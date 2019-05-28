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Все про:Швеція (128) операція Об'єднаних сил (1223)

 Командування ООС провело зустріч зі шведськими військовими. ФОТО

28 травня, у місті Краматорськ відбулася робоча зустріч заступника командувача Об’єднаних сил генерал-майора Богдана Бондара зі шведською делегацією на чолі з аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Швеція в Україні підполковником Петером Ліденом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "У ході зустрічі генерал-майор Богдан Бондар ознайомив іноземних гостей з ситуацією та поточною оперативною обстановкою в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Він розповів про комплексне застосування противником систем радіоелектронного подавлення та вогневого ураження, про інтенсивність обстрілів позицій українських підрозділів та порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, про обстановку в акваторії Чорного та Азовського морів...

Також заступник командувача наголосив на тому, що Об’єднані сили тісно співпрацюють з міжнародними організаціями в рамках гуманітарного розмінування, проводять цілеспрямовану роботу щодо відновлення об’єктів цивільної інфраструктури та надають постійну гуманітарну допомогу вразливим верствам населення.

Наприкінці зустрічі генерал-майор Богдан Бондар подякував пану Лідену за підтримку України, а також за знайдену можливість відвідати район проведення Операції об’єднаних сил".

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Командування ООС провело зустріч зі шведськими військовими 01
Командування ООС провело зустріч зі шведськими військовими 02
Командування ООС провело зустріч зі шведськими військовими 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129365
 
   
 Топ коментарі
 
Что-то тихо замяли историю с 8-ю "заблудившимися"...Хомчака не слышно...кто понес наказание и какое?... Командование ООС провело встречу со шведскими военными - Цензор.НЕТ 5544
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Давно пора дать реванш кацапам под Полтавой!
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И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский - колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.
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Что-то тихо замяли историю с 8-ю "заблудившимися"...Хомчака не слышно...кто понес наказание и какое?... Командование ООС провело встречу со шведскими военными - Цензор.НЕТ 5544
 показати весь коментар
 
 
А кто понес наказание за Илловайск, за Дебальцево?
 показати весь коментар
 
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, ******* звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский - колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.
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краще під масквою кацап..лапти сплел репу посеял .жди..
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Как попугай сто раз повторяю---да давно пора смышлёных парней после школы посылать учится в военные заведения Запада, по стандартам НАТО, в третьи страны например в Швецию. Да хоть по 15 чел на каждый род войск! Если бы хотя бы при Юще начали---уже бы человек 800 набралось офицеров. Ведь колокол прозвонил нам в 2014 г! Но не слышим и теперь.
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своя школа тоже хороша..талант военначальника не зависим от места обучения
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Вариантов много---во всём. А с талантами нашей школы мы крепко столкнулись в эти последние годы. Украинской военной школы просто нет. Она совковая. Так раз в НАТО решили идти---может и не надо. Там сразу учится?
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Они там не научат полезному. Они даже обстрелы не умеют держать хотя бы год-два. Наши по выносливости дадут этим натовцам фору, и нехилую.
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Фору у нас пока даёт боксёр Ломаченко и по весовой категории тоже---может себе позволить. А по году два держать обстрелы---наверно долго очень это---даже если получается. Так можно и забыть в какую сторону с утра стрельнуть!
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Под Полтавой не нужно, нужно под Луганском или Донецком (по выбору)
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