 Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

За умовами навчань, ротно-тактична група після відбиття вогневої засідки приступила до виконання навчальних завдань у тилу умовного противника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Під час рейдових дій військовослужбовці відпрацювали знищення блокпостів та командних пунктів противника.

Загалом у тактичному тренуванні брали участь понад 250 військовослужбовців і було залучено близько 20 одиниць військової техніки.

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"Незважаючи на те, що рейдові дії ми відпрацьовуємо вперше, хлопці показали непоганий результат та довели, що вміють діяти в різних умовах обстановки. Я можу впевнено сказати, що мета навчань досягнута в повному обсязі", – зазначив командир 92-ї ОМБР полковник Володимир Кокорєв.

Також командир бригади зауважив, що під час проведення навчань основна увага зверталася на роботу командирського складу в бойових умовах, правильність постановки завдань підлеглим підрозділам, а також організацію та ведення відділеннями бою в умовах наступу та оборони.

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Фото: mil.gov.ua

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