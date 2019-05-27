 Додали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип. ВІДЕО+ФОТО

Про це під час прес-конференції заявив керівник цифрового напрямку партії Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ми трохи удосконалили стиль, який у нас був. Додали ще один елемент у вигляді булави, який дотримується лінії, що кожен представник влади це слуга народу насамперед", - розповів він, презентувавши новий логотип, а також приклади нового стилю оформлення політичної реклами політсили.
слесарь с ершиком спешит к забитой канализации.....
Хто, коли і де бачив соплю на велосипеді? На що ви ведетесь? Чувакі одноклітинні... Є і цікавіші серіали.
Поки що всім заправляє мутний ригіанал разумков.
Хороші "слуги" збираються..
А логотип - маніпуляція, намагання приліпити кримінальну братву до кумира мільйонів голобородька, хоча справжній през на ровері не їздить..