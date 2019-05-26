 Їб#ш невпинно, - мер Львова Садовий на "Книжковому Арсеналі" в столиці. ФОТО

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Візьми і зроби" (сучасна версія)", - написав Садовий в коментарі до свого фото з "Книжкового Арсеналу" в Києві, на якому він тримає картку з написом "Їб#ш невпинно".
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Візьми і зроби" (сучасна версія)", - написав Садовий в коментарі до свого фото з "Книжкового Арсеналу" в Києві, на якому він тримає картку з написом "Їб#ш невпинно".
предлагаю Садовому фишечку: пусть партия "Самопомощь" приходит в Раду памперсах поверх штанов.. Лохторат прохавает!!! Зуб даю!!!
теперь это в тренде!
Владимир Александрович уже начал, правда, пока он использовал английское непечатное выражение, но почин положен.
і не з Зе
для них він вже непрохідний.
і навіть скоро не мер.
ВІДПРАЦЬОВАНИЙ МАТЕРІАЛ.
СМІТТЯ.
Новые честные лица, маладые команды.....
Летай иль ползай - конец известен!
У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.
https://fakty.com.ua/ua/svit/20190526-u-meksytsi-rozbyvsya-vijskovyj-vertolit-rf-ye-zhertvy/
це все одно, що радіти, що на галявинці в Кремлі сконала мурашка та ще! - там ще ж дві мухи з'їли горобці.
Це не радість, це констатація факту.
Якщо розбився росіянський вертоліт, то мексиканці куплять на його місце інший, але ймовірно не російський.
Расія не отримає валюти від продажі, ще й репутація зіпсута. Тому ми сприймаємо цей факт з почуттям задоволення.
надо признать, что у Иисусика есть чувство юмора, и Иисусик не любит мусор, поэтому партия Садового в новый созыв Рады не пройдет..
просто Иисусик таким образом прибрал львовский мусор из политики..
""Візьми і зроби" (современная версия)", - написал Садовый в комментарии к своему фото с "Книжного Арсенала" в Киеве, на котором он держит карточку с надписью "Їб#ш невпинно". Источник: https://censor.net.ua/p3128918»
Забанили у Облкнизі ?
Только для обученних ігрє на роялє бєз рук...
Так что, трєніруйтєсь...
"возьми и вкрвды"???
ДО УВАГИ ЛЬВІВ'ЯН.
ВІДКРИТО ГРУПУ У ФЕЙСБУКУ
Скорумповане місто Львів
запрошуються всі
Основне питання -відповідь Мера Андрійка-яким чином міськвиконком віддав 20 млн кацапу Чуркіну(бізнесмену-родичу того,що здох)
https://zik.ua/news/2019/04/25/lviv_taiemno_vyplatyv_20_mln_borgu_za_avtobusy_lazu_yaki_vymagav_rosiyskyy_1560315
ЛКП «АТП-1» виплатило 20 млн грн боргу за отримані до Євро-2012 автобуси ЛАЗу. Погасити цю суму раніше вимагала факторингова компанія «Оптимум Фаткор», що належить дружині російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Через цей борг поліція у Львові навіть почала арештовувати автбуси АТП-1. Втім, міські депутати вирішили не платити грошей громадянину країни-агресора.
САМО СОБОЮ РОЗУМІЄТЬСЯ,ЩО САДОВИЙ ОТРИМАВ ВІД ЧУРКІНА ВІДКАТ НЕ МЕНШЕ 5 МЛН.
ІНАКШЕ ПАН АНДРІЙКО НЕ "ПРАЦЮЄ"
так само зрозуміло чому Порошенко переміг у закордонному виборчому округу.
Бо українці,що давно мешкають за кордоном ,зовсім не стикались з тотальною корупцією,що заквітла буйним квітом за 5 років правління дегенератів з Коаліції Бпп-НФ..(
https://www.facebook.com/ualvivsuspilne/videos/296763364546133/