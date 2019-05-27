 "ЧитайТЕ!": Звільнений член Нацради з ТРМ Горковенко подав до суду на Зеленського. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться. По-друге, це сьогодні президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатику тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили", - зазначив Горковенко.
Як повідомлялося, Ю.Артеменко був призначений членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення указом президента України від 7 липня 2014 року. Незабаром він був обраний головою Нацради.
Президент України Володимир Зеленський указами звільнив Юрія Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), а також відновив його на посаді члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, звільнивши з цієї посади Володимира Горковенка.
4 травня 2019 року президент України Порошенко своїм указом звільнив Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Перед цим Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку з поста глави Нацради з двох причин: "По-перше, проста людська втома - впродовж 5 років у постійному стресі працювати щодня, по 10-12 годин, іноді навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, яка надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу".
Обстановка в министерствах, ЗСУ,
И других ведомствах не соответсвует бумажным отчетам.
5 лет нам лгали.
А Артеменка хтось питав, чи хоче він вертатися?
Ви новину повністю читали, чувак сам написав заяву за власним бажання, указ Петі - це лише підтвердження цієї заяви.
Ну допустимо Зеленський захотів звільнити нового голову Нацради. Ок, має право. Навіщо старого поновлювати проти його волі?))))
А вообще, надо поотменять все указы Петра про присвоения за последний месяц званий генералов, героев и других наград, ибо все это влетает не только в круглую копеечку, но и пахнет чистым криминалом!
Плоды Рады
Законодательство об ассоциации\безвизу с ЕС
Конституционное закрепление движения Украины в НАТО и ЕС
Закон про мову
Военные бюджеты с 2015 по 2019
Создание системмы антикоррупционных судов
Статья УК о незаконном обогащении
А это Зеленский
Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закрітими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент, законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - не виконано
как там в Евангелии ?
Матф.7:16 По плодам их узнаете их.
Порошенко як бальзам на душу цей процес,а **** грошей накрав,а тепер в кожному повідомлені від"незалежних"журналіздів на "незаангажованних"ЗМІ буде озвученно як порохобот Горковенко бореться проти узурпатора Зе за свободу слова.
Уволенный Порошенко Семочко подал в суд, чтобы восстановиться в должности
Согласно им, исковое заявление Семочко поступило в Кассационный админсуд 23 мая.