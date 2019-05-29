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Все про:ГПУ (2993) затримання (2907) Нацполіція (7618) шантаж (17)

 Під час одержання $100 тис. затримано двох "антикорупційних активістів", які шантажували компроматом в.о. держсекретаря Мінекології. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління НПУ, під процесуальним керівництвом ГПУ викрили та затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються в шантажі. За нерозголошення інформації компрометуючого характеру зловмисники вимагали від чиновників держструктур "відкупні". На передачі 100 тисяч доларів США фігурантів затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Так, за даними відомства, у 2018 році до Національної поліції України надійшло звернення від одного з посадовців керівної ланки однієї з державних структур про факт вимагання коштів невідомими особами. Від зловмисників заявник отримав ультиматум: або надання 100 тисяч доларів США, або розголошення відомостей приватного та компрометуючого характеру.

Головним слідчим управлінням НПУ, за процесуального керівництва ГПУ, за фактом вимагання було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України. Оперативне супроводження доручено Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Під час одержання $100 тис. затримано двох антикорупційних активістів, які шантажували компроматом в.о. держсекретаря Мінекології 01

Під час документування оперативники встановили, що до злочинних дій причетні двоє осіб – 41- та 45-річний мешканці Львова.

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"Аферисти, пересувалися на автомобілі еліт-класу і представлялися співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів. Крім того, отримано докази причетності до дій львів’ян колишнього начальника управління персоналом структури, у якій наразі працює заявник, та кількох членів однієї з громадських організацій, яка "спеціалізується" на замовних протестних акціях, з метою психологічного тиску на потрібний "об’єкт".

Під час одержання $100 тис. затримано двох антикорупційних активістів, які шантажували компроматом в.о. держсекретаря Мінекології 02

Відразу після одержання 100 тис. доларів США шантажисти були затримані силами бійців поліції особливого призначення, працівників ДВБ та ГСУ НПУ, під керівництвом ГПУ", - йдеться в повідомленні.

Під час одержання $100 тис. затримано двох антикорупційних активістів, які шантажували компроматом в.о. держсекретаря Мінекології 03

Наразі вирішується питання про обрання затриманим у порядку ст.208 КПК України запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Під час одержання $100 тис. затримано двох антикорупційних активістів, які шантажували компроматом в.о. держсекретаря Мінекології 04

Як пізніше написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, 100 тис. доларів США вимагала група "активістів", прикриваючись лого ГО "Стоп корупція", у в.о. державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України.

"Така сума була отримана за припинення навмисно організованих ними низки акцій протестів з вимогою звільнити з посади зазначеного службовця, численних звернень до правоохоронних органів щодо розслідування нібито вчинених службових злочинів", - написала вона.

Під час одержання $100 тис. затримано двох антикорупційних активістів, які шантажували компроматом в.о. держсекретаря Мінекології 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129457
 
   
 Топ коментарі
 
Неоднократно писал, что эти "общественные активисты" обычная шпана, включая и Национальный корпус и Народные дружины, и прочих "борцов". Когда избрали президентом клоуна никто из них не пискнул, тем более вышел с протестом Они нужны для давления и травли лиц, или организации неугодных мафиозным кланам, как донецким с киевскими, так и наркомафии. Проплаченная шпана, другого им названия нет. Бардак этот в Украине уже 28 лет и конца не видно.
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Так по тому комромату нужно и чиновников за решетку упрятать
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Непогано заробляють активісти антикорупційні...
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А чиновникам тоже 10% пологается от суммы? Ответ держит ЗЕкоманда...
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вот вам пример ребята . виктор барт элита 25 процентная . абы ляпнуть а то что выставил себя круглым идиотом так то по ..й
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Ты прежде чем что то сказать выйми в начале член из рта, мне твои хотелки не интересны....
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а вот вам еще уровень интеллекта . тут и на 5% не тянет . витя я не могу понять почему я должен вынимать что то из твоего рта?
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Я же тебе написал, мне твои влажные хотелки не интересны, все достаточно просто, повторяю, прежде чем хочешь что то сказать вынимаешь член из рта, со своего рта, не надо вынимать его из 73% зебилов, от этого ничего для тебя не поменяется...
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злишься гавнюк ? глупые люди большей частью бывают злы по той же причине почему бывают злы уроды и вообще безобразные люди..... понимаешь витек ты просто тупой .
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Вот только не надо утрировать, ничего личного, не обижайся))) реально ты просто жалок....
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чувиха, а кто топил за бздливую стриптизершу на велосипедике? как раз активисты, которые трясутся, что их заставят декларировать доходы, лещь, найем и прочая шушера.
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Я не вижу тут криминала вообще.
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За взнаний хабар витребували відкат і все ! Двох аферистів, які шантажували високопоставлених чиновників компроматом, затримано під час одержання $100 тис., - поліція - Цензор.НЕТ 2061
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зеленский же обещал 10% от украденого
опять обманул?
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Остап Бендер называл это честным способом отъёма денег.
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Согласна, травить гомосексуалов - не преступление!
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У нас ГО "борцунов" разного пошиба на свой карман развелось, как собак нерезаных Дело "Рогов и копыт" Остапа Бендера живет и процветает.
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затримання це гуд!
головне шоби вони сіли - а це вже судова гілка)- реформована)) ліксєїчем)))
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Мене більше цікавить чи по компромату буде ррзслідування, навряд чи там оргія з сауни
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может держатели серверов?? с ситуативноой комнаты?
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Так по тому комромату нужно и чиновников за решетку упрятать
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На два "решалы" (которых в Киеве за последние несколько лет развелось как гавна) стало меньше. Покажите морды этих кадров, интересно глянуть, шо за фрукты, пусть люди увидят, может еще кто-то их узнает.
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Интереснее увидеть морды их жертв.
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Да и "компрометирующие данные" неплохо бы опубликовать!
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А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!(с)
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Гомосексуалисты такие ранимые, сразу бегут писать заяву
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Мда, видимо оказались сторонниками "публичности" в подобных делах... Хорошие мошенники должны учитывать и этот фактор.
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Непогано заробляють активісти антикорупційні...
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могло быть кому то активисты мешали. А бабки подкинуть выдумывать не нужно. Тут одному с которм не смогли договрится бабки просто в авто через открытое окно кинули, и сразу мусора повязали.
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"...задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в шантаже"
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Неоднократно писал, что эти "общественные активисты" обычная шпана, включая и Национальный корпус и Народные дружины, и прочих "борцов". Когда избрали президентом клоуна никто из них не пискнул, тем более вышел с протестом Они нужны для давления и травли лиц, или организации неугодных мафиозным кланам, как донецким с киевскими, так и наркомафии. Проплаченная шпана, другого им названия нет. Бардак этот в Украине уже 28 лет и конца не видно.
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У нас уникальная страна абсурда, где антикоррупционеры скоро будут большими коррупционерами,чем сами коррупционеры. Способ против этого один - всех их сажать всерьез и надолго.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПід час одержання $100 тис. затримано двох "антикорупційних активістів", які шантажували компроматом в.о. держсекретаря Мінекології. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
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