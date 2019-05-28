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 Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади продовжують удосконалювати бойову майстерність. Під час практичної фази занять з бойової підготовки воїни відпрацювали тактику ведення рейдових дій.

За умовами навчань, ротно-тактична група після відбиття вогневої засідки приступила до виконання навчальних завдань у тилу умовного противника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Під час рейдових дій військовослужбовці відпрацювали знищення блокпостів та командних пунктів противника.

Загалом у тактичному тренуванні брали участь понад 250 військовослужбовців і було залучено близько 20 одиниць військової техніки.

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"Незважаючи на те, що рейдові дії ми відпрацьовуємо вперше, хлопці показали непоганий результат та довели, що вміють діяти в різних умовах обстановки. Я можу впевнено сказати, що мета навчань досягнута в повному обсязі", – зазначив командир 92-ї ОМБР полковник Володимир Кокорєв.

Також командир бригади зауважив, що під час проведення навчань основна увага зверталася на роботу командирського складу в бойових умовах, правильність постановки завдань підлеглим підрозділам, а також організацію та ведення відділеннями бою в умовах наступу та оборони.

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Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони 01
Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони 02
Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони 03
Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони 04

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Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони 05
Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони 06
Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони 07
Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони 08
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129186
 
   
 Топ коментарі
 
На акції «засмажений полк» він ніс свого діда Моторолу.
Це було минулого року.
А цього року вже його несли.
Причому несли десятки онуків. Плодовитий пацан.
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Судя по текущей политической обстановке, надо прекращать заниматься уйней.
И начинать отрабатывать тактику партизанской войны...

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очень нужное умение.Ещё нужны нам спецгруппы,которые готовы к боям в городских условиях.Нужно адаптировать армию к новым методам ведения войн с уклоном на "рейды","дивесионные и партизанские" и городские штурмовые.Это к уже нарабатываемой защите морских побережий и ПВО.Короче,нам нужен эфективный аналог израильской армии.Тогда точно и земли рано-позже вернутся и враг получать сможет войну НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ,что точно поубавит ему желание лезть в чужие земли строить свои "миры".
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Судя по текущей политической обстановке, надо прекращать заниматься уйней.
И начинать отрабатывать тактику партизанской войны...

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Навпаки потрібно відпрацьовувати дії армійських корпусів і взаємодію бригад під час активних бойових дій, оборони та контрнаступу. Якщо ми самі не збираємось наступати (а це помилка), то потрібно відпрацьовувати оборону та контрнаступ, щоб на плечах відступаючих нападників заходити на їхні позиції і розвивати наступ в тилу окупантів. По фотографіям навчань є кілька питань до командування - чому всі автомати військовослужбовців не мають нормальних прицілів, пламегасників, прикладів та ********* обвісу? Де поділось все те що передавали в війська волонтери? Чому на БТР немає протикумулятивних сіток, ані залізних, ані будь яких інших? У нас війна чи мирний час? Чому колона механізованого батальйона пересувається разом з танками? Хіба не мають танки йти в авангарді, а вантажівки не мають пересуватись окремо з більшою швидкістю, щоб унеможливити знищення колони ворожим артобстрілом чи з засідки? Пересування танків та вантажівок в одній колоні викликає як мінімум здивування!
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На акції «засмажений полк» він ніс свого діда Моторолу.
Це було минулого року.
А цього року вже його несли.
Причому несли десятки онуків. Плодовитий пацан.
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Блін, і насадки для холостого у них на укорот є.
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В 53-й уже отработали . Зеля приехал на передок развивать успех .
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Війна закінчиться. І точно не через референдум про капітуляцію.
Під тиском народу українській владі доведеться піти у справжній дипломатичний наступ, мета якого - доведення рівня економічних санкцій до примусу агресора до миру і повернення Криму і Донбасу. І армію доведеться зміцнювати не промовами і парадами. Тому що успішної дипломатії без сильної армії не буває.
Війна закінчиться, але що далі? Країна залишиться один на один з проблемами десятків тисяч скалічених солдатів і родин загиблих, з проблемами мільйонів вимушених переселенців і наших громадян, що на довгі роки опинилися в окупації, з травмованим війною суспільством, зі зруйнованим і замінованим Донбасом, з важкими наслідками масової трудової міграції?Ще в перший рік війни команда "Сили права" розробила правову стратегію і пішла в наступ на юридичному фронті. Тоді в успіх вірили одиниці. Сьогодні - набрали чинності сотні судових рішень, заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярди доларів, готовий механізм виконання судових рішень.
Для кожного мешканця зони АТО/ООС і кожного учасника бойових дій нами розроблені типові позови проти РФ.
Позов проти агресора зможе подати кожен український громадянин: лікар, вчитель, студент, бабуся-пенсіонерка, яка, щоранку слухаючи новини з фронту, п'є корвалол - і так п'ять років поспіль.
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очень нужное умение.Ещё нужны нам спецгруппы,которые готовы к боям в городских условиях.Нужно адаптировать армию к новым методам ведения войн с уклоном на "рейды","дивесионные и партизанские" и городские штурмовые.Это к уже нарабатываемой защите морских побережий и ПВО.Короче,нам нужен эфективный аналог израильской армии.Тогда точно и земли рано-позже вернутся и враг получать сможет войну НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ,что точно поубавит ему желание лезть в чужие земли строить свои "миры".
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"Самоходку танк любил-
В лес гулять её водил...
От такого "гомона" -
Вся роща переломана...".
Он, в Афганістані, навіть по пустельних районах війська коаліційні їздять "з оглядкою"... І вам треба вчиться "партизанської, "рейдової" роботи... Як казав Ковпак: "Партизани, як оси - налетіли, покусали, і відійшли, сховалися...".
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Ну, в целом нормально. Учитывая, что эту бригаду еще в 2013 г. собирались расформировывать, опыт б/д за эти 5 лет у нее один из наименьших среди прочих пригад, а новую технику и вооружение в нее передавали по остаточному принципу, то - неплохо.
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Фуйню не неси,эксперд. Бтгр- Иловайск,Счастье-Трехизба-14-15-16, Марьинка-17,Авдеевка-18...
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так вроде же президент сказал, что нужно перестать стрелять, а эти все никак не угомонятся. А знаете почему? Да потому что никогда уважащий себя военный не будет выполнять приказы кокаино-зависимого клована
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВійськовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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