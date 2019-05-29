EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  2988  12
Все про:вибух (1691) Київ (6106) банкомат (35) Приватбанк (260)

 У відділенні "Приватбанку" в Києві підірвали банкомат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 29 травня в Києві у відділенні "Приватбанку", який розташований за адресою вулиця Кубанської України, 29, пролунав вибух. Метою зловмисників був банкомат. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Детонація сталася о 3:18.

Як повідомляє видання, спочатку, місцеві жителі почули гучний хлопок, а потім побачили, як троє чоловіків тікали з сумками в руках. Один з очевидців погнався за людьми і подзвонив на "102". Також в момент вибуху спрацювала сигналізація, на яку приїхали співробітники приватної охоронної фірми. Вже через 4 хвилини всередині приміщення нікого не було.

У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 01

Зазначається, що банкомат був встановлений в приміщенні відділення, а саме в зоні самообслуговування 24/7. Вибух пошкодив сам апарат і приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють патрульні, слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

Читайте також: "Приватбанк" подав апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва

У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 02

Попередньо, злочинці наповнили банкомат газоповітряною сумішшю, після чого протягнули дріт на вулицю і замкнули його. Відтак утворилася іскра і прогримів вибух. На порозі у відділенні лежить сумка з балонами, а по сходах дріт, який веде до самого банкомату. Чи вдалося викрасти гроші і яку суму, ще потрібно з'ясувати. Подробиці інциденту встановлюються.

У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 03

Варто зазначити, що в Україні це вже не перший вибух банкомату "Приватбанку". Наприклад, 17 травня невідомі підірвали банкомат у магазині "Світанок", розташований під Дніпром у населеному пункті Підгородне. Тоді зловмисникам вдалося викрасти касети з грошима. Крім цього, 4 квітня на Теремках у Києві прогримів вибух. На вулиці Академіка Вільямса, 5 вибухнув автомобіль Chevrolet Epica.

У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 04
У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 05
У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 06
У відділенні Приватбанку в Києві підірвали банкомат 07
Фото: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129425
 
 
 Топ коментарі
 
Никак этот Порошенко не уговониться. Чем-то напоминает позднего Обаму на расеюшке В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 826Приват банк это же святое, ни трожь
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Никак этот Порошенко не уговониться. Чем-то напоминает позднего Обаму на расеюшке В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 826Приват банк это же святое, ни трожь
 показати весь коментар
 
 
Обамыч кацапам подъезды обсыкал, а петя приватовские банкоматы взрывает В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 7143? По этой логике он должен их дерьмом мазать В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат - Цензор.НЕТ 1127
 показати весь коментар
 
 
Просто бандюки - бомбисты за бабками пришли. В банкоматах Привата всегда наличка есть, в отличии от "нищего" Ощадбанка
 показати весь коментар
 
ага , шото активизировались хулиганы, показывают шо типа новая полиция и авакав бездействуют и реформу до сраки, совпадение , не думаю ))
 показати весь коментар
 
 
Зебенины "тираристы"? Просят вернуть банк "хозяину"?
 показати весь коментар
 
нет , как раз наоборот , - " так не доставайже ты никому !
 показати весь коментар
 
Но на деньгах то номера есть. Наверное могут и попасться, если тупить будут. Зато "незаконное со взрывчатыми" не припишут уже.) Додуматься только - мощности как раз хватило чтобы разнести аппарат.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїУ відділенні "Приватбанку" в Києві підірвали банкомат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору