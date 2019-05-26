 Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено). ФОТО

У центрі Києві тріснуло скло оглядового майданчика на новому пішохідно-велосипедний мосту, який побудували між аркою Дружби народів і парком Володимирська гірка. Пошкодження сталося менш ніж через добу після відкриття моста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами представника Муніципальної варти, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала.

Водночас у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua повідомили, що невідомі обстріляли міст із землі з нарізної зброї.

У Нацполіції "Укрінформу" пообіцяли перевірити інформацію про обстріл. "На місце виїхала слідчо-оперативна група. Проводитиметься перевірка", - сказали у відділі комунікації поліції Києва.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook, що основна версія того, що сталося, - акт вандалізму.

"Сказати, що я шокований і злий, - це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії - це кримінал. І матимуть жорстку відповідь. Звернувся до правоохоронних органів, щоб терміново з'ясували причини і дали правову оцінку тому, що сталося", - написав Кличко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, міст відкрили напередодні з участю мера Києва Віталія Кличка.

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Під час відкриття мер випробував скло на міцність разом із братом, легендою світового боксу, екс-чемпіоном світу Володимиром Кличком. Вони обидва кілька разів підстрибнули, продемонструвавши, що скляна підлога витримує навантаження.

Мер запевнив, що 1 квадратний метр такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг.

Загальна вартість декількох об'єктів - моста, фонтану, підпірних стін та інших витрат - становить близько 400 млн гривень.











