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 Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоров'я золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ. ФОТО

Небезпечний для здоров'я золошлак із Дарницької ТЕС вивозиться компанією "Каспій груп" на полігон у селі Горенка під Києвом без дотримання правил і норм транспортування шкідливих відходів.

Про це пише в Facebook Ірина Гайдукова, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні як і два дні тому небезпечні відходи продовжують перевозитися містом у самоскидах без тентування, що є порушенням і неприпустимо , особливо коли мова йде про багатолюдне місто, в якому дороги не миються і настільки брудні, що у тому бруді зростають кущі та дерева", - повідомила вона.

На думку активістки, відповідальність за це мають нести як фірма-підрядник, так і сама ТЕС.

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"Попри те, що умовами договору між ТОВ "Єврореконструкція" (Дарницька ТЕС) і перевізником ("Каспій груп". - Ред.) на останнього покладено всю відповідальність за порушення при транспортуванні небезпечних відходів, усі машини, які завантажені золошлаками, без тентування, без очищення кузовів від залишків золошлаків, без очищення колес випускаються безперешкодно з території, яка повністю підконтрольна Дарницькій ТЕЦ. Тобто, саме керівництво Дарницької ТЕЦ має нести повну відповідальність за забруднення довкілля небезпечними речовинами не лише під час їх зберігання, а й під час транспортування", - зазначає Гайдукова, закликаючи міську владу звернути увагу на ситуацію, що склалася.

Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоровя золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ 01
Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоровя золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ 02 

Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоровя золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129252
 
   
 Топ коментарі
 
небось золотари уже начали подтягиваться к отвалу )))))))
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Действительно, гад какой. Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоров'я золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ - Цензор.НЕТ 1189 Взял и построил в 1954 году эту ТЭС, с того времени всё возит и возит шлак. Еще и тентами не накрывает.
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На Позняках...А мы сидим тут в других районах,и не знаем,что в городе Клондайк.Все за лопаты и за золотом!
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Исправьте название! Отвал ЗОЛЫ а не ЗОЛОТА. Золовідвал
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Для когось відвали перетворюються на золото. І не тільки золи.
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небось золотари уже начали подтягиваться к отвалу )))))))
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мразота сделала свалку вредных отходов в центре района. уничтожили озеро. там ниже каскад озер, все будут загрязнены, а потом водичка в Днепр. На кол уродов. И с полной конфискацией.
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Да да и ТЭЦ взорвать нахрен, теперь распихивают эту золу куда угодно
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тэц взрывать не надо. Она треть Киева греет. Перевести её обратно на газ надо. Золы и не будет.
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Высыпать бы все это на пороге потроховской будки...
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Действительно, гад какой. Золовідвал на Позняках: шкідливий для здоров'я золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ - Цензор.НЕТ 1189 Взял и построил в 1954 году эту ТЭС, с того времени всё возит и возит шлак. Еще и тентами не накрывает.
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Мало хто знає, але ТЕС викидають в атмосферу більше радіонуклідів ніж АЕС - саме через оцю золу і пилюку, в яких і раідонуклідів вистачає, і іншої гидоти.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новиниЗоловідвал на Позняках: шкідливий для здоров'я золошлак із Дарницької ТЕС перевозять у відкритих самоскидах через весь Київ. ФОТО
 
 
 
 
 
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