 120 тонн брухту чорних металів вилучено з незаконного обігу в Донецькій області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Зокрема, було встановлено місцевого жителя, який без будь-яких дозвільних документів здійснював прийом і збут брухту чорних металів в одному з міст області.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 120 тонн брухту чорних металів і стріловий магнітно-грейферний кран загальною орієнтовною вартістю майже 1,2 млн грн.

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Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.