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Все про:Дніпропетровськ (1020) спорт (712) Філатов (162)

 4-й Interpipe Dnipro Half Marathon доводить згуртованість дніпрян і соціального бізнесу, - Філатов. ФОТО

У Дніпрі триває четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon. Спортивна подія зібрала представників світової бігової еліти і любителів легкої атлетики з одинадцяти країн світу.

Про це повідомляє сайт dp.vgorode.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрічаємося тут вже вчетверте. Щорічно кількість учасників зростає. Зараз на всіх дистанціях у нас близько 5 тис. бігунів. Це дуже добре. Майже половина учасників - приїжджі гості з-за кордону і з інших міст України. Ми раді всіх вітати. Також велика кількість корпоративних команд. Чудово, що наші земляки і представники бізнесу дуже згуртовані. Крім цього, в Дніпро прибули спортсмени світового рівня, зокрема з Кенії. Сподіваюся, цього року буде встановлений рекорд траси", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Він також подякував соціально-орієнтованому бізнесу і організаторам, зокрема, компанії Interpipe, за підтримку розвитку спорту в Дніпрі. Крім цього, Борис Філатов вибачився перед дніпрянами за можливі незручності у зв'язку з перекриттям руху на деяких вулицях. За словами генерального менеджера компанії Run Ukraine Дмитра Черницького, учасниками Interpipe Dnipro Half Marathon стали представники цілих одинадцяти країн світу, зокрема Великої Британії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Кенії.

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4-й Interpipe Dnipro Half Marathon доводить згуртованість дніпрян і соціального бізнесу, - Філатов 01
4-й Interpipe Dnipro Half Marathon доводить згуртованість дніпрян і соціального бізнесу, - Філатов 02
4-й Interpipe Dnipro Half Marathon доводить згуртованість дніпрян і соціального бізнесу, - Філатов 03

"Це наша стратегія - виходити на міжнародний рівень, залучати учасників з ближніх країн", - сказав Дмитро Черницький.

Також в компанії титульного спонсора пояснили, завдяки чому напівмарафон набирає обертів.

"Ви бачите яскравий приклад співпраці великого бізнесу з місцевими громадами. Великий бізнес надав підтримку, і тому це відбулося. До цього підключився малий бізнес і почали виставляти корпоративні команди. Ця співпраця дає таке чудове спортивне свято", - зазначив директор з корпоративних відносин компанії Interpipe Дмитро Кисилевський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128922
 
   
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Олігарх Ігор Коломойський в черговий раз висловився про те, що Україні варто оголосити дефолт і взяти приклад з Греції.
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.
«На мою думку, ми повинні поводитися з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України», - цитує видання Коломойського.

У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значну суму по кредиту.
«Якщо Зеленський буде слухати [Захід] … він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків», - сказав Коломойський.

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Він додав, що США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України, оскільки «їх не цікавить Україна», а вони хочуть «нашкодити Росії».
Нагадаємо, в листопаді 2018 року в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній Коломойський заявив, що в 2014 році в державній скарбниці був «нуль», тому потрібно було оголошувати дефолт.https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kolomoyskiy-znovu-vistupiv-za-ogoloshennya-ukrajinoyu-defoltu-financial-times-50023569.html
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Ну що сказати на цей висер Коломийського? Йому таке справді підійде. А от нашим пенсіонерам, б'юджетникам та рядовим українцям - однозначно - ні! Чому? Бо Коломойський активи тримає ліквідними. І ця ліквідність дозволяє їх конвертувати у валюту. Готівка у Коломийського теж валютна. Рядовий українець має гривню. Коломойський пропонує рядовому українцю її обвалити відносно світових валют. Йому в гідно, бо платитиме він українцям гривнями. І гривень у нього стане автоматично більше лише при падінні на гривні. Тобто Коломойський хоче отримати дешеву робочу силу і унеможливити цій робочій силі виїзд на роботу за кордон, де платять значно більше. Люмпену важко пояснити, що жити можна лише на ЗАРОБЛЕНЕ. Споживана потрібно віддавати . Це, як у житті - людину, яка у тебе досить гроші і не віддає - ти уникаєш. І вона ніколи не отримає від тебе допомоги. В чому різниця між Україною і Грецією? У членстві в Євросоюзі. Греція - член багатої родини, якому багаті родичі дають гроші тому, що це родич.А родичам можна простити багато що. Грошовий борг - то вже точно.
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Пінчуківська мерзота невпинно паплюжить і грабує мій Дніпро. Час вже Богє повисіти на осині- є за що.
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что этот марафон доказывает, так это безголовость мэра и мэрии... Днепр превратился в сплошную пробку... ни проехать, ни пройти... вопросов нет - проводите... но не превращайте никому не нужный местный марафонишко в красный день календаря 7 ноября... найдите такие площади, чтобы население не становилось заложником бзика вора пинчука, укравшего с помощью кучмо у народа Украины прибыльное предприятие и просравшего рынки сбыта... а вы говорите "марафон доказывает"...
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Подскажите, а что такое "красный день календаря 7 ноября"?
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Мэр Днепра Борис Филатов следит за экологией в городе, за развитием молодёжи и т.д.
Но вот появилась в городе новая проблема - борьба с кабельным телевидением. Вот пример:
на ж..м. "Северный" работает маленькая фирма "Горизонт", которая оказывала жителям посё-
лка услуги по кабельному телевидению. Люди были довольны. Но вот 23 майя в офис ворва-
лась большая группа автоматчиков. Там дежурила старая женщина. Под дулами автоматов
бойцы изъяли оборудование и жители посёлка остались без телевидения. Частная собствен-
ность священна и неприкосновенна. Но в Украине всё решают автоматы.
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Цензор.НЕТФотоСуспільство4-й Interpipe Dnipro Half Marathon доводить згуртованість дніпрян і соціального бізнесу, - Філатов. ФОТО
 
 
 
 
 
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