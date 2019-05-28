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Все про:Львів (1036) підпал (220) Альфа-банк (8)

 Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку". ФОТОрепортаж

У центрі Львова на Галицькій площі, 13 вночі 28 травня підпалили відділення Альфа-банку.

Про це йдеться на сайті мерії, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про пожежу надійшло о 3:56 ночі, а до 4:13 вогонь загасили.

Вогонь знищив і пошкодив офісні меблі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Геть", - вночі у Львові невідомі розмалювали стіни відділення "Альфа-банку". ФОТО

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Фейсбуці написав, що у відділення Альфа-банку невідомі особи кинули якийсь предмет, від якого сталося займання.

Постраждалих немає.

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За даними НБУ, ПАТ "Альфа-Банк" зареєстрований в Україні у березні 1993 році. Це банк із міжнародним капіталом, який входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH Holdings SA з головним офісом у Люксембурзі. Власниками ABHH є Михайло Фрідман, Герман Хан (обидва – громадяни Ізраїлю, проживають у Лондоні), Олексій Кузмічьов, Петро Авен, Андрій Косогов (усі троє – громадяни РФ), а також The Mark Foundation for Cancer Research.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129216
 
   
 Топ коментарі
 
Львовские санкции они такие....
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Кацапский банк -- правильно сделали Ночью во Львове подожгли отделение "Альфа-банка" - Цензор.НЕТ 6370
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Даешь такое по всей стране!
🤡🤓
Долой банки из рашки))
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Рома Маестро - пожарник Петров на пожар не спешил, Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку" - Цензор.НЕТ 7794 банк горел - кредит гасился...(с)
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При порохе сбербанк рашки и альфа банк спокойно работают в Украине
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Було-було Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку" - Цензор.НЕТ 8337: https://censor.net.ua********************************************************************************
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Даешь такое по всей стране!
🤡🤓
Долой банки из рашки))
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а что этот расейский банк делает во Львове?
Переносите его в регионы Зе....
Там ему будет безопасно...
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а каким боком он расейский? бо там тоже есть альфа-банк? так там и приват банк был до 14 года, так и приват значит расейский?
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По данным НБУ, ПАО "Альфа-Банк" зарегистрирован в Украине в марте 1993 году. Это банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA с главным офисом в Люксембурге. Владельцами ABHH является Михаил Фридман, Герман Хан (оба - граждане Израиля, проживают в Лондоне), Алексей Кузмичев, Петр Авен, Андрей Косогов (все трое - граждане РФ), а также The Mark Foundation for Cancer Research.Источник: https://censor.net.ua/p3129216
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как же так,ведь это банк фридмана - спонсора садового
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Зеленский хватит деньги на крови делать - зепрещай(те)
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Владельцами ABHH является Михаил Фридман, Герман Хан...

Да понятно, что не Иванов и Петров...
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Фрідман лвів'янин, так що це місцевийий гвалт. Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку" - Цензор.НЕТ 533
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фрідман просто шид..... те, що ця паскуда народилася у Львові, не робить його львівянином
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Браво, если с рашистским бизнесом никто не борется тогда говорит народ
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Зауваження львівським пожежникам!
1. Виклик на пожежу в "Альфа-банку" - не привід припиняти пиття кави. Бо це Львів!
2. Перед виїздом на таку справу слід не кваплячись покурити;
3. На пожежі кацапського банку спочатку треба зробити селфі.
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Мародер розплодив кацапський бізнес в Україні за 5 років війни товарооборот з московським ворогом зріс в рази.
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Молодці хлопці московська холєра буде знищена.
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О том,что ни хрена не изменится за Зеленпуксера: валютные менялы не прячутся даже когда мимо проезжают или проходят полицейские патрули.Хотя вру,кое что изменилось- в фразу менял доллары,евро,вернулись рубли
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Если сбербанку и втб хвост хоть немного прижали то альфабанк продолжает процветать и кредитовать Украинцев Пополняя бюджет срашки Нам вливали в уши что они не могут выводить средства из Украины Но кто поверит что банкиры не найдут схему через транзакции с другими банками которые не под санкциями что бы вывести средства из страны Вот так и живём требуя от всего мира санкций а сами торгуем с агрессором вовсю
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Может самовозгорание? К чему такие заголовки? Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку" - Цензор.НЕТ 3532
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Якась пожежа,від якогось кинутого вночі предмета,частково зруйнувала російський банк у Львові. Принесли трошки незручності країні агресору,який захопив наші території. Так прокоментував ситуацію - трошки депутат.
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Пусть поджигатели себе в плите газ псевдословацкий перекроют. Вот же шваль.
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Не випадково число 13 вважають нещасливим, не треба було відкривати відділення в будинку під цим номером.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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