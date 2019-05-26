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 У столичному "Пробігу під каштанами" взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА. ФОТОрепортаж

У Києві відбувся традиційний благодійний "Пробіг під каштанами". Зібрані на ньому кошти підуть на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Наймолодшій учасницею пробігу в цьому році стала 2-місячна дівчинка, з якою бігли її батьки, найстаршим - 78-річний чоловік. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Всього в рамках "Пробігу під каштанами" відбувається 7 забігів: пробіг у ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг з собакою і благодійний.

Засоби від більшості з них направлять на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Кошти, зібрані з учасників пробігу наосліп, підуть на підтримку дітей, які лікуються в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова АМН України. А кошти, зібрані під час пробігу з собаками, будуть спрямовані до Фонду "Happy Paw" на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин.

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"Пробіг під каштанами" - наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. За 27 років існування "Пробігу під каштанами" було зібрано понад 530 тисяч доларів для дітей.

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Всі фото - "Укрінформ"

У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 01У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 02
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 03
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 04
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 05
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 06
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 07
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 08
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 09
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 10
У столичному Пробігу під каштанами взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128934
 
   
 Топ коментарі
 
Благотворительные пробеги классно. В Германии с начальных классов дети участвуют в таком.

Ну а здоровый образ жизни это для нации очень важно
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согласна
но здоровый образ жизни очень важен тоже
и я очень рада что молодое поколение все активнее и активнее занимается спортом
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Благотворительные пробеги классно. В Германии с начальных классов дети участвуют в таком.

Ну а здоровый образ жизни это для нации очень важно
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нации важно хорошо питаться, не иметь воров в правительстве и иметь достойную зарплату.
И ЧТО БЫ ВОРЫ ПОПЕРЕДНИКИ БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ в тюрьму....
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согласна
но здоровый образ жизни очень важен тоже
и я очень рада что молодое поколение все активнее и активнее занимается спортом
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Да, активнее...
Радует, что молодёжь подражает Западу в эом течении, - за здоровый образ жизни" тем более, что можно огромное количество денег экономить на здоровье...
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Блін,скільки призовників! А мої їх шукають під квартирами....
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Ні. Вихідний. Я ж не в окопах, відрядження у мене на 3 місяці, я в.....потім розкажу. Хоча на передок їздимо постійно.
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- красиво бегут.
- кто?
- вон та группа в полосатых купальниках.(с)
а вообще молодцы!
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хорошо что никто не провалился под асфальт как машины в размытые ямы ,
нашей водой за которую мы платим, которая течёт по дырявым трубам
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Цензор.НЕТФотоКиївські новиниУ столичному "Пробігу під каштанами" взяли участь понад 18 тисяч осіб, - КМДА. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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