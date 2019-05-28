 Командування ООС провело зустріч зі шведськими військовими. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "У ході зустрічі генерал-майор Богдан Бондар ознайомив іноземних гостей з ситуацією та поточною оперативною обстановкою в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Він розповів про комплексне застосування противником систем радіоелектронного подавлення та вогневого ураження, про інтенсивність обстрілів позицій українських підрозділів та порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, про обстановку в акваторії Чорного та Азовського морів...

Також заступник командувача наголосив на тому, що Об’єднані сили тісно співпрацюють з міжнародними організаціями в рамках гуманітарного розмінування, проводять цілеспрямовану роботу щодо відновлення об’єктів цивільної інфраструктури та надають постійну гуманітарну допомогу вразливим верствам населення.

Наприкінці зустрічі генерал-майор Богдан Бондар подякував пану Лідену за підтримку України, а також за знайдену можливість відвідати район проведення Операції об’єднаних сил".

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