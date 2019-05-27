 Діяльність центру мінімізації митних платежів з обігом понад 500 млн гривень припинена в Києві. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який імпортували газ без сплати митних платежів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
В рамках розслідування кримінального провадження у ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки м.Києва послуги з переміщення на територію України природного газу без сплати податків і митних платежів.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували кілька підприємств-імпортерів. Надалі на замовлення "клієнтів" (вигодонабувачів) від імені підконтрольних імпортерів укладалися контракти з постачальниками природного газу (компаніями-нерезидентами) з країн ЄС. При цьому в митні органи подавалися періодичні митні декларації, в які вносились неправдиві відомості, на підставі яких на митну територію України трубопровідним транспортом переміщався природний газ. Надалі остаточне митне оформлення переміщеного газу не здійснювалося і кошти в бюджет не сплачувались.
Імпортований таким чином газ легалізували і продавали вигодонабувачам-трейдерам, які здійснюють на ринку України оптову реалізацію природного газу, використовуючи реквізити підприємств транзитно-конвертаційною групи.
Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років становив понад 500 млн гривень.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісному приміщенні ЦМТП, в місцях проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, з незаконного обігу вилучено 13,4 тис. доларів США (еквівалент 352 тис. грн.), установчі, господарські документи і печатки компаній-фігурантів, а також чорнові записи, факсиміле, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерна техніка.
Триває слідство.
вот оно че - аткуда снижение курса доллара в обменниках !!!!!
оказывается кое-кто - а именно крутые бизнисмены рвут когти - меняют гривни на доллары дешевые и в путь доллары на кипры-мальдивы.
а нах нужны тут доллары в нвцбанке, если на кипре нужнее??
тут новых наберут в долги от мвф взамен газа по 10кратной цене для тупого киевскаго быдла..
ну и налогов уплачено 0 хрен десятых - все на карман.
и все енто уже длится 5 лет только последних!!
пачему не посадили ни одного дирехтура, переведшего в такую яму бабки??
хоть один случай есть??
есть-4 дирехтура 4 укртанковых заводов, но...
выпустили через 2 ,5 дня домой на должности те же.
вот енто и есть укрэканомика-палитика, в результате каторой 99% нищих и
кончазаспа с 5 метровыми заборами на закуску.
пропащая земля.
испорченные люди.
оказывается кое-кто - а именно крутые бизнисмены рвут когти - меняют гривни на доллары дешевые и в путь доллары на кипры-мальдивы.
Вам бы в экономическую команду нового президента! Любо дорого послушать человека, смыслящего в экономике!
Я ж вас правильно понял, что когда кто-то по крупному и в кратчайшие сроки (рвут ведь когти!) скупает доллар за гривны ( т.е. увеличивает спрос на доллар и увеличивает гривневое предложение), то доллар должен падать, а гривна - укрепляться?
да да правильно понял, енто на рынке, когда долары ЭКАНОМЯТГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ТОГДА РАСТЕТ КУРС, ахметов не продает свои, продает нацбанк.
НО тут долары СПУСКАЮТ -сливают - они же ничии - т е государственные - с нацбанка -
наберем новые в кредиты,
а отдавать повесим на население - т е на тебя дебила.
уже по $ 2000 на 1 укрчела - живых-мертвых и неражденных-и ты должен придурок.
ну и еще
счас показывают по 1+1 бигуса про укр киевский стекляный мост - 420 миллионов грн
- кличко скомуниздил на своего падельника.
фирма выиграла тендир в 50 своих годовых бюджетов.
наберем новые в кредиты
Ну, все, у меня никаких сомнений не осталось - вас возьмут без конкурса в министры экономики в новом правительстве!
Более грамотного экономиста, да что там, возьмет шире, более грамотного человека, чем вы им не найти!
Единственная мелочь - это то, что Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 3 раза. В период со 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке $70 млн, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.
Но я, само собой, больше верю вам, будущему министру экономики в Зе-команде! Как вы верно заметили, Нацбанк увеличил продажу (а не скупку!!!!!!! врут ведь суки!!!!!) валюты на межбанке в 3 раза!
а то мы помним, как ентот нац банк открывал продажу доллара на 5 минут с 17-55 до 18-00
по выгодному курсу в 2014-15 нужным людям, когда в обменниках не продавали.
всеее помним.
а ты нет??
Новый президент при поддержке таких здравомыслящих людей, как ты, выведет на чистую воду всех мошенников из НАЦ и НЕНАЦ банка.
И накажет всех крутых бизнесменов, которые рвут когти на кипры-мальдивы, скупая дешевые доллары. И отдаст все эти доллары учителям. Т.е. непосредственно тебе. Так как судя по тому, как ты излагаешь мысли - ты не иначе как учитель русского языка ведущий факультатив по основам экономики.