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Все про:судова реформа (833) Козьяков (67) ВККСУ (312) Маселко (21) Заріцька (3) Щотка (36)

 Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Суворовський суд Одеси заборонив 8 членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вчиняти будь-які дії з проведення кваліфікаційного оцінювання.

Про це написав адвокат Роман Маселко на своїй сторінці в Фейсбуці, опублікувавши також копію документа, передає Цензор.НЕТ.

Заборона стосується Сергія Козьякова, Станіслава Щотки, Михайла Макарчука, Юрія Титова, Анастасії Зарицької, Миколи Мішина, Валентини Устименко, Тетяни Весельської.

"А ви казали, що проблема тільки в Окружному адміністративному суді Києва. Як на мене, Постанова є очевидно незаконною. Але ВККС благословляла сотні таких суддів і закривала очі на ще більш свавільні вчинки. Ось вони і вирішили, що дозволено все, головне мати впливового покровителя. Судова реформа наздоганяє своїх батьків", - написав Маселко.

Читайте також: Порошенко почав пожинати плоди своєї судової реформи, - Трепак про заборону суду Козьякову та Щотці виконувати повноваження членів ВККСУ

Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко 01
Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко 02
Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко 03
Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко 04
Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко 05
Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129460
 
   
 Топ коментарі
 
портновско-киваловский кооператив прикривет Киевский окружной суд пока тот дерибанит Приват. Зекоманда...
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гороховий, тебе ж обьясняют. Окружные судьи должны пройти переаттестацию. В рамках той самой реформы. Но они точно знают что не пройдут. Потому и упираются идти на комисию - то болеют всем судом то олигофренские запреты от кивалова. Тяжко бить зебилом и игнорить реальность?
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Кивалов потянул одеяло на себя, да зеленые биллы?
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портновско-киваловский кооператив прикривет Киевский окружной суд пока тот дерибанит Приват. Зекоманда...
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Троль ты соевый, Зекоманда в Украине 2 недели, и не назначила за это время ни 1 судьи, а вот кто их потужно реформировал и назначал 5 лет похоже быстро забыли.
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шут гороховий, Окружной суд "назначали" еще при овоще портнов с Богданом)
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Т.е. 5 лет потужной судовой реформ-это пафос ? Никаких рехформ небыло ?
5 лет троль ПЯТЬ !!! лет, не хватило чтобы уволить судью, имея большинство в ВР.
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гороховий, тебе ж обьясняют. Окружные судьи должны пройти переаттестацию. В рамках той самой реформы. Но они точно знают что не пройдут. Потому и упираются идти на комисию - то болеют всем судом то олигофренские запреты от кивалова. Тяжко бить зебилом и игнорить реальность?
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Да кстати троль, читай статью
"Суворовский суд Одессы"
А окружная это там где ты работаешь.
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те со словом "окружной" у вас ассоциируется только то место, куда вы едите телок "снимать"? нормальные вам не дают?? давно? или всегда так было?
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а и не нужно назначать, к чему заморачиваться с процедурой, зебло через бабушку Кончиту начало скупать суды оптом и в розницу, как носки на базаре. А это замутка ваще клиника реальная Типа, участковый мусор, запретил следователям прокуратуры дела расследовать. Пришло время обрезанных олигофренов. Держитесь за воздух
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а что зеленскому слабо закон нарисовать про роспуск судей
ему же все равно пофик на конституцию и Раду
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Президент рисует законопроекты.

Даже если не слабо, то у него нет большинства в ВР чтобы его приняла ВР.
Т.к. нынешнее большинство в ВР эти судьи вполне устраивают, раз за 5 лет никого не выгнали.
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эти судьи же коломойскому банк вернули
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Ну раз вернули то тут объяснения 2:
1. Либо национализировали незаконно и судьи приняли законное решение.
2. Либо все эти потужни рехформы-пафос и бутафория, там как сидели продажные судьи так и остались. Просто петро своими рехформами их немного подоил, ну сами понимаете эти все переатестации/люстрации не за бесплатно. В итоге имеем то что и должны были иметь. Судьи заплатили петру за мандат дальше зарабатывать деньги, он их оставил они зарабатывают.
Кстати порошенку ничего не мешает и сейчас их уволить, ВР рада пока работает, большинство есть, ВККС его люди. Знаете что мешает-взял денег, этим только подтвердив что взяткочнецтво в законе если заносить выше. Уволить значит вернуть те миллионы что брал за переатестацию.
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"Г+Г рассказал" говорите Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко - Цензор.НЕТ 6040 Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко - Цензор.НЕТ 6040 Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко - Цензор.НЕТ 6040

А Вы свой пост предыдущий читали, или у Вас работа "копировал-вставил" даже не читая.
Почитайте там всего 5 слов, и узнаете кто мне это рассказал.
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Кивалов потянул одеяло на себя, да зеленые биллы?
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Если под реформой подразумевается что-то иное, чем не разгон - то это марна справа.
В 14-ом это было очевидно, но что-то пошло не так...
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Дааа петюнчик..... Дореформировался......
Свои крысы своим же горло перегрызают!
Если бы 5 лет назад их всех скопом выгнали, сегодня бы уже суды вышли бы из кризиса и начали расти показатели!
А теперь этих судей быстрее всего пристрелить, чем законно уволить! А уж тем более отнять льготы и наварованное!
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Удивишься, зебилушко: этих судей назначали Богдан с Портновым!
ЗЫ: Походу, проще пристрелить тех тупорылых зебилов, которые голосовали за этот цирк.
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Наверно Порошенко угнетал судебную ветвь власти, если, после того, как он ушел (и даже ранше, когда КС обрадовался рейтингам), вся нечисть почувствовала себя свободной...
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скоро суд может и о страну Украина презнать не законной - зеленский где гарант конституции - не спи - делай(те) - нафига вас выбрали президентом?
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Вы чо? Как может президент влиять на суд? Пети уже нет, проснитесь!
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я тебе лам - тут всю предвыборную компанию, нам рассказывали шо Петя, не хочет не кого садить, начиная от убийц Майдана и заканчивая Гандзюк - теперь зеленский за все в ответе - Зеленский кто виноват в смерти Кати Гандзюк? когла убийц Майдана посадишь? когда освободишь пленных Украинцев - ДЕЛАЙ(те)
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Нічого дивного. Як президент плює на закони то й судді вирішили що можна. Слід було чекати.
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Новая ВРУ- новая Конституция,новые правила игры. Голосуем за подтверждённых ЗЕ Слуг Народа.А то к выборам детей лейтенанта Шмидта будет вагон и маленькая тележка.
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Порушувати закони та конституцію і згідно старої не можна. ))) Смисл нову писати з таким до неї відношенням?
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Конституция прописана под бандитов.Святое дело -отправить ВРУ на перевыборы- за преступление считают!В США Конгресс переизбирается каждые два года,сенат -на треть!Президент-раз в 4года.А у нас? Из за того что бандиты сделали себе полномочия по 5 лет от сельсовета до президента у нас уже произошло 2 Майдана и война.А будь срок полномочий всех ветвей власти 2 года майданов и противостояний не было бы априори!
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да но сенаторы - мажоритарщики и на 6 лет, и только партийносписочная публика конгресс избирается на 2 года а схема на 1/3 это обеспечивает ПРИЕМСТВЕННОСТЬ. вы все в революшин с зелей играете.. зеля как раз и есть опг
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коментатори, а хто читав всю ухвалу?!))))
а то почали Порох/зеленський Портнов/Коломойський....
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Так. Вместо того, чтоб занятся судами как обещал, клоун устраивает выборы, переезд АП, выпендривается на сцене квартала.... Просто- зашибись!!! Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко - Цензор.НЕТ 4550
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собрание школьников запретило учителям принимать экзамены? а что и так можно???)))
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Запам'ятайте раз і на завжди- людей серед корупціонерів не буває. Якщо, людиноподібна істота стала суддею то, вона мала заплатити грубі гроші за своє призначення. Серед суддів немає таких що, не пройшли майновий ценз. Втім, як і серед прокурорів. Навіть діти прокурорів, які займали високі посади, не пройшли ні в суд, ні в прокуратуру без хабара. Я не кажу про слідчих прокуратури то, чорна кістка.
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Практически все перечисленные "члены" - говнюки редкие, но судьям районного (!) суда, вынесшим подобную ухвалу, надо яйца отрывать
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниОдеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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