 Командування ООС провело зустріч зі шведськими військовими. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "У ході зустрічі генерал-майор Богдан Бондар ознайомив іноземних гостей з ситуацією та поточною оперативною обстановкою в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Він розповів про комплексне застосування противником систем радіоелектронного подавлення та вогневого ураження, про інтенсивність обстрілів позицій українських підрозділів та порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, про обстановку в акваторії Чорного та Азовського морів...
Також заступник командувача наголосив на тому, що Об’єднані сили тісно співпрацюють з міжнародними організаціями в рамках гуманітарного розмінування, проводять цілеспрямовану роботу щодо відновлення об’єктів цивільної інфраструктури та надають постійну гуманітарну допомогу вразливим верствам населення.
Наприкінці зустрічі генерал-майор Богдан Бондар подякував пану Лідену за підтримку України, а також за знайдену можливість відвідати район проведення Операції об’єднаних сил".
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, ******* звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский - колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.