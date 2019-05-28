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 Поліція виявила арсенал зброї в київській квартирі, з вікна якої випала трирічна дитина. ФОТО+ВІДЕО

В Оболонське управління поліції Києва надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Дніпра трирічна дитина випала з вікна третього поверху. Травмовану дівчинку негайно госпіталізували до медичного закладу, а в квартирі, в якій вона проживає, правоохоронці виявили велику кількість вогнепальної зброї і боєприпасів до неї.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, працівники ювенальної превенції і дільничний офіцер поліції. Поспілкувавшись зі свідками, поліцейські з'ясували, що в момент нещасного випадку мати ходила до школи забирати старшу дочку. Тим часом молодша дитина, яка залишилася сама вдома, вийшла на балкон і випала з вікна на вулицю... Як повідомили лікарі, у неї закрита черепно-мозкова травма і численні забої тіла", - повідомляє у вівторок Відділ комунікації поліції Києва.

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Поліцейські зайшли в будинок оглянути місце, звідки випала дитина. Коли були на балконі, побачили предмет, схожий на автомат. Тому на місце викликали кінологічну і вибухотехнічну служби.

"Слідчі провели огляд приміщення і виявили предмети, схожі на автомати "ППШ", "Uzi", пістолет "Флобер", патрони і штик-ніж. Родичка дитини повідомила, що ці речі належать чоловікові сестри, який був у зоні ООС і ймовірно звідти привіз", - розповів начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.

Також правоохоронці перевірили автомобіль чоловіка і вилучили з салону 7 пакетів із порохом загальною вагою 3,5 кг, два боєприпаси "ВОГ", арбалет і саморобний пристрій для відстрілу куль. Поліцейські вилучили предмети і направили їх на експертне вивчення.

Поліція виявила арсенал зброї в київській квартирі, з вікна якої випала трирічна дитина 01
Поліція виявила арсенал зброї в київській квартирі, з вікна якої випала трирічна дитина 02
Поліція виявила арсенал зброї в київській квартирі, з вікна якої випала трирічна дитина 03

Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Поліцейські направили відповідні листи в службу у справах дітей для подальшого супроводу цієї сім'ї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129314
 
   
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Странный копатель (коллекционер херов). Интересно , где он изделие Узиела Галя откопал?
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ППШ і трьохлінєйка из зони АТО. Для баби всьо логічно))
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"ППШ", "Uzi", пистолет"Флобер", патроны и штык-нож. Родственница ребенка сообщила, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС и вероятно оттуда привез", Источник: https://censor.net.ua/p3129314
Особенно флобер Полиция обнаружила арсенал оружия в киевской квартире, из окна которой выпал трехлетний ребенок - Цензор.НЕТ 6746
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"самодельное устройство для отстрела пуль"
Ржу и не могу остановится)))
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція виявила арсенал зброї в київській квартирі, з вікна якої випала трирічна дитина. ФОТО+ВІДЕО
 
 
 
 
 
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