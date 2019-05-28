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 Мікроавтобус із дітьми зіткнувся з фурою на Дніпропетровщині, двоє дітей дістали переломи, - Нацполіція. ФОТО

На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини ДТП за участю мікроавтобуса, в салоні якого було 16 школярів.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня о 17:00 на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя в районі с. Кам'яний Солонянського району, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайтНацполіції.

Школярі з Полтави поверталися додому з екскурсії по Запоріжжю. Встановлено, що водій 1977 року народження, який керував мікроавтобусом Mercedes Sprinter, зіткнувся з автомобілем DAF.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Всіх дітей доставлено в лікарні Дніпра, їх оглянули медики. Відомо, що 2 дитини дістали переломи руки і ключиці.

Мікроавтобус із дітьми зіткнувся з фурою на Дніпропетровщині, двоє дітей дістали переломи, - Нацполіція 01

Мікроавтобус із дітьми зіткнувся з фурою на Дніпропетровщині, двоє дітей дістали переломи, - Нацполіція 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129402
 
 
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