнолітніх.
Серед протестувальників - ГО "Рабів до раю не пускають", ГО "Розвиток суспільства", ВКФ "Патріот", Нацкорпус Львівщини та інші. Зазначається, що вони неодноразово намагалися зірвати роботу виконавчого комітету і сесії. Зокрема, минулої п'ятниці під час засідання виконавчого комітету протестувальники зірвали засідання і облили фарбою чиновників. У міськраді ці протести пов'язують із забороною продавати в МАФах пиво та алкогольні напої, яка почала діяти з 1 травня.
Адже є закон України яким визначино умови реалізації алкогольних напоїв.
"Мантулить" потрібно цих "ахтивістів" не дивлячись ні на що!
Садовый походу перемазался зеленкой просто в полете. Ходють слухи по дворам, что этот запрет сделан специально под сеть АТБ (принадлежит "днепровским"), которые Садовый якобы договорился пустить во Львов. Если так, молодец каломоец! Демонстрирует комплексный подход к делу. Ну, и Садовый наконец на пенсию заработал.
Рівне.
Мусора @MVS_UA звинтили малолєтку за плакат.
Львів.
Стадо ви... ло двері в міськраду Львова посеред білого дня і спокійно завалило всередину.
Мусора нема ні одного. Все шо треба знать.
Аваков свой пост отрабатывает
Среди протестующих - ОО "Рабов в рай не пускают", ОО "Развитие общества",
ПКФ "Патриот", Нацкорпус Львовщины и другие.
Источник: https://censor.net.ua/p3129491
"Мудохати" потрібно цих виродків а вже потім розбиратись - чим вони не вдоволені.
Рашке всё равно на какой теме дестабилизировать область
Все предельно ясно
каговняли залишаться задоволені поставленою кінокартинкою.
Требуют отставки шавки коломойского садового.
А во Львове этих дебилов нет.
Будут мочить маланцев - садового, тягнитухеса и ДР.