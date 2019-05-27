 Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: Насамперед документи приймають у військових, суддів і прокурорів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета".

Як зазначає видання, незважаючи на сюжети в російських ЗМІ про налагоджену роботу паспортних пунктів у Ростовській області (в селищі Покровське і місті Новошахтинськ), насправді вони не працюють. Планувалося, що в цих пунктах видаватимуть вже готові паспорти - після того, як жителі "ДНР" і "ЛНР" подадуть необхідні документи за місцем прописки. В пункти на російській території документи привезуть уповноважені особи з "ДНР" і "ЛНР".

На місцях, на окупованих територіях, записуються у дві черги. Перша - на отримання російського паспорта. Друга - на отримання так званого паспорта "ДНР" або "ЛНР", наявність якого є умовою для отримання паспорта РФ.

"Два списки - це дві черги. Далеко не всі громадяни республіки, як з'ясувалося тепер, спершу хотіли отримати паспорти своєї юної батьківщини. Але наявність паспорта "ДНР" стала, згідно з указом Путіна, умовою для отримання російського. Паспорт "ДНР" потрібно чекати місяці два-три. Їх, як пояснили мені, "довго друкують", - пише видання.

Але паспорт "ДНР" дають не всім. Спочатку треба довести, що ти був прописаний на території республіки станом на 12 травня 2014 року. Тому спершу потрібно подати документи на перевірку.

Чергу люди займають з ночі, при тому, що в терористичних "ДНР" і "ЛНР" діє комендантська година з 23:00 до 5:00. Люди змушені записуватися в список у зошити, часто список втрачається. Найчастіше черга перетворюється на тисняву. Номери пишуть ручкою на руці. Через погану організацію мало тих, хто записаний у список, встигає подати документи. За день проходить трохи більше 10 осіб.

Також є інформація, що документи на паспорт насамперед приймають у військових, суддів і співробітників прокуратури. Це підтверджує даними розвідки Міноборони України. Повідомляється, що командири підрозділів російсько-окупаційних військ у примусовому порядку збирають кошти з підпорядкованого особового складу з метою виконання розпорядження командування щодо паспортизації. Зазначається, що серед місцевого населення є побоювання, що в разі відновлення активних бойових дій більшість новоявлених "громадян РФ" дезертирують на російську територію.

Заплативши хабар, можна здати документи, минаючи чергу. Списки є і в черзі на ксерокопіювання, на фотографування, на заповнення заяв.

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При цьому черги просуваються повільно: "Я теж записалася: №539 на паспорт "ДНР" і №468 на паспорт РФ мені намалювали на долоні, - пише журналістка. - Якщо виходити з того, що паспортний стіл працює чотири дні на тиждень, то черга до мене має дійти приблизно через 4 роки і 9 місяців".

У реальності, враховуючи відсіяних осіб, для того, щоб подати документи, доведеться стояти 2,5 місяця.

Головне питання, яке хвилює тих, хто подає документи, чи виплачуватиметься їм російська пенсія:

"Це питання, яке обговорюють тут всі. Хтось чув, що для отримання пенсії неодмінно потрібна прописка в Росії. Не буває ж паспортів без прописки, вони точно пам'ятають це ще з Радянського Союзу. А як отримати її, якщо живеш в іншій країні? Жінка думає, що пропишуть "десь у Ростовській області". Я пояснюю, що в Росії це - кримінальний злочин, називається фіктивна реєстрація".

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Згідно із законом шахтарі можуть іти на пенсію після 20-річного стажу. Для жінок, зайнятих у цих галузях понад сім років, теж знижено пенсійний вік. З отриманням паспорта на російські пенсії почнуть претендувати і цілком молоді люди, яким трохи за 40.

Інші ж зізнаються, що хочуть отримати хоч якийсь офіційний статус.

Водночас, як пише "Новая газета", є ті, хто отримувати російський паспорт не збирається. Вони будуть раді поверненню під контроль України:

"Сергій, з яким ми розговорилися на вокзалі в Донецьку, паспорт отримувати не збирається.

- Ви і на референдум не ходили? - питаю.

- На жаль, ходив. І голосував... Нас же залякали бандерівцями. Народ же ж повірив. А коли почалися бойові дії, коли тут почалося свавілля, тут і стало зрозуміло, куди ми йдемо. Моментально. Але народ за інерцією ще вірив, що все буде добре.

- Свавілля - з боку України?

- Та місцеве ж! Людей просто з машин викидали, вбивали. Квартири віджимали. Місцева вшивота все це робила. Ось ця - яка в житті палець об палець не працювала. Вони ж перші побігли туди! От він ходив, все життя нічого не робив - а тут він уже на "Крузері" їздить. І повні кишені грошей. За місяць. Звідки це в нього? У мене намагалися кілька разів машину забрати. Прямо на вулиці підходять і починають...

- Люди обстрілів, напевно, боялися? Українці ж мирні будинки обстрілювали?

- Вам чесно сказати?.. Україна стріляла тільки по тих позиціях, звідки по ній вівся вогонь. Якщо він вівся з приватного сектора, так туди і били. А всі ці масштабні бомбардування, як розповідають, це все пропаганда.

- Багато людей це зараз розуміють?

- Ну зараз, звичайно, прозрівають.

- Якщо раптом Україна...

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- Повернеться сюди? Її приймуть із розпростертими обіймами! І я перший побіжу.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Тим часом у Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.