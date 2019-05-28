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 Прикордонник на Буковині намагався заробити $1500 на контрабанді анаболіків і спортивного харчування, - ДБР. ФОТО

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань в м. Хмельницький за матеріалами і спільно з Відділом з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди дільничним інспектором прикордонної служби України.

Про це повідомляє прес-служба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, старший прапорщик групи дільничих інспекторів прикордонної служби "Подвір’ївка" відділу "Кельменці" Чернівецького прикордонного загону отримав від громадянина України неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США.

"Гроші покладалися за сприяння йому в безперешкодному переміщенні через державний кордон України поза митним і прикордонним контролем, а також невжиття передбачених законом заходів щодо припинення перевезення анаболічних препаратів і спортивного харчування", - повідомляють в ГБР.

Після отримання другої частини хабара - 1100 доларів, співробітник прикордонної служби був затриманий. Повна сума була виявлена в ході особистого обшуку старшого прапорщика.

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У разі доведення провини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Прикордонник на Буковині намагався заробити $1500 на контрабанді анаболіків і спортивного харчування, - ДБР 01

Прикордонник на Буковині намагався заробити $1500 на контрабанді анаболіків і спортивного харчування, - ДБР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129218
 
   
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когда зеленский поборется с коррупцией - а то все перед выборами только обещают и не чего не делают
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У Зеленского ,как и у Порошенко было 5 лет для борьбы с коррупцией ?
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конечно...кинуха про слугу нарота сколько идет уже?
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Дайте вспомню. А. Вот- А шо Свинарчукам можно, а ему нет?!!! Усё правильно?
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предлагаю ввести Орден Святого Свинарчука, за заслуги перед родиной
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Вже і лавочник втік до Ростову, а бариги все переміщают. Кловун в долі, шолі?
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Цензор.НЕТФотоПодіїПрикордонник на Буковині намагався заробити $1500 на контрабанді анаболіків і спортивного харчування, - ДБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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