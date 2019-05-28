 Двоє жителів Дніпропетровщини продавали зброю в соцмережі, "товар" висилали поштою, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, факт торгівлі зброєю правоохоронці виявили наприкінці 2018 року. Надалі співробітники карного розшуку, УСБУ в Дніпропетровській області, слідчі Соборного ОП, полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом прокуратури провели чотири одночасні обшуки за місцями реєстрації та проживання фігурантів на території м.Дніпро, Солонянського району Дніпропетровської області та Харківської області.

В результаті було вилучено 5 пістолетів, 1 карабін, 755 патронів, 12 гранат, 11 запалів, 200 г вибухової речовини, 3 снаряди, 7 складових частин вогнепальної зброї - глушники, магазини тощо.

Також було встановлено двох чоловіків - 23-річного жителя Дніпра і 24-річного жителя Солонянського району Дніпропетровської області, які налагодили канал збуту зброї та боєприпасів. В даний час приймається рішення про затримання фігурантів у порядку ст. 208 КПК.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування. Заходи з документування каналів надходження зброї тривають.

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