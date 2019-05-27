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 Під час заворушень в одеській колонії постраждало четверо співробітників установи, відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Під час заворушень у Південній виправній колонії №51 в Одесі постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

За даними поліції, для стабілізації ситуації, яка сьогодні склалася на території установи виконання покарань в Одесі, створено штаб у складі представників різних силових структур. У даний час ситуація повністю контролюється правоохоронними органами. Зачинщиків заворушень ізольовано, з ув'язненими ведуться переговори.

"За попередньою інформацією, під час подій пошкодження дістали четверо співробітників колонії, їм було надано медичну допомогу. Загиблих немає", - сказано в повідомленні.

Під час заворушень в одеській колонії постраждало четверо співробітників установи, відкрито кримінальне провадження, - поліція 01

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Зазначається також, що після локалізації пожежі, що виникла в результаті займання автомобіля, почне роботу слідчо-оперативна група поліції.

Під час заворушень в одеській колонії постраждало четверо співробітників установи, відкрито кримінальне провадження, - поліція 02

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.

Під час заворушень в одеській колонії постраждало четверо співробітників установи, відкрито кримінальне провадження, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129055
 
 
 Топ коментарі
 
Clyde Та й бандити також сидять на плечах платників податків.
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Так мож ты пойдешь зеков обратно в камеры загонять, налогоплательшик знатный?
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Welt Schmerz Та справа навіть не в грошах.Самі тюремні поняття нікуди не дінуться.Багато хто навіть пишається що має декілька ходок.
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Є таке.
Хоча за наявності бабосів можна влаштувати умови як в норвезькій буцигарні.
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Welt Schmerz Та справа навіть не в грошах.Самі тюремні поняття нікуди не дінуться.Багато хто навіть пишається що має декілька ходок.
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это у нас за ходку в тюрьму -добавил авторитет, а в Китае , если попался значит- лох - значит авторитет потерял...
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В нас тюрми такі ж як на Московії.А ті,хто там сидить,теж в більшості випадків поводить себе,як московит.
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в стране проживает максимум 37 миллионов человек... армия, сбу, прокуратура, полиция, охранники на зонах, охранники при зонах, налоговики... это уже 2 миллиона... и все они сидят на плечах налогоплательщиков...
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Clyde Та й бандити також сидять на плечах платників податків.
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Так мож ты пойдешь зеков обратно в камеры загонять, налогоплательшик знатный?
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Вже давно писав, що кацапи будуть розкачувати бунти в колоніях. Не дарма ж стільки сепарської вати свідомо лізло в наші тюрми, сумніваюсь, що через муки совісті.
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Красть, и так скудную пайку, у сидельцев не надо, и кацапы будут не страшны.
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Сидів, бачив? Чи можливо сам крав? Звідки такі дані?
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А я сомневался, думал адекватный. По "звидки таки данни" все ясно. Лечись.
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Просто жестко такое нужно пресекать, сейчас застрелили бы парочку потом они бы подумали.
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Давайте честно... процентов так 30-40 отбывающих наказания это те кто к преступлением не имеет отношения (ошибка, подставили, выбили показания или признание и т.д. и т.п.). Теперь представьте какое к ним отношения со стороны администраций таких учреждений, условия содержания как в средневековье плюс прессинг среди разного рода "блатных" и прочей шушеры 15-ти ходочной. Вот и результат... В место того, что б хоть как то влиять на подобное, пенитенциарная служба превратилось просто в ЗАО "Откат на госзаказах". На остальное им пох... Зато мусорня с радостью ездит в такие места размяться и самоутвердится....
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Цензор.НЕТФотоПодіїПід час заворушень в одеській колонії постраждало четверо співробітників установи, відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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