 Мікроавтобус зіткнувся з фурою на Дніпропетровщині, двоє дітей дістали переломи, - Нацполіція. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня о 17:00 на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі с. Кам'яний Солонянського району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайтНацполіції.

Школярі з Полтави поверталися додому з екскурсії по Запоріжжю. Встановлено, що водій 1977 року народження, який керував мікроавтобусом Mercedes Sprinter, зіткнувся з автомобілем DAF.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Всіх дітей доставлено в лікарні Дніпра, їх оглянули медики. Відомо, що 2 дитини дістали переломи руки і ключиці.

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