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 4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання. ДОКУМЕНТ+ФОТО

4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання - лейкемії. Він уже пройшов перший блок хіміотерапії, на черзі другий. Його сім'я просить українців про допомогу в лікуванні.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав батько Дмитра Віктор Орловський, передає Цензор.НЕТ.

"Це мурал, про який мало хто знає, це малюнок на стіні онкогематології Охмадит, далі це сіра і похмура будівля, вікна закриті жалюзями, за одним з них маленький але дуже сильний і сміливий хлопець, який дуже сумує за яскравими сонячними днями, нудьгує за яскравими фарбами і радісними емоціями. Нарешті з'явилася можливість малювати і клеїти його улюблені наліпки (Надю, дякую). На сьогодні, тиждень на відновлення і за результатами аналізів та інших процедур буде призначено другий блок хімії. І так, волосся все. Нам дуже потрібна ваша допомога. Мій номер картки приват 4149 6293 9668 2254", - розповів він.

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4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 01
4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 02
4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 03
4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 04
4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 05
4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129196
 
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство4-річному Дмитру Орловському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання. ДОКУМЕНТ+ФОТО
 
 
 
 
 
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