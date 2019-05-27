 Під час заворушень в одеській колонії постраждало четверо співробітників установи, відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
За даними поліції, для стабілізації ситуації, яка сьогодні склалася на території установи виконання покарань в Одесі, створено штаб у складі представників різних силових структур. У даний час ситуація повністю контролюється правоохоронними органами. Зачинщиків заворушень ізольовано, з ув'язненими ведуться переговори.
"За попередньою інформацією, під час подій пошкодження дістали четверо співробітників колонії, їм було надано медичну допомогу. Загиблих немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається також, що після локалізації пожежі, що виникла в результаті займання автомобіля, почне роботу слідчо-оперативна група поліції.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.
Хоча за наявності бабосів можна влаштувати умови як в норвезькій буцигарні.