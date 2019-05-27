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Все про:собаки (36) патрульна поліція (871)

 Біля магазину в Києві "скажений" пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Власниця втекла на "Лексусі", а поліція пізніше лише склала протокол. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 травня на Проспекті Правди 58, біля магазину "Сільпо" в Києві бігав без намордника і повідка пітбуль, нападав на перехожих і покусав сліпе цуценя шарпея. Власниця агресивного собаки намагалася кілька хвилин зловити його, хамила у відповідь на зауваження, а потім зовсім поїхала. Поліція на місце події приїхала лише через 40 хвилин і змогла тільки скласти протокол.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці Facebook написала користувач соцмережі Ярослава Бірюк.

"Давайте зробимо відомою водійку авто Лексус з номерами АІ 2332 НК і за сумісництвом хазяйку скаженого пітбуля", - написала користувач соцмережі.

Біля магазину в Києві скажений пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Власниця втекла на Лексусі, а поліція пізніше лише склала протокол 01т

Так, за її словами, 25 травня на Проспекті Правди 58, біля магазину Сільпо близько 13:40 бігав по дорозі пітбуль без намордника і повідка і нападав на перехожих: "В 10 м від себе бачу чоловіка, що скрутився на газоні. Думала, що його вкусили. Мами з колясками в жасі намагаються втекти іншим боком. Скажений пес продовжує бігати. Його хазяйка кричить і хоче його зловити. За хвилин 5 вона нарешті його ловить і б'є разів 15 по морді. Поруч стоїть її перелякана дитина. Дівчинка років 4-5 на вигляд. На моє прохання одягнути на собаку намордника та взяти на повідок, вона почала кричати на мене. Після чого пішла на парковку. В цей час чоловік на газоні підвівся. Виявилося, що покусали не його самого, а його собаку. Щеня шарпея, яке до того ж є сліпим від народження".

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Біля магазину в Києві скажений пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Власниця втекла на Лексусі, а поліція пізніше лише склала протокол 02

Бірюк зазначила, що о 13:50 вона викликала поліцію. А сім'я з дитиною, що проходить повз розповіла, що вже не вперше хамовита хазайка натравлює пітбуля на людей, на зауваження не реагує і лише погрожує. Після того як власниця собаки бійцівської породи почула, що була викликана поліція, вона комусь зателефонувала, сіла в авто і швидко поїхала.

Поліція приїхала на місце події о 14:31, було складено протокол.

Також вона повідомила, що на її запитання чому так довго добиралась поліція (40 хв. - Ред.), правоохоронці відповіли, що отримали виклик 10 хвилин тому і їхали з другого кінця міста. На весь район лише 4 патрульних авто і все, що вони можуть зробити, це скласти протокол і передати його в управління.

Біля магазину в Києві скажений пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Власниця втекла на Лексусі, а поліція пізніше лише склала протокол 03
Фото: Бирюк/Facebook

"А тепер у мене є питання до Національної поліції України та міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова - що має трапитися, щоб поліція мене як громадянина почала захищати? Мене повинні вбити? Скалічити? Лише тоді вони приїдуть скласти протокол? Чи може якщо держава не може мене захистити, то нехай мені дасть це право зробити самій. Якби в мене був пістолет, то я б не боялася скажених псів і могла б спокійно ходити вулицями рідного міста. Прошу всіх не залишатися байдужими. Давайте не допустимо, щоб неадекватна особа продовжувала безкарно тероризувати мирних громадян. Непокаране зло зростає з часом", - резюмувала Бірюк.

Як повідомляє "Киев.Оперативный" на своїй сторінці в Facebook власницею собаки є та сама пані Левантина Лісова, яка кричала дітям "Спочатку зароби грошенята, купи машинку, а потім будеш дорослим дядям і тьотям вказувати як їздити", коли намагалися проїхати по тротуару.

Біля магазину в Києві скажений пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Власниця втекла на Лексусі, а поліція пізніше лише склала протокол 04

Біля магазину в Києві скажений пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Власниця втекла на Лексусі, а поліція пізніше лише склала протокол 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128990
 
 
 Топ коментарі
 
вже скільки разів обговорювалось що собаки бійцівських порід мають прирівнюватись до холодної зброї, а господар повинний нести всебічну відповідальність за поведінку їхньої тварини.
собака абсолютно невихована як і її господарка
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В Европе, честно, ни разу не встретил бойцовскую породу (кстати, заметил что там много собак дворовых, которых люди держат, подозреваю, что берут из приюта). А у нас каждая 4-5 бойцовская. Эта часть жизнедеятельности вообще не контролируется. Видел даже девочку-подростка лет 13-14 с питбулем.... Это ж какая степень кретинизма у родителей, чтоб отпустить ребенка с таким монстром гулять... О наморднике вообще никто даже не упоминает, далеко не все на поводке!!!!! А мы еще власть обвиняем, это быдлячество взращивается с детской песочницы.
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разрешение для населения ношения короткоствола резко снижает количество мажёров и агресивных собак
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Киевляне, номер ТП известен, и как написано это уже не первый инцидент с этой ТП. У вас там что в Киеве гвоздей или краски не хватает что бы пояснить ей что так делать не прилично?
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Все пацифисты. Лишний раз рот открыть боятся, чтобы не спровоцировать насилия...
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вот если бы тупой ***** ударили машину полиция была бы через 5 минут. Защищала бы суку.
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Самая большая проблема в Украине это не наличие богатых, а бедность.Совковая убогость и хохляцкое жлобство породило в украинском обществе отвратительное явление под названием "дешевые понты".Генетически бедное и морально убогое существо,разбогатев волею судьбы,становится показательно пренебрежительно к нормам морали,совести,законам.Как говорится из грязи в князи.И это одна из самых больших проблем.
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самая большая проблема - это отсутствие Правосудия, а валить сразу на поражение украинцы-европейцы не готовы..
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И что дальше? Ну найдут ее - а "хде пруфы, Билли?" Сейчас найдет адвоката, который докажет, что машина не ее, она сама на тот момент была за границей, а собака вообще не существует. И поверят. А она и дальше будет разъезжать по городу и людей калечить.
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Бедный шарпей, мало того что слепой, так на него еще и напали
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нужна зоополиция, это однозначно, с животными в городе кошмар. ********** жители нападают на волонтеров, которые приезжают животных стерилизовать. Тупые бабы водят бойцовские породы без намордников. Если бы эти сук штрафовали - у нас бы хватало и на стерилизацию и на сто приютов в придачу.
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Ну зоополиция, походу, у нас уже есть. Неплохо-бы ещё и обычную завести Біля магазину в Києві "скажений" пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Господиня втекла на "Лексусі", а поліція пізніше лише склала протокол - Цензор.НЕТ 676
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Що там пищуть - в неї дитина 4-5 років. Неадекватні пітбулі ********** таке. ця мразота про таке мабуть не чула? ну та все ще попереду. і в такому разі - дзвонити никуди буде вже не треба. тай дарма.
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4 патрульных авто на район с населением около 400 000 человек... Вот это реформа..
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Левантина Лисовая

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т.е. она ******** уже во втором поколении
родители постебались над ней
теперь она .....
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это вопли из палаты? скажи санитарам пусть дверь запирают
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Надо наказывать штрафами с многими нулями, и принудительные работы в питомнике. Вышел с бойцовской собакой без намордника 10-20к грн штраф, и на неделю говно убирать, тогда эти отбросы задумаются.
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Можно и больше. Чтоб падло штаны последние продало и никогда даже в голову не приходило повторить эксперимент. Просто собака без контроля - это страшно. Бойцовская собака - это иногда еще и смертельно. Почему за ношение патронов в кармане можно загреметь за решетку на несколько лет, а отпустить бегать собаку, способную покалечить и убить - максимум небольшой штраф?
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Взагалі в такій ситуації треба або собаці добре прикласти по голові. Або спробувати задушити. Вони тільки так зуби можуь розципити(але цей варіант достаньо важкий так як важко накинути петлю ну і потужні щеолепи). Просто мою собаку колись так пошматували...
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Ти про що? Це бійцівський пес - вони нечутливі до болю (або поріг дуже занижений). Я колись був свідком подібної ситуації, так ось три здоровані (два власника і один добровільний помічник) не могли відтягнути приблизно таку тварюку від дворняги десь хвилин сім. І це втрьох!
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поэтьому надо носить с собой нож раскладной а лучше как у рембо пырнул и в дамки и яжмамку\соску на лексусе доннатную))
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питбуль?..тут бегает БЕЗ намордника и поводка алабай,на замечания хозяйка мило улыбается и говорит - он добрый.
Полиция реально имеет всех ввиду и на вызовы НЕ приезжает.
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а рожу ей начистеть сасалке яжмамке и авто сжеч и колеса пробить не,,,,,,,,,,,,,,,,??????????????
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страну от этого дерьма вполне бы спасло разрешение огнестрела, помню как мародер врал шо у нас будет самая безопасная страна, посему огнестрел не нужен....
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От этого дерьма страну уже ничто не спасет. Тут жлобья столько, что тогда придется перебить добрую часть Украины, да и не факт, что ты их, а не они тебя... Это в крови, это они получили от родителей, это они передают своим детям. А размножаются они покруче, чем "интеллигенция", постоянно пребывающая в а%уе от происходящего.
Отсюда можно только уехать и постараться забыть как страшный сон. А бороться с гнилой натурой людей там, где не работают законы - это как пытаться голыми руками остановить паровоз - попробовать, конечно, можно, но с вероятностью 100% будешь раздавлен и размазан.
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но все-таки, слава Афине, не оч. и слышно о каких-то дебошах нашего пипла в Европе. либо ездят только нормальные, чего точно не может быть, либо так только кажется что тут много быдла.
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Быдло, как правило, очень боится НЕОТВРАТИМОЙ ответственности и смиреет на глазах. У нас же полиция взяла манеру реагировать только на увечия, а все остальное - "Подавайте в суд" и поехали.
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подозреваю основной самоотстрел как раз быдло и проведет) и их не много на самом деле, просто все видят гандонов и создается ложное впечатление
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Может и так. Но их у нас непозволительно много на квадратный метр. А ведь их можно было бы легко перевоспитать конскими штрафами или если нет денег - исправительными работами. Если бы здесь хоть что-то работало как положено, включая принятые законы - многие проблемы просто бы исчезли сами собой. Но "маємо те, що маємо" и конца этому пока даже не видно. В то время как нормальные люди уже вовсю мусор сортируют, мы не в состоянии заставить Homo Stultus бросать мусор хотя бы весь в одну урну или доносить до бака.
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заточкой проткнуть колёса (жалко бразильский нож об это гавно портить)
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"...хамовитая хозяйка натравливает питбуля на людей..."
Усыплять таких надо. Я о хозяйке.
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Тварі-зоофіли уже в печінках. Собачатник - це мразь і ублюдок. Це діагноз.
Жоден з цих уродів не водить свою скотину на повідку, не одягає намордник і не прибирає за нею лайно. Жоден!!!
Мразота-собачники тільки і уміють, що розводити зграї диких собак на вулицях, і нападати на громадян, які намагаються хоч якось убезпечити дітей і жінок, контролюючи поголів'я цих диких вуличних шакалів. Це все тому, що у нас тупезні закони - громадянин не має права на самозахист. А гніда - собачатник має право тягати свою неприв'язану скотину по вулиці і натравлювати її на людей, і нічого паскуді за це не буде. А от коли порядна людина винищить небезпечних тварюк, які розводять собачники, щоб вони зграями нападали на дітей, жінок з колясками, велосипедистів і усіх перехожих - це вже одразу стаття кримінальна. І ці марзі-собачники будуть маніфестації під судами проводити, з вимогами повбивати усіх, хто захищає людей від їх скажених псів, і нападати на захисників і безкарно бити їх. І ублюдочна держава - повністю на стороні уродів-собачників.
Собачатник - це зло, це хвора на голову і схиблена на ненависті до нормальних людей істота.
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Та патрульных уже так *******, на них повесили все: бытовуху, дтп, грабежи, драки, всю социалку - абсолютно все. Причем в департаменте дикая текучка, пацанов жарят все кому не лень - начальники, общественные организации, внутряння безопасность, прокуратура. Закон о нацполиции нужно менять - "полицейских просто кастрировали, шаг, право, шаг влево - расстре". А о применении оружия я даже не говорю - ********* отписываться в вб, прокуратуру и т.д.

Много нормальных ребят просто ушли. Нагрузка на оставших сумасшедшая, многие пытаются хоть как-то расслабиться - планчик или гашик, фен. Это реальность. По-этому, что бы оператор передала сигнал дежурному патрулю, нужно немножко ******** - сказать шо драка и т.д. собака покусала - это бытовуха, могут и не приехать.
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Потрібно робити відомими не порушників, а поліцію! Поліція, яка не не захищає, яка не реагує на виклик, у якої немає достатньо людей на патрулі і колцентри! Оце реформа! Почали за здравіє, а закінчемо за упокій при такому підході.
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Та уже 100 раз доказано ( какая собака, такой и владелец) тут виновата не собака, а та звезда на лексузеле, намутила херни и свалила как не в чем не бывало. Это мы, простые смерды для таких кур как она, всегда будем неправы. Ну ничего, карма это бумеранг ух!
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Цензор.НЕТФотоПодіїБіля магазину в Києві "скажений" пітбуль нападав на перехожих і покусав цуценя. Власниця втекла на "Лексусі", а поліція пізніше лише склала протокол. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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