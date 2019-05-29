 Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Про це написав адвокат Роман Маселко на своїй сторінці в Фейсбуці, опублікувавши також копію документа, передає Цензор.НЕТ.
Заборона стосується Сергія Козьякова, Станіслава Щотки, Михайла Макарчука, Юрія Титова, Анастасії Зарицької, Миколи Мішина, Валентини Устименко, Тетяни Весельської.
"А ви казали, що проблема тільки в Окружному адміністративному суді Києва. Як на мене, Постанова є очевидно незаконною. Але ВККС благословляла сотні таких суддів і закривала очі на ще більш свавільні вчинки. Ось вони і вирішили, що дозволено все, головне мати впливового покровителя. Судова реформа наздоганяє своїх батьків", - написав Маселко.
5 лет троль ПЯТЬ !!! лет, не хватило чтобы уволить судью, имея большинство в ВР.
"Суворовский суд Одессы"
А окружная это там где ты работаешь.
ему же все равно пофик на конституцию и Раду
Даже если не слабо, то у него нет большинства в ВР чтобы его приняла ВР.
Т.к. нынешнее большинство в ВР эти судьи вполне устраивают, раз за 5 лет никого не выгнали.
1. Либо национализировали незаконно и судьи приняли законное решение.
2. Либо все эти потужни рехформы-пафос и бутафория, там как сидели продажные судьи так и остались. Просто петро своими рехформами их немного подоил, ну сами понимаете эти все переатестации/люстрации не за бесплатно. В итоге имеем то что и должны были иметь. Судьи заплатили петру за мандат дальше зарабатывать деньги, он их оставил они зарабатывают.
Кстати порошенку ничего не мешает и сейчас их уволить, ВР рада пока работает, большинство есть, ВККС его люди. Знаете что мешает-взял денег, этим только подтвердив что взяткочнецтво в законе если заносить выше. Уволить значит вернуть те миллионы что брал за переатестацию.
А Вы свой пост предыдущий читали, или у Вас работа "копировал-вставил" даже не читая.
Почитайте там всего 5 слов, и узнаете кто мне это рассказал.
В 14-ом это было очевидно, но что-то пошло не так...
Свои крысы своим же горло перегрызают!
Если бы 5 лет назад их всех скопом выгнали, сегодня бы уже суды вышли бы из кризиса и начали расти показатели!
А теперь этих судей быстрее всего пристрелить, чем законно уволить! А уж тем более отнять льготы и наварованное!
ЗЫ: Походу, проще пристрелить тех тупорылых зебилов, которые голосовали за этот цирк.
а то почали Порох/зеленський Портнов/Коломойський....