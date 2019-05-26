 Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці. ФОТО

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Візьми і зроби" (сучасна версія)", - написав Садовий в коментарі до свого фото з "Книжкового Арсеналу" в Києві, на якому він тримає картку з написом "Їб#ш невпинно".

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