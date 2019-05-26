 4-й Interpipe Dnipro Half Marathon доводить згуртованість дніпрян і соціального бізнесу, - Філатов. ФОТО

Про це повідомляє сайт dp.vgorode.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрічаємося тут вже вчетверте. Щорічно кількість учасників зростає. Зараз на всіх дистанціях у нас близько 5 тис. бігунів. Це дуже добре. Майже половина учасників - приїжджі гості з-за кордону і з інших міст України. Ми раді всіх вітати. Також велика кількість корпоративних команд. Чудово, що наші земляки і представники бізнесу дуже згуртовані. Крім цього, в Дніпро прибули спортсмени світового рівня, зокрема з Кенії. Сподіваюся, цього року буде встановлений рекорд траси", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Він також подякував соціально-орієнтованому бізнесу і організаторам, зокрема, компанії Interpipe, за підтримку розвитку спорту в Дніпрі. Крім цього, Борис Філатов вибачився перед дніпрянами за можливі незручності у зв'язку з перекриттям руху на деяких вулицях. За словами генерального менеджера компанії Run Ukraine Дмитра Черницького, учасниками Interpipe Dnipro Half Marathon стали представники цілих одинадцяти країн світу, зокрема Великої Британії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Кенії.

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"Це наша стратегія - виходити на міжнародний рівень, залучати учасників з ближніх країн", - сказав Дмитро Черницький.

Також в компанії титульного спонсора пояснили, завдяки чому напівмарафон набирає обертів.

"Ви бачите яскравий приклад співпраці великого бізнесу з місцевими громадами. Великий бізнес надав підтримку, і тому це відбулося. До цього підключився малий бізнес і почали виставляти корпоративні команди. Ця співпраця дає таке чудове спортивне свято", - зазначив директор з корпоративних відносин компанії Interpipe Дмитро Кисилевський.

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