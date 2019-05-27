EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  2634  16
Матеріали за темою:
Все про:допомога (819) поранення (1421) Донбас (11981) лікування (269) добровольці (310)

 Народному герою України, добровольцю з Білорусі Дмитру Рубашевському (позивний Ганс), який дістав поранення на Донбасі, потрібна допомога в лікуванні. ФОТО

Пораненому добровольцю з Білорусі Дмитру Рубашевському (позивний Ганс), який воював з найманцями РФ на боці України на Донбасі, необхідна допомога в лікуванні.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала волонтер Олександра Каладжієва, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаємося до всіх свідомих та небайдужих українців. Дуже потрібна ваша допомога та підтримка.
Рубашевський Дмитро, друг Ганс, Народний Герой України, відважний воїн, якого багато хто знає як чесну і порядну людину, бойові заслуги якого важко переоцінити, справжній побратим, доброволець з Білорусі. Під час виконання бойового завдання друг Ганс дістав численні вогнепальні осколкові поранення всього тіла. Одне око врятувати не вдалося, тому потрібне буде протезування, за інше борються лікарі-офтальмологи. У Дмитра довге та фінансово затратне лікування, протезування та реабілітація. Просимо усіх небайдужих людей допомогти. Збір коштів робимо на карту нареченої Дмитра Галини 5168755433533144 Корчак Галина", - розповіла волонтер..

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лікарі витягли кулю з голови пораненого українського воїна: у нього з'явилися ознаки позитивної динаміки, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ФОТО

Народному герою України, добровольцю з Білорусі Дмитру Рубашевському (позивний Ганс), який дістав поранення на Донбасі, потрібна допомога в лікуванні 01

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Рубашевським: Білорус Ганс: "Моє головне завдання - допомогти українцям повернути Україну в її колишні межі".


Народному герою України, добровольцю з Білорусі Дмитру Рубашевському (позивний Ганс), який дістав поранення на Донбасі, потрібна допомога в лікуванні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129045
 
 
 Топ коментарі
 
Мій давній друг із весни 2014 р. має правило - усім пораненим та сім'ям загиблих, для кого збирають гроші через Цензор, відправляє по 100 грн.
Небагато, звичайно, але усім.
 показати весь коментар
 
Давайте просто мовчки перерахуэмо хто що зможе.
Одужання воїну та подяка!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мій давній друг із весни 2014 р. має правило - усім пораненим та сім'ям загиблих, для кого збирають гроші через Цензор, відправляє по 100 грн.
Небагато, звичайно, але усім.
 показати весь коментар
 
 
Аналогично. В каментах можно "воевать" до соплей, а нашим воинам помочь - святое!
 показати весь коментар
 
 
Давайте просто мовчки перерахуэмо хто що зможе.
Одужання воїну та подяка!
 показати весь коментар
 
 
Ганс, держись! Спасибо тебе!Закинул денежку....
 показати весь коментар
 
 
Юрій Стець також підписав. Начебто він нікого не знає з відомих меценатів, кумом яких він є, у ВР також ніхто не виявив бажання підтримати.
 показати весь коментар
 
 
Бажаю Герою одужання.
Добрі люди завжди допоможуть, хто скільки зможе.
 показати весь коментар
 
 
Выздоравливай, герой! Перевел денежку..
 показати весь коментар
 
 
Перевела деньги. Скорейшего вьіздоровления!
 показати весь коментар
 
 
Цензор просто дав новину.
Краще запитайте в ФБ у волонтерів.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоНародному герою України, добровольцю з Білорусі Дмитру Рубашевському (позивний Ганс), який дістав поранення на Донбасі, потрібна допомога в лікуванні. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору