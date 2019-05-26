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Все про:вибухівка (217) зброя (1347) Нацполіція (7612) Донецька область (2236)

 У жителя Мар'їнського району вилучили вибухівку та гранати. ФОТО

Поліцейські вилучили у 18-річного мешканця с. Солодке Мар'їнського району 400 г пластиду і 2 гранати РГД- 5 із запалами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на поліцію Донецької області.

Поліцейські отримали інформацію про те, що молодий чоловік зберігає вдома вибухонебезпечні предмети, в рамках спецзаходів щодо протидії нелегальному обігу зброї та боєприпасів.

"Під час слідчих дій у підлітка, який проживає разом із дідусем, у літній кухні було виявлено 2 гранати РГД- 5 із запалами і 400 г пластиду", - повідомили в поліції.

Молодий чоловік був судимий раніше. Він стверджує, що знайшов пластид і гранати в 2017 році біля села поблизу лінії бойових дій.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128946
 
 
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Хіба не новина.... там у кожного щось є. Про зеленського давайте, хай ********** порадіють.
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18 лет, не подросток. Он даже за Зе мог голосовать!))))
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Теперь у него два пути - или в армию или на зону.
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Цензор.НЕТФотоПодіїУ жителя Мар'їнського району вилучили вибухівку та гранати. ФОТО
 
 
 
 
 
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