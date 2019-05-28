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 "Держава у смартфоні": радник Зеленського Федоров анонсував презентацію моделі найближчим часом. ФОТО

Радник президента України Володимира Зеленського Михайло Федоров анонсував презентацію моделі "держава у смартфоні" для експертних кіл і громадськості вже найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Радник президента України Михайло Федоров 27 травня провів зустріч із представниками Міжнародного фонду Євразія (проект TAPAS), Фонду Східна Європа (проект EGAP), Академії е-урядування Естонії (проект EGOV4Ukraine), Офісу реформ адміністративних послуг, Американської торговельної палати та Державного агентства з питань електронного урядування. Тональність зустрічі задав президент Володимир Зеленський на iForum минулого тижня, коли заявив про "державу у смартфоні"", - йдеться в повідомленні.

Держава у смартфоні: радник Зеленського Федоров анонсував презентацію моделі найближчим часом 01

Як повідомляється, Федоров наголосив, що проект електронного уряду активно розвивається в Україні останні 4 роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів, і запропонував спільними зусиллями зробити ще більше.

"Ключова мета зараз – визначити конкретні шляхи та механізми прискорення реалізації цього амбітного проекту, зробити електронний уряд більш технологічним, зручним і суттєво збільшити кількість його користувачів. Нам потрібно реалізувати ідею "єдиного вікна", дати громадянам одну веб-адресу всіх наявних послуг, впровадити єдину систему авторизації та ідентифікації, зробити загалом усю систему більш орієнтованою на потреби громадян, впровадити уніфіковані принципи щодо дизайну та інтегрувати наявні електронні послуги в єдиний технологічний фреймворк", – сказав Михайло Федоров.

Перший заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб повідомив, що стратегія розвитку е-послуг пропонує 200 пріоритетних позицій для повсякденного життя громадян. Зокрема, це послуги реєстрації ТОВ, електронний кабінет забудовника та проект "єМалятко", який має забезпечити можливість отримати 10 послуг, пов'язаних із народженням дитини, за однією е-заявою.

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У повідомленні також зазначається, що в Україні доступні в режимі онлайн 125 електронних послуг держави. Серед найпопулярніших - отримання виписки про земельну ділянку та довідки про несудимість, оформлення житлових субсидій.

Держава у смартфоні: радник Зеленського Федоров анонсував презентацію моделі найближчим часом 02
Фото: прес-служба президента

"Кінцевою метою щодо більшості послуг має стати повна автоматизація, коли рішення ухвалює не чиновник, а система на основі зрозумілого алгоритму, передбаченого нормативною базою", – зазначив Вискуб.

Також учасники зустрічі не оминули увагою реалізацію національної системи ідентифікації, котра пов’язана з необхідністю створення Єдиного демографічного реєстру, ситуацію з державними реєстрами, які є основою для електронного уряду та е-послуг, використанням технологій блокчейн, насамперед щодо "майнових" реєстрів та боротьби з рейдерством.

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Федоров запропонував додатково обговорити питання розвитку е-послуг у розрізі сучасної національної системи ідентифікації, що суттєво прискорить розвиток цієї сфери, та окремо торкнувся питання цифровізації у регіонах – на рівні ініціатив, проектів і відповідальних в обласних державних адміністраціях.

Радник президента України також анонсував спільну презентацію для експертних кіл і громадськості дорожньої карти розвитку сфери електронних послуг і моделі "держава у смартфоні" вже найближчим часом.

Раніше Президент Володимир Зеленський розповів про плани зробити з України "державу у смартфоні", коли кожен громадянин за допомогою телефону зможе контролювати владу та її дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129263
 
   
 Топ коментарі
 
Да вы шо..?? А программу на первых 100 дней о которой волала рябая кепка...и которая была готова месяц назад когда анонсируют...??
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Действительно. 2-3 млн бабушек-пенсионерок будут через е-голосование управлять учетной ставкой НБУ вместо экономиста-профессионала. Хотя, если на место такого профессионала Зе собирается посадить лысого или толстого с Квартала, то, вполне возможно, что бабушки - это не самый худший вариант.
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А смартфон я сам должен купить за свою пенсию, или Зюзя его мне купит? "Государство в смартфоне": советник Зеленского Федоров анонсировал презентацию модели в ближайшее время - Цензор.НЕТ 4777
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Є відчуття що після правління Беніної цирку, ми державу тільки в смартфоні і побачимо.
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Это хорошее и нужное дело! Таким образом можно снизить коррупцию. Эстония это давно уже сделала.
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Федорив это тот кто заставил 73% придурков в Украине проголосовать за деревянную куклу!!! Это он разрабатывал имидж Новой Пошты, Розетки и прочих! Это тот кто помощью зомборекламы на ТВ и вообще в СМИ, в тч интернете покупать товар который не обязательно лучшего качества, дешевле, полезней!!! Знаю эту ситуацию изнутри!!! Он явно не дурак, но продал душу доллару и Коломойскому!!!
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Да, хотя кое-кому в стране 54% однотуровых лохов жилось определённо лучше, вот и не могут успокоиться.
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Порохоботы этого не поймут, им гораздо комфортнее на приёме у проктолога чем всё делать в два клика!
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Так а що, тепер проктолог через смартфон оглядати буде?
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Не, порохоботов лично Супрун будет обслужывать, в присутствии свидетелей и под видеозапись...
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дядя, перечитай новость! "правительство в смартфоне активно развивается последние 4 гоода"! твоя зелёная шмаркля не имеет к нему никакого отношения
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Ага представляю меню : кнопка 1. Отдать ПриватБанка 2. Организовать корпоратив 95 квартала 3. Заказать марихуану 4. Остановить войну (временно не работает) 5. Посадить в тюрьму коррупционеров (ошибка, своих сажать нельзя)
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Ми сміялися з кацапів,а в самих таке саме.
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Примитивная иммитация "бурной"деятельности. Как известно,что делает собака,когда ей нечего делать... Все это в Украине как деятельность давно есть. И многое работает. И будет планово развиваться. А это похоже на "звершення"Азарова,который последовательно 3 раза "открывал" сьезды с Дарницкого моста в Киеве. Мост один-сьезда три. А кто будет державой заниматься? Кабмина нет,МВФ до следующего не вернется. Осенью 4 млрд долларов кредитов отдавать...
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давно пора.... не всем же на ковзанки рошен ходить))))
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Этот тот Федоров, который блоггеров назвал цирком уродов. Я думал его выгонят за хамство, а он пошел на повышение "Держава у смартфоні": радник Зеленського Федоров анонсував презентацію моделі найближчим часом - Цензор.НЕТ 9442
https://www.youtube.com/watch?v=ZgVHi_1Stno
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Якось не так я уявляв собі кіберпанк.
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Зробіть голосування на виборах по телефону, скоти!
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Був такий період коли нашу фірму поглинула структура ахметки. Якісь тамтешні сявки хотіли примусити нас (окремий офіс) користуатися аською та смс для вирішення робочих питань. Ми одностайно відповіли "середніми пальцями". Є мейл з інтервалом оновлення 10 хвилин, є стаціонарні телефони, а з іншим - Nach Osten.
Відчепилися.
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А потім структура Ахметова вас відторгла чи як? Вибачте за цікавість...
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Це була галузь телекомунікацій. Нас поглинув "фарлеп/вега", прикрили наш власний проект і хотіли переорієнтувати на х-ню. Більшість із нас звільнилися, заклавши ворогам кілька технологічних "бомб". Підміна документації на фейкову, деякі електронні лазівки та інше. Зайвого не писатиму. Частина команди перейла в зовсім іншу галузь хай-теку.
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Порох не потерял же, за то что с террористом ахметовым договорняки мутил.
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переходим в виртуал.. там все отношения-лечения, города-государства, фермы, стрелялки....
а тут херась...и нет электричества...и фсе - ты кто? где я? как ходить ногами?
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Ахметова вверх ногами на дерево, раз и электричество появилось.
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Государство в смартфоне это,конечно, замечательно, но его на хлеб не намажешь! Или как там говорили о Томосе? Аналогия очевидна.
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[Радник президента] Федоров наголосив, що проект електронного уряду активно розвивається в Україні останні 4 роки, протягом яких було створено багато електронних сервісів, і запропонував спільними зусиллями зробити ще більше.

нарешті з'явилось конструктивне бачення, яке об'єднує, бо, нажаль, ще багато хто живе минулим і за інерцією критикують "попередників" (включно дописувачів форума цензор.нет)
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Это все здорово.
Осталось только создать условия, что бы хватило и на еду, и на лекарства, и на комуналку и на покупку смартфона одновременно
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дорогі гаджети на столі... дорого нам українцям буде обходитись це Зе правління
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Держава у смартфоні": радник Зеленського Федоров анонсував презентацію моделі найближчим часом. ФОТО
 
 
 
 
 
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