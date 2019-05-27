 Додали булаву, - партія "Слуга народу" оновила свій логотип. ВІДЕО+ФОТО

Про це під час прес-конференції заявив керівник цифрового напрямку партії Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ми трохи удосконалили стиль, який у нас був. Додали ще один елемент у вигляді булави, який дотримується лінії, що кожен представник влади це слуга народу насамперед", - розповів він, презентувавши новий логотип, а також приклади нового стилю оформлення політичної реклами політсили.

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