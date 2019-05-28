 Вночі у Львові підпалили відділення "Альфа-банку". ФОТОрепортаж

Про це йдеться на сайті мерії, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення про пожежу надійшло о 3:56 ночі, а до 4:13 вогонь загасили.

Вогонь знищив і пошкодив офісні меблі.

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Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Фейсбуці написав, що у відділення Альфа-банку невідомі особи кинули якийсь предмет, від якого сталося займання.

Постраждалих немає.







За даними НБУ, ПАТ "Альфа-Банк" зареєстрований в Україні у березні 1993 році. Це банк із міжнародним капіталом, який входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH Holdings SA з головним офісом у Люксембурзі. Власниками ABHH є Михайло Фрідман, Герман Хан (обидва – громадяни Ізраїлю, проживають у Лондоні), Олексій Кузмічьов, Петро Авен, Андрій Косогов (усі троє – громадяни РФ), а також The Mark Foundation for Cancer Research.