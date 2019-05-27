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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1246) Донецька область (2238) ДФС (2225) металобрухт (80) операція Об'єднаних сил (1221)

 120 тонн брухту чорних металів вилучено з незаконного обігу в Донецькій області. ФОТОрепортаж

Співробітники спецпідрозділу податкової міліції ДФС, які включені до складу Об'єднаних сил, вилучили з незаконного обігу велику партію брухту чорних металів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Зокрема, було встановлено місцевого жителя, який без будь-яких дозвільних документів здійснював прийом і збут брухту чорних металів в одному з міст області.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 120 тонн брухту чорних металів і стріловий магнітно-грейферний кран загальною орієнтовною вартістю майже 1,2 млн грн.

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120 тонн брухту чорних металів вилучено з незаконного обігу в Донецькій області 01
120 тонн брухту чорних металів вилучено з незаконного обігу в Донецькій області 02
120 тонн брухту чорних металів вилучено з незаконного обігу в Донецькій області 03
120 тонн брухту чорних металів вилучено з незаконного обігу в Донецькій області 04
120 тонн брухту чорних металів вилучено з незаконного обігу в Донецькій області 05

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129102
 
   
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...без разрешительных документов.... да крышуют их мусора недолюстрированные и, по вертикали, новым-старым выше заносят! Так же, как и с наркотой! А включать незнанку проще всего!
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Цензор.НЕТФотоСуспільство120 тонн брухту чорних металів вилучено з незаконного обігу в Донецькій області. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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