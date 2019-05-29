 Під час одержання $100 тис. затримано двох "антикорупційних активістів", які шантажували компроматом в.о. держсекретаря Мінекології. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Так, за даними відомства, у 2018 році до Національної поліції України надійшло звернення від одного з посадовців керівної ланки однієї з державних структур про факт вимагання коштів невідомими особами. Від зловмисників заявник отримав ультиматум: або надання 100 тисяч доларів США, або розголошення відомостей приватного та компрометуючого характеру.

Головним слідчим управлінням НПУ, за процесуального керівництва ГПУ, за фактом вимагання було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України. Оперативне супроводження доручено Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Під час документування оперативники встановили, що до злочинних дій причетні двоє осіб – 41- та 45-річний мешканці Львова.

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"Аферисти, пересувалися на автомобілі еліт-класу і представлялися співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів. Крім того, отримано докази причетності до дій львів’ян колишнього начальника управління персоналом структури, у якій наразі працює заявник, та кількох членів однієї з громадських організацій, яка "спеціалізується" на замовних протестних акціях, з метою психологічного тиску на потрібний "об’єкт".

Відразу після одержання 100 тис. доларів США шантажисти були затримані силами бійців поліції особливого призначення, працівників ДВБ та ГСУ НПУ, під керівництвом ГПУ", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим у порядку ст.208 КПК України запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як пізніше написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, 100 тис. доларів США вимагала група "активістів", прикриваючись лого ГО "Стоп корупція", у в.о. державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України.

"Така сума була отримана за припинення навмисно організованих ними низки акцій протестів з вимогою звільнити з посади зазначеного службовця, численних звернень до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених службових злочинів", - написала вона.