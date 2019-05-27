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Все про:вибори (3840) Слуга народу (8)

 Додали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип. ВІДЕО+ФОТО

Партія "Слуга народу" оновила свою символіку і логотип зокрема.

Про це під час прес-конференції заявив керівник цифрового напрямку партії Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми трохи удосконалили стиль, який у нас був. Додали ще один елемент у вигляді булави, який дотримується лінії, що кожен представник влади це слуга народу насамперед", - розповів він, презентувавши новий логотип, а також приклади нового стилю оформлення політичної реклами політсили.

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Додали булаву, - партія Слуга народу оновила свій логотип 01
Додали булаву, - партія Слуга народу оновила свій логотип 02
Додали булаву, - партія Слуга народу оновила свій логотип 03
Додали булаву, - партія Слуга народу оновила свій логотип 04
Додали булаву, - партія Слуга народу оновила свій логотип 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3129015
 
 
 Топ коментарі
 
Велосипеда мы так и не увидели.
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так вот ты какое "еврейское казачество"
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навеяло:

слесарь с ершиком спешит к забитой канализации.....
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Так до лайна поспішпє, що аж язика вивалив...
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Больше всего этой партии подошла бы соска-пустышка дилетанта. Люди, вам не стыдно за ваши голоса вот этому чуду в перьях? Украину убирают из мировой шахматной доски?!
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Да повержены будут сей булавой олигархи и корупционеры.
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да не лижи ты так, лахтинский, премии все равно не получишь
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О! "Кандидат по мажоритарному округу" - вот и началось.
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Почему они называют беню "народом" ? А слуге и велосипеда много....
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Член Вовкин тре було і фортепіано... Це впізнавано..
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Булаву добавили, а седло с велосипеда убрали...
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А че, массе пойдет. Лого как раз соответствует уровню развития электората, так же как сериалы и тупая реклама на Г+Г
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Питання зебілам.
Хто, коли і де бачив соплю на велосипеді? На що ви ведетесь? Чувакі одноклітинні... Є і цікавіші серіали.
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эта ветка-прям пункт сбора пэдроботов-соесосов и идейных последователей роттердама+
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Так избератили Зе как раз инфантильные дети и есть. Все правильно делает, для своей целевой аудитории.
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сразу на ум песня: Еврейское казачество восстало" Додали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип - Цензор.НЕТ 2239
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Зебилы, вам скоро на подушку срать будут, и говорить что это вы!)) хахаха, фух, какое будущее у нас а)) то ли еще будет)
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По словам Бени - все олигархи "в душе" поддерживали Владимира Зеленского. Может и название партии сразу заменить на "слугу олигархов" ? Додали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип - Цензор.НЕТ 4172
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Мене не їхній логотип цікавить, а обличчя партії.
Поки що всім заправляє мутний ригіанал разумков.
Хороші "слуги" збираються..
А логотип - маніпуляція, намагання приліпити кримінальну братву до кумира мільйонів голобородька, хоча справжній през на ровері не їздить..
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больше на погремушку похоже. и подходит лучше.
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ошиблись с великом...должен быть хер коломойского...
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Пипл схавает. Вот на что расчитано это псевдопартийное убожество. Нормальный человек не клюнет на такое издевательство, как название "Слуга народа". Это не просто подколка, а жёсткий троллинг целого народа. Сволочи, по другому не скажешь.
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Если это и вправду лого, то оно больше подойдет на афишу цирка.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниДодали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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