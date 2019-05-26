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 Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено). ФОТО

Одне із стекол на мосту вкрилося тріщинами. Муніципальна варта каже, що на ньому занадто активно стрибали відвідувачі. У спільноті dtp.kiev.ua повідомили, що міст обстріляли. Наразі його закрили.

У центрі Києві тріснуло скло оглядового майданчика на новому пішохідно-велосипедний мосту, який побудували між аркою Дружби народів і парком Володимирська гірка. Пошкодження сталося менш ніж через добу після відкриття моста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами представника Муніципальної варти, скло тріснуло після того, як група невідомих активно на ньому стрибала.

Водночас у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua повідомили, що невідомі обстріляли міст із землі з нарізної зброї.

У Нацполіції "Укрінформу" пообіцяли перевірити інформацію про обстріл. "На місце виїхала слідчо-оперативна група. Проводитиметься перевірка", - сказали у відділі комунікації поліції Києва.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook, що основна версія того, що сталося, - акт вандалізму.

"Сказати, що я шокований і злий, - це нічого не сказати! Я знаю, що є багато недоброзичливців того, що в Києві відбуваються позитивні зміни. Але такі диверсії - це кримінал. І матимуть жорстку відповідь. Звернувся до правоохоронних органів, щоб терміново з'ясували причини і дали правову оцінку тому, що сталося", - написав Кличко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, міст відкрили напередодні з участю мера Києва Віталія Кличка.

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Під час відкриття мер випробував скло на міцність разом із братом, легендою світового боксу, екс-чемпіоном світу Володимиром Кличком. Вони обидва кілька разів підстрибнули, продемонструвавши, що скляна підлога витримує навантаження.

Мер запевнив, що 1 квадратний метр такої скляної підлоги витримує навантаження в 1150 кг.

Загальна вартість декількох об'єктів - моста, фонтану, підпірних стін та інших витрат - становить близько 400 млн гривень.

Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) 01
Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) 02
Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) 03
Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) 04
Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) 05
Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128950
 
 
 Топ коментарі
 
Дикуни ...
Люди самі паскудять, а потім когось обвинувачують - ми погано живемо
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Быдлу мост не нужен...
Быдлу нужно пожрать, опорожнится и комуналку снизить в 10 раз...
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Чим меньше людина знає, розуміє, вміє--тим більше вона критикує і головне--бреше.
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А как на счёт ночного полицейского патрулирования города? Это во всех нормальных странах делается.
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Вартість цього мостка рівно в 10 разів менньше, 360 млн. грн. вкрали у киян, нехай тепер розбите скло, фанерою закриють, а авторів цього чуда запустять як фанеру над Дніпром.
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Брехня.Некачественное покрытие Не только стеклянное покрытие,но и велодорожка вся сыпеться,под ногами шуршит.Это в первый день.
Плюс раскачка моста,боковые стекла-ограждение ходит ходуном,под ногами пол вибрирует по средине моста.Много разворовали,как всегда,и лепили ,как могли.
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заключение эксперта???? Как по мне бред дилетанта!!!
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Судя по тому что лопнуло уже 2 стекла, то тут или мост спроектирован неправильно или стекла бракованные (ну или не те которые заявлены в спецификации).
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Дорог нет, зато мосты из стекла по 500 млн.
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Нормальные все время уезжают, критическая масса быдла возрастает, может произойти обратная бурная реакция, просто на месте, без свидетелей будут разбираться.
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С земли, из нарезного оружия, вандалы, в центре столицы...
А если в следующий раз с воздуха обстреляют? Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 8772
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Да никто не стрелял. Стекло уже второе лопнуло!
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Значит 2 раза стреляли. И прыгали. 2 раза. И еще чего то.. ну надо же как то выгородить мера-бракодела.
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Та да... Понаехали. Пять лет назад их же не было - только однотуровые петриоты. Куда они подевались?
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Новина нi про що. Якби провалились, та вбились, то да, а так морська пилюка.
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Ну так надо просто не становиться где треснуло, зачем закрывать мост ?
А где суперклей, который клеит всё ?
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Сейчас набегут зебилы и шокоботы с рассказами про то какой ты хвашист, раз пархатых мародеров не любишь.
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Люди при чем. Никто не стрелял! Стекло левое за откаты! Уже второе лопнуло и остальные слоятся!
Новий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено) - Цензор.НЕТ 2197
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Можливо від перепаду температури вночі конструкція зжала скло і воно трісло, але то до бракоробів претензії
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Шоколадно-боксерская мразь разворовала за пять лет всю страну. Даже Киев не пощадили. Все разворовано. Все киевские мосты находятся в аварийном состоянии, метро не строится, строительство Подольского моста заморожено, трамвайные пути находятся в таком состоянии, что трамваи регулярно сходят с рельс, тротуары такие, что ноги можно поломать. Но в конце своей пятилетней воровской каденции они строят нам какую-то непотребную стеклянную куйню из говна и палок и предлагают этим восхищаться. Но так как шоколадно-боксерская мразь не могла удержаться, чтобы и на этой стеклянной куйне не своровать, то эта куйня распадается на глазах. Построили из говна и палок.
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Судя по всему банда бени-вазелина будет еще хуже чем банда шоколадки.
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Ну куда еще в воюющей стране можно вбухать 500 млн грн (на закупку нового вооружения и модернизацию и ремонт старого заложено в бюджете 11млрд. грн ) как не в бракованный мост с лопающимися стеклами. Видать у педалика клычка это такой хитрый план такой - заманить кацапов на мост, где они и провалятся на бракованных стеклах.

Ну а судя по тому как идет финансирование армии, то эта война за нашу землю нужна только кучке патриотов, а всем этим мародерам типа шоколадки-свинарчука, бени-вазелина, педальки клычка и прочих, она не интересна вообще, ну убивают и калечат там каждый день нескольких украинцев, ну и хрен с ним, лучше лохам мост стеклянный затулить, а когда окажется что он таки то ли спроектирован неправильно, то ли стекла впарили не те, рассказать про жуткие теракты против стратегически важно моста.
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В целом согласен, но все же мост был построен за счет киевского бюджета, а не бюджета Украины, так что говорить, что лучше бы эти деньги пошли на вооружение не корректно, эти деньги лучше было потратить на ремонт ливневок-коллекторов и т.д.
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Если бы он реально столько стоил, сколько официально заявлено, а не спижжено в половину, то все целым было бы.
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В ОДНОМ МЕСТЕ ВИДЕН УДАР !!! НО ВЕТАЛЯ КАК ВСЕГДА )))
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Давайте тепер ще новий тендер на 200 лямів, скло міняти
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Зачем закрыли хороший новый мостик ?
Поставили бы полисмена возле треснувшего стекла, и всё.
И он брал бы не больше 10 гривен за селфи, и все довольны.
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Мост не закрыт. Огороженно только место там где стекло
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"Дай дураку стеклянный "уй, он его не только разобьет, но и порежется." (с)
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Цензор.НЕТФотоПодіїНовий пішохідно-велосипедний міст у Києві пошкодили в першу ж ніч після відкриття (оновлено). ФОТО
 
 
 
 
 
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