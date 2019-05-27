 Під час заворушень в одеській колонії постраждало четверо співробітників установи, відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

За даними поліції, для стабілізації ситуації, яка сьогодні склалася на території установи виконання покарань в Одесі, створено штаб у складі представників різних силових структур. У даний час ситуація повністю контролюється правоохоронними органами. Зачинщиків заворушень ізольовано, з ув'язненими ведуться переговори.

"За попередньою інформацією, під час подій пошкодження дістали четверо співробітників колонії, їм було надано медичну допомогу. Загиблих немає", - сказано в повідомленні.

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Зазначається також, що після локалізації пожежі, що виникла в результаті займання автомобіля, почне роботу слідчо-оперативна група поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.