 "ЧитайТЕ!": Звільнений член Нацради з ТРМ Горковенко подав до суду на Зеленського. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться. По-друге, це сьогодні президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатику тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили", - зазначив Горковенко.

Як повідомлялося, Ю.Артеменко був призначений членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення указом президента України від 7 липня 2014 року. Незабаром він був обраний головою Нацради.

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Президент України Володимир Зеленський указами звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), а також відновив його на посаді члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, звільнивши з цієї посади Володимира Горковенка.

4 травня 2019 року президент України Порошенко своїм указом звільнив Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Перед цим Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради з двох причин: "По-перше, проста людська втома - впродовж 5 років у постійному стресі працювати щодня, по 10-12 годин, іноді навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, яка надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу".