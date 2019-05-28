 Військовослужбовці 92-ї ОМБр відпрацювали тактику ведення рейдових дій, - Міноборони. ФОТОрепортаж

За умовами навчань, ротно-тактична група після відбиття вогневої засідки приступила до виконання навчальних завдань у тилу умовного противника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Під час рейдових дій військовослужбовці відпрацювали знищення блокпостів та командних пунктів противника.
Загалом у тактичному тренуванні брали участь понад 250 військовослужбовців і було залучено близько 20 одиниць військової техніки.
"Незважаючи на те, що рейдові дії ми відпрацьовуємо вперше, хлопці показали непоганий результат та довели, що вміють діяти в різних умовах обстановки. Я можу впевнено сказати, що мета навчань досягнута в повному обсязі", – зазначив командир 92-ї ОМБР полковник Володимир Кокорєв.
Також командир бригади зауважив, що під час проведення навчань основна увага зверталася на роботу командирського складу в бойових умовах, правильність постановки завдань підлеглим підрозділам, а також організацію та ведення відділеннями бою в умовах наступу та оборони.
И начинать отрабатывать тактику партизанской войны...
Це було минулого року.
А цього року вже його несли.
Причому несли десятки онуків. Плодовитий пацан.
Під тиском народу українській владі доведеться піти у справжній дипломатичний наступ, мета якого - доведення рівня економічних санкцій до примусу агресора до миру і повернення Криму і Донбасу. І армію доведеться зміцнювати не промовами і парадами. Тому що успішної дипломатії без сильної армії не буває.
Війна закінчиться, але що далі? Країна залишиться один на один з проблемами десятків тисяч скалічених солдатів і родин загиблих, з проблемами мільйонів вимушених переселенців і наших громадян, що на довгі роки опинилися в окупації, з травмованим війною суспільством, зі зруйнованим і замінованим Донбасом, з важкими наслідками масової трудової міграції?Ще в перший рік війни команда "Сили права" розробила правову стратегію і пішла в наступ на юридичному фронті. Тоді в успіх вірили одиниці. Сьогодні - набрали чинності сотні судових рішень, заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярди доларів, готовий механізм виконання судових рішень.
Для кожного мешканця зони АТО/ООС і кожного учасника бойових дій нами розроблені типові позови проти РФ.
Позов проти агресора зможе подати кожен український громадянин: лікар, вчитель, студент, бабуся-пенсіонерка, яка, щоранку слухаючи новини з фронту, п'є корвалол - і так п'ять років поспіль.
В лес гулять её водил...
От такого "гомона" -
Вся роща переломана...".
Он, в Афганістані, навіть по пустельних районах війська коаліційні їздять "з оглядкою"... І вам треба вчиться "партизанської, "рейдової" роботи... Як казав Ковпак: "Партизани, як оси - налетіли, покусали, і відійшли, сховалися...".