 Поліція виявила арсенал зброї в київській квартирі, з вікна якої випала трирічна дитина. ФОТО+ВІДЕО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, працівники ювенальної превенції і дільничний офіцер поліції. Поспілкувавшись зі свідками, поліцейські з'ясували, що в момент нещасного випадку мати ходила до школи забирати старшу дочку. Тим часом молодша дитина, яка залишилася сама вдома, вийшла на балкон і випала з вікна на вулицю... Як повідомили лікарі, у неї закрита черепно-мозкова травма і численні забої тіла", - повідомляє у вівторок Відділ комунікації поліції Києва.
Поліцейські зайшли в будинок оглянути місце, звідки випала дитина. Коли були на балконі, побачили предмет, схожий на автомат. Тому на місце викликали кінологічну і вибухотехнічну служби.
"Слідчі провели огляд приміщення і виявили предмети, схожі на автомати "ППШ", "Uzi", пістолет "Флобер", патрони і штик-ніж. Родичка дитини повідомила, що ці речі належать чоловікові сестри, який був у зоні ООС і ймовірно звідти привіз", - розповів начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.
Також правоохоронці перевірили автомобіль чоловіка і вилучили з салону 7 пакетів із порохом загальною вагою 3,5 кг, два боєприпаси "ВОГ", арбалет і саморобний пристрій для відстрілу куль. Поліцейські вилучили предмети і направили їх на експертне вивчення.
Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.
Поліцейські направили відповідні листи в службу у справах дітей для подальшого супроводу цієї сім'ї.
Особенно флобер
Ржу и не могу остановится)))