 Біля магазину в Києві "скажений" пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Власниця втекла на "Лексусі", а поліція пізніше лише склала протокол. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці Facebook написала користувач соцмережі Ярослава Бірюк.

"Давайте зробимо відомою водійку авто Лексус з номерами АІ 2332 НК і за сумісництвом хазяйку скаженого пітбуля", - написала користувач соцмережі.

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Так, за її словами, 25 травня на Проспекті Правди 58, біля магазину Сільпо близько 13:40 бігав по дорозі пітбуль без намордника і повідка і нападав на перехожих: "В 10 м від себе бачу чоловіка, що скрутився на газоні. Думала, що його вкусили. Мами з колясками в жасі намагаються втекти іншим боком. Скажений пес продовжує бігати. Його хазяйка кричить і хоче його зловити. За хвилин 5 вона нарешті його ловить і б'є разів 15 по морді. Поруч стоїть її перелякана дитина. Дівчинка років 4-5 на вигляд. На моє прохання одягнути на собаку намордника та взяти на повідок, вона почала кричати на мене. Після чого пішла на парковку. В цей час чоловік на газоні підвівся. Виявилося, що покусали не його самого, а його собаку. Щеня шарпея, яке до того ж є сліпим від народження".

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Бірюк зазначила, що о 13:50 вона викликала поліцію. А сім'я з дитиною, що проходить повз розповіла, що вже не вперше хамовита хазайка натравлює пітбуля на людей, на зауваження не реагує і лише погрожує. Після того як власниця собаки бійцівської породи почула, що була викликана поліція, вона комусь зателефонувала, сіла в авто і швидко поїхала.

Поліція приїхала на місце події о 14:31, було складено протокол.

Також вона повідомила, що на її запитання чому так довго добиралась поліція (40 хв. - Ред.), правоохоронці відповіли, що отримали виклик 10 хвилин тому і їхали з другого кінця міста. На весь район лише 4 патрульних авто і все, що вони можуть зробити, це скласти протокол і передати його в управління.



Фото: Бирюк/Facebook

"А тепер у мене є питання до Національної поліції України та міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова - що має трапитися, щоб поліція мене як громадянина почала захищати? Мене повинні вбити? Скалічити? Лише тоді вони приїдуть скласти протокол? Чи може якщо держава не може мене захистити, то нехай мені дасть це право зробити самій. Якби в мене був пістолет, то я б не боялася скажених псів і могла б спокійно ходити вулицями рідного міста. Прошу всіх не залишатися байдужими. Давайте не допустимо, щоб неадекватна особа продовжувала безкарно тероризувати мирних громадян. Непокаране зло зростає з часом", - резюмувала Бірюк.

Як повідомляє "Киев.Оперативный" на своїй сторінці в Facebook власницею собаки є та сама пані Левантина Лісова, яка кричала дітям "Спочатку зароби грошенята, купи машинку, а потім будеш дорослим дядям і тьотям вказувати як їздити", коли намагалися проїхати по тротуару.