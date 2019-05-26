 Найманці обстріляли вулиці Верхньоторецького з гранатометів. ФОТО

Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, фотофіксацію за фактом обстрілу здійснила група спостереження "Авдіївка" української сторони СЦКК, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріл вівся з станкового протитанкового гранатомета з 18.30 до 20.02 24 травня зі сторони населеного пункту Пантелеймонівка.
Спостерігачі СЦКК зафіксували, що на вулиці Вишневій через розриви гранат згорів будинок. У іншого будинку на цій же вулиці гранатою було пошкоджено дах. На щастя, під час обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.
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"Українська сторона СЦКК повідомляє, що російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення Донбасу та продовжують обстріли населених пунктів у районі проведення операції Об’єднаних сил. Водночас, Українська сторона СЦКК підкреслює, що ЗФ РФ свідомо демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.
Ще п'ять років тому, коли я був вже призваний, добре запам'ятав ржачь "Кв95" на 1+1 після новин про загибель на Донбасі від осколку немовляти під час обстрілу "шахтєров і тракторістов"...
І, кажуть, архітектор законів, через які розстріляли Небесну сотню - Портнов, розповідає на 112м про плани кого "посадіть і наказать".
Він не блефує - міліція почала приводити людей у відділок за пікети. Вєжліво поки що.
Для них нічого не змінилося, "самі с собой", наша кров для них нічого не варта.
Так, епоха гідності закінчилася, треба моделювати нову, з урахуванням помилок.
Складаємось в океан, крапельки.
via Валерій Прозапас
Не до войны...)))
Небольшая ошибка дающая перелет над окопами, как раз и дала возможность, без помех на пути, пролетать гранатам эти 800 метров и, уже на излёте, падать на крыши этих домов. Если стреляли именно от своих окопов, без вылазки куда-то вперед, то там расстояние 4000м, а у "сапога" 4500 - это предел для осколочной гранаты.