 У Дніпрі відбувся четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon. ФОТО

Про це повідомляє сайт dp.vgorode.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зустрічаємося тут вже вчетверте. Щорічно кількість учасників зростає. Зараз на всіх дистанціях у нас близько 5 тис. бігунів. Це дуже добре. Майже половина учасників - приїжджі гості з-за кордону і з інших міст України. Ми раді всіх вітати. Також велика кількість корпоративних команд. Чудово, що наші земляки і представники бізнесу дуже згуртовані. Крім цього, в Дніпро прибули спортсмени світового рівня, зокрема з Кенії. Сподіваюся, цього року буде встановлений рекорд траси", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.
Він також подякував соціально-орієнтованому бізнесу і організаторам, зокрема, компанії Interpipe, за підтримку розвитку спорту в Дніпрі. Крім цього, Борис Філатов вибачився перед дніпрянами за можливі незручності у зв'язку з перекриттям руху на деяких вулицях. За словами генерального менеджера компанії Run Ukraine Дмитра Черницького, учасниками Interpipe Dnipro Half Marathon стали представники цілих одинадцяти країн світу, зокрема Великої Британії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Кенії.
"Це наша стратегія - виходити на міжнародний рівень, залучати учасників з ближніх країн", - сказав Дмитро Черницький.
Також в компанії титульного спонсора пояснили, завдяки чому напівмарафон набирає обертів.
"Ви бачите яскравий приклад співпраці великого бізнесу з місцевими громадами. Великий бізнес надав підтримку, і тому це відбулося. До цього підключився малий бізнес і почали виставляти корпоративні команди. Ця співпраця дає таке чудове спортивне свято", - зазначив директор з корпоративних відносин компанії Interpipe Дмитро Кисилевський.
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.
«На мою думку, ми повинні поводитися з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України», - цитує видання Коломойського.
У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значну суму по кредиту.
«Якщо Зеленський буде слухати [Захід] … він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків», - сказав Коломойський.
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Він додав, що США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України, оскільки «їх не цікавить Україна», а вони хочуть «нашкодити Росії».
Нагадаємо, в листопаді 2018 року в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній Коломойський заявив, що в 2014 році в державній скарбниці був «нуль», тому потрібно було оголошувати дефолт.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kolomoyskiy-znovu-vistupiv-za-ogoloshennya-ukrajinoyu-defoltu-financial-times-50023569.html
Но вот появилась в городе новая проблема - борьба с кабельным телевидением. Вот пример:
на ж..м. "Северный" работает маленькая фирма "Горизонт", которая оказывала жителям посё-
лка услуги по кабельному телевидению. Люди были довольны. Но вот 23 майя в офис ворва-
лась большая группа автоматчиков. Там дежурила старая женщина. Под дулами автоматов
бойцы изъяли оборудование и жители посёлка остались без телевидения. Частная собствен-
ность священна и неприкосновенна. Но в Украине всё решают автоматы.