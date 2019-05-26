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Все про:обстріл (5164) Донецька область (2236) СЦКК (427) операція Об'єднаних сил (1220)

 Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів. ФОТО

Через обстріли один будинок згорів, у іншого пошкоджено дах. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, фотофіксацію за фактом обстрілу здійснила група спостереження "Авдіївка" української сторони СЦКК, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріл вівся з станкового протитанкового гранатомета з 18.30 до 20.02 24 травня зі сторони населеного пункту Пантелеймонівка.

Спостерігачі СЦКК зафіксували, що на вулиці Вишневій через розриви гранат згорів будинок. У іншого будинку на цій же вулиці гранатою було пошкоджено дах. На щастя, під час обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

Читайте на Цензор.НЕТ: Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення Донбасу та продовжують обстріли населених пунктів у районі проведення операції Об’єднаних сил. Водночас, Українська сторона СЦКК підкреслює, що ЗФ РФ свідомо демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: загинув український воїн, знищено російського окупанта

Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів 01
Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів 02
Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів 03
Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів 04
Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128938
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно срочно перестать стрелять. Ну и референдум провести.
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Полонені, загиблий, обстріли.... а "головнокомандувач" на "ліґа смєха".
Ще п'ять років тому, коли я був вже призваний, добре запам'ятав ржачь "Кв95" на 1+1 після новин про загибель на Донбасі від осколку немовляти під час обстрілу "шахтєров і тракторістов"...
І, кажуть, архітектор законів, через які розстріляли Небесну сотню - Портнов, розповідає на 112м про плани кого "посадіть і наказать".
Він не блефує - міліція почала приводити людей у відділок за пікети. Вєжліво поки що.
Для них нічого не змінилося, "самі с собой", наша кров для них нічого не варта.
Так, епоха гідності закінчилася, треба моделювати нову, з урахуванням помилок.
Складаємось в океан, крапельки.
via Валерій Прозапас
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Полонені, загиблий, обстріли.... а "головнокомандувач" на "ліґа смєха".
Ще п'ять років тому, коли я був вже призваний, добре запам'ятав ржачь "Кв95" на 1+1 після новин про загибель на Донбасі від осколку немовляти під час обстрілу "шахтєров і тракторістов"...
І, кажуть, архітектор законів, через які розстріляли Небесну сотню - Портнов, розповідає на 112м про плани кого "посадіть і наказать".
Він не блефує - міліція почала приводити людей у відділок за пікети. Вєжліво поки що.
Для них нічого не змінилося, "самі с собой", наша кров для них нічого не варта.
Так, епоха гідності закінчилася, треба моделювати нову, з урахуванням помилок.
Складаємось в океан, крапельки.
via Валерій Прозапас
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Нужно срочно перестать стрелять. Ну и референдум провести.
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Президент вчера был на "Лиге Смеха", а сегодня выходной. Надо чтить трудовой кодекс.
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Вчора у нього теж був вихідний, тому що субота ...
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Чуваку с ксивой презЕдента надо лысого в лобик...а лучше в лобок поцеловать...и все рассосется само...😀
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Он и без меня это делать умеет...вчера даже показал это всем...ты не видел?
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Какие же мрази эта порохоботня... Из вашей пасти прет вонь соевого очка...
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А из твоей пасти вонь чьего очка? Бениного?
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Да какие нах обстрелы, тут Лига смеха, новый сезон.

Не до войны...)))
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Если кто-то хочет "договориться посерединке", то ему прямиком в серую зону во время обстрела.
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Целью их были конечно не эти дома, а позиции ВСУ. Но вся фишка в том, что эти дома, №6 и №3, находятся ровно на одной линии с позициями обеих сторон. При этом позиции ВСУ ниже, а дома еще ниже, в восьмиста метрах от позиций.
Небольшая ошибка дающая перелет над окопами, как раз и дала возможность, без помех на пути, пролетать гранатам эти 800 метров и, уже на излёте, падать на крыши этих домов. Если стреляли именно от своих окопов, без вылазки куда-то вперед, то там расстояние 4000м, а у "сапога" 4500 - это предел для осколочной гранаты.



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Знакомая хата, даже чересчур. Хорошо, что выжили.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНайманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів. ФОТО
 
 
 
 
 
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