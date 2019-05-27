EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  1189  4
Все про:конвертцентр (193) Нацполіція (7615) Хмельниччина (257)

 Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Конвертаційний центр використовувався для ухилення від сплати податків, відмивання нелегальних доходів, шахрайства та незаконного відшкодування податку на додану вартість. Його організаторами стали п'ятеро членів злочинного угруповання з Києва і Дніпра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ, звернення до поліції надійшло наприкінці березня від одного з місцевих підприємців. В результаті махінацій зловмисників він не отримав за відпущену покупцю сільськогосподарську продукцію 29 мільйонів гривень. В результаті маніпуляцій зловмисників з підробленими документами покупець, нічого не підозрюючи, перерахував обумовлені кошти на рахунок шахраїв замість рахунку продавця.

Читайте також: Податківці ліквідували в Дніпрі міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд грн

Слідчі на підставі заяви одразу відкрили кримінальне провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України за фактом підроблення від імені приватного підприємства договорів поставки сільськогосподарської продукції, підроблення документів, що посвідчують особу, доручень на відкриття банківських рахунків, а також по факту незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групи осіб.

На підставі ухвал Хмельницького міськрайонного суду за місцем проживання підозрюваних осіб працівники поліції провели низку обшуків, в ході яких вилучили низку документів, печатки і штампи, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, які використовувались у ході злочинної діяльності, майже 75 тисяч доларів США та 100 тисяч гривень. Наразі слідчі дії тривають.

Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області 01
Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області 02
Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр із щомісячним обігом 500 млн грн ліквідовано на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129159
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ура рехВорме великорошении и життя по-новому Поліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 650
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодіїПоліцейські викрили конвертаційний центр, який сприяв крадіжці 29 млн грн, у Хмельницькій області. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору