 Меморіальну дошку загиблому на Донбасі майстру кікбоксингу, волонтеру і воїну Миколі Гайдуку відкрили в Нікополі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вчора, 27 травня, на вході до загальноосвітньої школи №4 міста Нікополь Дніпропетровської області було урочисто відкрито меморіальну дошку на честь Миколи Миколайовича Гайдука, 1974 року народження, уродженця Нікополя, старшого солдата, командира відділення-командира бойової машини 43-го окремого мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 11.06.2016 о 22.30 внаслідок артилерійського обстрілу нашого взводного опорного пункту поблизу селища міського типу Луганське Бахмутського району Донецької області.

Микола Гайдук народився 09.12.1974 року. На фронт пішов добровольцем у 2014 році. Після повернення додому займався волонтерством, підписав контракт і знову вирушив на передову.

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Був майстром спорту з кікбоксингу, громадським діячем. Очолював "Асоціацію учасників бойових дій Нікопольщини".

Після прощання у Дніпрі був похований на Алеї Слави міського кладовища Нікополя. У нього залишилися мати, брат, дружина та двоє синів.

Указом Президента України № 318/2017 від 11 жовтня 2017 року "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку" нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).





















