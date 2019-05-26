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Все про:Київ (6098) Садовий (233)

 Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці. ФОТО

Лідер партії "Самопоміч" та мер Львова Андрій Садовий знайшов нову інтерпретацію колишнього гасла його політсили - "Візьми і зроби".

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Візьми і зроби" (сучасна версія)", - написав Садовий в коментарі до свого фото з "Книжкового Арсеналу" в Києві, на якому він тримає картку з написом "Їб#ш невпинно".

Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на Книжковому Арсеналі в столиці 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128918
 
   
 Топ коментарі
 
я так понимаю, что быть фриком и клоуном, это такой тренд в политике!!!
предлагаю Садовому фишечку: пусть партия "Самопомощь" приходит в Раду памперсах поверх штанов.. Лохторат прохавает!!! Зуб даю!!!
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зе-стиль!
теперь это в тренде!
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вот дурень хай сам поедит на зароботки в Польшу или Чехию и там ипашит невпинно
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вот дурень хай сам поедит на зароботки в Польшу или Чехию и там ипашит невпинно
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Получать откаты куда безопаснее для здоровья
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я так понимаю, что быть фриком и клоуном, это такой тренд в политике!!!
предлагаю Садовому фишечку: пусть партия "Самопомощь" приходит в Раду памперсах поверх штанов.. Лохторат прохавает!!! Зуб даю!!!
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приближайтесь к принципу рашки, где стиль фени от сцарья считается круто и сопровождается аплодисментами и овациями - браво.
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Скоро матерком разговаривать начнут.
Владимир Александрович уже начал, правда, пока он использовал английское непечатное выражение, но почин положен.
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Львов за ПЕ голосовал . но Садовой уже типа ЗЕ , порохоботы дрочили на Турчинова , но уже и Турчинов перебирается к ЗЕ . как и Пашинский . Они ******* , как говорил Немцов , но с царем ( Пепой ) в голове .
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Садовий не з Пе.
і не з Зе
для них він вже непрохідний.
і навіть скоро не мер.

ВІДПРАЦЬОВАНИЙ МАТЕРІАЛ.
СМІТТЯ.
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Садовий загнаний пацюк , який шукаэ своэ1 кротовини .
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ЗЕстиль: мати ,сленг ,гумор нижче пояса -комічно про трагічне і трагічно про комічне! 73 відсотки в тренді! Модні і ******* !
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Нда....
Новые честные лица, маладые команды.....
Летай иль ползай - конец известен!
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А теперь к приятным новостям
У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.

https://fakty.com.ua/ua/svit/20190526-u-meksytsi-rozbyvsya-vijskovyj-vertolit-rf-ye-zhertvy/
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Тяжелее воздуха.. То таке, поважна причина. Або пістольєрос (терорист, польське - револьверовець) постарались.
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Та он вроде Мексике принадлежал. Просто производства российского.
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Нет, гравицапа не местная была. Помогали тушить лесные пожары. Это само по себе идиотизм, гравицапа не приспособлена и экипаж не имел специальной подготовки. ДБ! (с)
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"Se informa que en los lamentables hechos ocurridos en cercanías de Valle Verde S.L.P., se desplomó un helicóptero MI-17 de nuestra institución, #EnBreve más información". Они пишут, de nuestra institución. Значит вертолет принадлежал Мексике. Просто они его купили у Раши.
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від чого така радість? як це вплине на Росію? - та ніяк.
це все одно, що радіти, що на галявинці в Кремлі сконала мурашка та ще! - там ще ж дві мухи з'їли горобці.
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Пояснюю.
Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці - Цензор.НЕТ 7597 Це не радість, це констатація факту.
Якщо розбився росіянський вертоліт, то мексиканці куплять на його місце інший, але ймовірно не російський.
Расія не отримає валюти від продажі, ще й репутація зіпсута. Тому ми сприймаємо цей факт з почуттям задоволення.
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Чем больше тупизма,тем выше рейтинг лохтората Їб#ш невпинно, - мэр Львова Садовый на "Книжном Арсенале" в столице - Цензор.НЕТ 4337
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Колись Москаль сказав, що чим більше ти материся,чим більше бикуєш, тим більше тебе поважають в Луганській области. Руцькій мір скоро покриє всю Україну_ мат на маті,хамство і неповага до інших, Дурний приклад прийшов і в Київ.
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Это значит, что оно призывает нас работать 24 часа в сутки. Авось и разгребем львовский мусор. Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці - Цензор.НЕТ 9276
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это маленький Иисусик вложил в руку Садового эту карточку..
надо признать, что у Иисусика есть чувство юмора, и Иисусик не любит мусор, поэтому партия Садового в новый созыв Рады не пройдет..
просто Иисусик таким образом прибрал львовский мусор из политики..
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доки не побачив фото , думав , що там буква "е" прихована .
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там ще й слово «мізки» в кінці пропущено ...
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Мне почему-то кажется, что на выборах в ВР, львовяне прокатят Самонемоч и отпраывят эту партию в утиль...
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Я голосуватиму на виборах мера Львова за Кошулинського.
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це правильно - це дасть змогу Кошулику наступного разу краще стартувати на виборах Президента України
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Так так офіс самонемочі переїде у с.Грибовичі на смітник, а "Члєни" і "члєнКині" будуть будувати сміттєспалювальний завод на вул.Пластові у м. Львові ,а далі у решті містах -мільйонниках України - власноручно. Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці - Цензор.НЕТ 8370
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сегодня Литва выбирает нового президента, пожелаем им успеха а не прикола, мне было бы стыдно за братски народ, если у них политики так себя вели бы.
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Поки що "Їбашать" самого Садового...Хіба так можна подавати новину?А можливо Садовий знайшов цю книжку і показав як приклад хамства і несмаку?...А можливо просто фейк чи монтаж?..
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«Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
""Візьми і зроби" (современная версия)", - написал Садовый в комментарии к своему фото с "Книжного Арсенала" в Киеве, на котором он держит карточку с надписью "Їб#ш невпинно". Источник: https://censor.net.ua/p3128918»

Забанили у Облкнизі ?
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т.е. такие фото и слова от великих допускаются...а от плебса... зашили крестиком? Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці - Цензор.НЕТ 119
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Да-с...
Только для обученних ігрє на роялє бєз рук...
Так что, трєніруйтєсь...
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это новое правописание в действии? Я думал он умнее.
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jibach ta pohuj зеля и лысый друган кошеватый тренд зелеботам
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Не знаю, хто цей Строгановський, але кацапських матюків нам не треба. В нас є і українські матюки. А Садовий просто бидлота, яка зараз намагається бути "в тренді" зебільного суспільства.
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ўжываючы рускую лаянку сам ператвараешся на рускага.
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....енто не тот, что

"возьми и вкрвды"???
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Удивляют возмущения петелюбов. Вы же этим уже шестой год здесь и не только здесь занимаетесь.))) Вы уверенны, что это не культурно?
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Гордиться нечем, вот они и беснуются.
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Скотився чи докотився, не того ісусика слухав. Чи то його жінка Катерина добре чує але не так тлумачить пророцтва
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Ї*АШИТИ БУДЕМО САМОГО САДОВОГО. Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці - Цензор.НЕТ 5034

ДО УВАГИ ЛЬВІВ'ЯН.
ВІДКРИТО ГРУПУ У ФЕЙСБУКУ
Скорумповане місто Львів

Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці - Цензор.НЕТ 336
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завтра біля міськради .10.00.
запрошуються всі Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці - Цензор.НЕТ 1669
Основне питання -відповідь Мера Андрійка-яким чином міськвиконком віддав 20 млн кацапу Чуркіну(бізнесмену-родичу того,що здох)
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ВСУПЕРЕЧ РІШЕННЮ МІСЬКОЇ РАДИ
https://zik.ua/news/2019/04/25/lviv_taiemno_vyplatyv_20_mln_borgu_za_avtobusy_lazu_yaki_vymagav_rosiyskyy_1560315

ЛКП «АТП-1» виплатило 20 млн грн боргу за отримані до Євро-2012 автобуси ЛАЗу. Погасити цю суму раніше вимагала факторингова компанія «Оптимум Фаткор», що належить дружині російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Через цей борг поліція у Львові навіть почала арештовувати автбуси АТП-1. Втім, міські депутати вирішили не платити грошей громадянину країни-агресора.

САМО СОБОЮ РОЗУМІЄТЬСЯ,ЩО САДОВИЙ ОТРИМАВ ВІД ЧУРКІНА ВІДКАТ НЕ МЕНШЕ 5 МЛН.
ІНАКШЕ ПАН АНДРІЙКО НЕ "ПРАЦЮЄ"
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дурь человека познается по словам его... когда садовый молчит - человек как человек, как только звезданет речь - начинаешь искать куда подевался тот человек, который передо этим говорил что-то внятное...
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Краще би цей клоун написав "Засрав Львів, засру і Україну".
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Найкращий мер , за всю історію Львова )) моя особиста думка , як львів'янина від народження .
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апропо.. підозра ,що цей львівянин у Польщі оцінює нашого мера Андрійка два рази рік по святкових урочистостях біля ратуші на Паску та Великдень.

так само зрозуміло чому Порошенко переміг у закордонному виборчому округу.
Бо українці,що давно мешкають за кордоном ,зовсім не стикались з тотальною корупцією,що заквітла буйним квітом за 5 років правління дегенератів з Коаліції Бпп-НФ..(
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Такій собі тренд для молоді тіпа Андрійко безшабашний Лемко.Хоча насправді допомогав дуже жорско у Львові "ПР"і особисто В.Януковичу в 2010 на виборах президента,а потім і в 2012р на виборах до ВР.Робив все щоб тількі реклама В.Януковича лунала зі всіх ефірів на ЛТБ і особливо на"патріотичному"радіо.А потім після кривавого Майдана в травні 2014 знов ж у Львові допомогав разом зі "свободою"і О.Тягнибом просувати в президенти засновника"ПР"і видатного корупціонера Порошенка.Я думаю,що всі здогадались кого,ці"патріоти"обріхували більше всього бігаючі по всім аптекам,почтам в часи пенсійних виплат,базарам і трамвайним зупинкам в час пік?Згадуючі про"кабальнігазовіугоди",про"таміфлю"про"європейській номер" в лікарні Качанівкі,ну все по методичці Манафорта і технологіям ФСБ.Я особисто все добре пам"ятаю і прошу в Господа Бога,щоб і люди пам"ятали...
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, у Львівській міській раді заступника міського голови з фінансово-економічних питань, Геннадія Васьківа, та виконуючого обов'язки директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка облили фарбою. Подія трапилась під час засідання виконавчого комітету.

https://www.facebook.com/ualvivsuspilne/videos/296763364546133/
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЇб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці. ФОТО
 
 
 
 
 
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