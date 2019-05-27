 З воїном 24-го ОШБ "Айдар" Олександром Пузиковим, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Нікополі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 28 травня, у місті Нікополь Дніпропетровської області, о 9.00 на Європейській площі розпочнеться прощання з Олександром Юрійовичем Пузиковим, 1986 року народження, старшиною, військовослужбовцем 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який загинув 25 травня під час виконання службових обов'язків у зоні проведення Операції Об'єднаних сил у Донецькій області.

Олександр Пузиков народився 08.05.1986 року. Закінчив Нікопольський профтехліцей № 42 за фахом електрозварника. Із 2004 по 2013 рік проходив військову службу в управлінні 6-го армійського корпусу оперативного командування "Південь", що дислокувалося у Дніпрі, на посадах водія, командира відділення, заступника командира взводу, старшини роти. У 2008-2009 роках - у складі Українського контингенту у Косові. Після звільнення з військової служби з 2013 по 2016 працював у 2-й державній пожежно-рятувальній частині Міністерства надзвичайних ситуацій у місті Дніпро, старшим водієм. Під час війни повернувся на військову службу.

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