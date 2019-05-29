 Виставка та аукціон картин політв'язня журналіста Сущенка відбулися в Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Укрінформ.

До уваги відвідувачів були представлені 15 збільшених фотокопій малюнків Романа, створених в ув'язненні за допомогою доступних матеріалів - кулькової ручки, лушпиння цибулі, бурякового соку, кетчупу, прального порошку.

12 із 15 картин були продані на так званому тихому аукціоні - охочі придбати роботу записували своє ім'я і ставку на спеціальному аркуші.

Загалом вдалося зібрати $1250. Ці гроші будуть направлені сім'ї Романа Сущенка на покриття витрат на його підтримку в колонії, юридичний супровід, оплату зв'язку.

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Захід відвідали генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов і постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"Ми мусимо продовжувати тиск на Росію. Використовувати кожну можливість. На урядовому рівні. Санкції. Але також влаштовуючи такі заходи, як цей. Чим більше людей знатимуть правду, тим легше буде українським дипломатам робити все можливе, аби звільнити наших людей", - заявив Єльченко у виступі.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

Протягом двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".

МЗС України висловив протест, вимагаючи від РФ негайно скасувати незаконний вирок у справі Сущенка та забезпечити його звільнення і повернення в Україну. До цих закликів приєдналися і міжнародні організації, зокрема ЄС, ОБСЄ, Міжнародна і Європейська федерації журналістів (IFJ/EFG) тощо.