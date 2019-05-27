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Все про:Зеленський (1435) Нацрада_ТРМ (184) суд (5142) Горковенко Володимир (1)

 "ЧитайТЕ!": Звільнений член Нацради з ТРМ Горковенко подав до суду на Зеленського. ФОТО

Звільнений член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко подав до суду на президента України Володимира Зеленського і вимагає визнати його дії протиправними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться. По-друге, це сьогодні президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатику тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили", - зазначив Горковенко.

ЧитайТЕ!: Звільнений член Нацради з ТРМ Горковенко подав до суду на Зеленського 01

Як повідомлялося, Ю.Артеменко був призначений членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення указом президента України від 7 липня 2014 року. Незабаром він був обраний головою Нацради.

Читайте також: Призначений Порошенком член Нацради з ТРМ Горковенко вважає своє звільнення Зеленським незаконним: "Суди ще ніхто не скасовував"

Президент України Володимир Зеленський указами звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), а також відновив його на посаді члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, звільнивши з цієї посади Володимира Горковенка.

4 травня 2019 року президент України Порошенко своїм указом звільнив Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Перед цим Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради з двох причин: "По-перше, проста людська втома - впродовж 5 років у постійному стресі працювати щодня, по 10-12 годин, іноді навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, яка надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу".

ЧитайТЕ!: Звільнений член Нацради з ТРМ Горковенко подав до суду на Зеленського 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129071
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно, нужно зеБеню бить по рукам, иначе хана Украине. Продадут с потрахами. Завладеют эфиром и будут быдлу показывать "Слугу урода" по всем каналам.
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Парубий: ...члены новой команды на Банковой "как-то вечно пытаются быть страшными, но все равно выглядят смешными" LIGA.net:
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У них план дуже простий, спочатку віддати 55 ярдів Коломойському, потім скасувати всі його борги через суд. Далі хапнути якомога більше і оголосити дефолт!
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Почему Президент Зеленский грустный
Обстановка в министерствах, ЗСУ,
И других ведомствах не соответсвует бумажным отчетам.
5 лет нам лгали.
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Він не тверезий, йому Лавров арґентинської муки зажав.
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Тобто Артеменко звільнився за власним бажанням, а Зеленський відмінив указ Порошенка, який саме це затверджує??
А Артеменка хтось питав, чи хоче він вертатися?
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Обиделся? Так на обиженных воду возят или на них кладут.
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На Крещатике? Не думаю. Но в подвале Рады - самое то.
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Уволил Порошенко это правильно, уволилил Зеленский порохоботы конец света провозгласили. Порохоботы, вы мерзотно и смешно выглядите в своей истерике.
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У вас порохоботи - це всі, хто проти здорового глузду?

Ви новину повністю читали, чувак сам написав заяву за власним бажання, указ Петі - це лише підтвердження цієї заяви.

Ну допустимо Зеленський захотів звільнити нового голову Нацради. Ок, має право. Навіщо старого поновлювати проти його волі?))))
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Зе уволил самого Порошенко, а тут какой-то Артеменко еще трепыхается. "ЧитайТЕ!": Звільнений член Нацради з ТБ Горковенко подав до суду на Зеленського - Цензор.НЕТ 7027
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Хорошо, что Петро не назначил Горковенка министром обороны, так бы он уже и автоматы украл бы все там!

А вообще, надо поотменять все указы Петра про присвоения за последний месяц званий генералов, героев и других наград, ибо все это влетает не только в круглую копеечку, но и пахнет чистым криминалом!
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А что теперь делать этому безработному порохоботу, только по судам шататься и писать кляузы на гаранта.
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Так то ще в 2010 Яник, але через суд, а не своїм указом...
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Вова уволил Вову. Вова решил подать на Вову в суд. Я думаю победит Вова и это будет правильно. Потому что Вова - редкий мудак как и его бывший шеф пепа.
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Оно очень тяжело работало... Дайте ему отбойный молоток и отправьте в шахту. Пусть отдохнёт.
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Всем о Раде визжащим

Плоды Рады
Законодательство об ассоциации\безвизу с ЕС
Конституционное закрепление движения Украины в НАТО и ЕС
Закон про мову
Военные бюджеты с 2015 по 2019
Создание системмы антикоррупционных судов
Статья УК о незаконном обогащении

А это Зеленский

Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закрітими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент, законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - не виконано

как там в Евангелии ?
Матф.7:16 По плодам их узнаете их.
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Тиберий, ты вместо копипаста, учись лучше делать татуировки - в тюрьме пригодится! "ЧитайТЕ!": Звільнений член Нацради з ТРМ Горковенко подав до суду на Зеленського - Цензор.НЕТ 3922
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Зе ошибается, надо не увольнять, а сразу садить (этих уродов есть за что)
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После того, как Центризбирком обнародовал результаты выборов указы о кадровых назначениях недействительны.
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Конечно от проигравшего выборов экс-президента пока,Порошенко.
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От для чого це все і робилось з самого початку.
Порошенко як бальзам на душу цей процес,а **** грошей накрав,а тепер в кожному повідомлені від"незалежних"журналіздів на "незаангажованних"ЗМІ буде озвученно як порохобот Горковенко бореться проти узурпатора Зе за свободу слова.
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Переназвати замінити слово комісія на Національна регуляторна рада, хай сам сидить під старою назвою в погребі виведений за штат. Або пригадати деякі моменти з його біографії, оприлюднити кристальну чисту
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В догонку
Уволенный Порошенко Семочко подал в суд, чтобы восстановиться в должности
Согласно им, исковое заявление Семочко поступило в Кассационный админсуд 23 мая.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"ЧитайТЕ!": Звільнений член Нацради з ТРМ Горковенко подав до суду на Зеленського. ФОТО
 
 
 
 
 
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