 Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Про це написав адвокат Роман Маселко на своїй сторінці в Фейсбуці, опублікувавши також копію документа, передає Цензор.НЕТ.

Заборона стосується Сергія Козьякова, Станіслава Щотки, Михайла Макарчука, Юрія Титова, Анастасії Зарицької, Миколи Мішина, Валентини Устименко, Тетяни Весельської.

"А ви казали, що проблема тільки в Окружному адміністративному суді Києва. Як на мене, Постанова є очевидно незаконною. Але ВККС благословляла сотні таких суддів і закривала очі на ще більш свавільні вчинки. Ось вони і вирішили, що дозволено все, головне мати впливового покровителя. Судова реформа наздоганяє своїх батьків", - написав Маселко.

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