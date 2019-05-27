 Народному герою України, добровольцю з Білорусі Дмитру Рубашевському (позивний Ганс), який дістав поранення на Донбасі, потрібна допомога в лікуванні. ФОТО

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала волонтер Олександра Каладжієва, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаємося до всіх свідомих та небайдужих українців. Дуже потрібна ваша допомога та підтримка.

Рубашевський Дмитро, друг Ганс, Народний Герой України, відважний воїн, якого багато хто знає як чесну і порядну людину, бойові заслуги якого важко переоцінити, справжній побратим, доброволець з Білорусі. Під час виконання бойового завдання друг Ганс дістав численні вогнепальні осколкові поранення всього тіла. Одне око врятувати не вдалося, тому потрібне буде протезування, за інше борються лікарі-офтальмологи. У Дмитра довге та фінансово затратне лікування, протезування та реабілітація. Просимо усіх небайдужих людей допомогти. Збір коштів робимо на карту нареченої Дмитра Галини 5168755433533144 Корчак Галина", - розповіла волонтер..

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Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Рубашевським: Білорус Ганс: "Моє головне завдання - допомогти українцям повернути Україну в її колишні межі".



