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Все про:хабар (2610) інспекція (23) прокуратура (1755)

 Начальника управління ДАБІ на Рівненщині затримано за хабар 400 тисяч гривень. ФОТО

Співробітники прокуратури Західного регіону України затримали під час одержання хабара в 400 тис. грн начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Західного регіону України, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління захисту економіки у Рівненській області, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди від представника приватного підприємства начальником Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області за посередництва іншої особи.

Хабар у розмірі 400 тис. грн призначався за нестворення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та непроведення перевірок на об'єкті будівництва.

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Указані кошти перераховані на розрахунковий рахунок "підконтрольного" зловмисникам іншого приватного підприємства.

Варто зазначити, що 25 травня 2019 року за вчинення опору та погрози насильством щодо працівників правоохоронних органів, посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України. При цьому йому також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Зараз тривають  першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання фігурантів справи".

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Начальника управління ДАБІ на Рівненщині затримано за хабар 400 тисяч гривень 01
Начальника управління ДАБІ на Рівненщині затримано за хабар 400 тисяч гривень 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128915
 
   
 Топ коментарі
 
Параша обещал руки рубать, хоть бы отчитался.
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Сейчас - ЗЕпрезедент где отрубанные руки новым борцом с коррупцией?

Начальник управления ГАСИ на Ривненщине задержан за взятку в 400 тыс - Цензор.НЕТ 6490
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Будни Украины при новом преЗЕденте - борце с коррупцией, строителе страны мечты с зарплатой 4000 дол...
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интересно, а подобная рыбалка перестанет быть спортивной..?
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Параша обещал руки рубать, хоть бы отчитался.
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Сейчас - ЗЕпрезедент где отрубанные руки новым борцом с коррупцией?


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вон перед гпу горы рубаных рук
ой нет - то выпитые бутылки Начальника управління ДАБІ на Рівненщині затримано за хабар 400 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 9749 Начальника управління ДАБІ на Рівненщині затримано за хабар 400 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 9749
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ну как так можно, взять и отрубать руки тов. Порошенку...
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Оце рівненські поліцаї проспали хабарника, бо "крутили" дітей за малюнки і одиночні пікети. Напевне цей достойник не вчора хабарі брати почав? Нє? Чи поліція вважає, що цей достойник на Рівненщині - останній і можна переходити до "кошмарення" пікетувальників?
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Вийськова прокуратура ловит архитекторов в глубоком тылу. Потужно
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в каком глубоком тылу? В Ровно штаб армии
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Ремонт хотел сделать, ковёр опять же таки ))
А тут такое )))
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Бланк: Росія намагається переконати США обміняти Україну на Венесуелу : https://zik.ua/news/2019/05/26/blank_rosiya_namagaietsya_perekonaty_ssha_obminyaty_ukrainu_na_venesuelu_1579895
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Всё пропало ,завтра снимают гипс . Шёл бы ты отсюда .
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Это реальность в политике Кремля, потому не такая простая работа у МИД Украины...
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Когда уже эти дебилы поймут, что сейчас будет всё быстро меняться и вот настало время всевозможных провокаций, в т.ч. и подстава на взятку от людей, которым они будут потом должны занести эти бабки??? Да! Подстава от этих людей! Именно такие методы сейчас используют для выковыривания всех этих взяточников на гос.должностях. Они забывают, что они все со "своими успехами" известны и причем давно находятся "на карандаше". У Зе это теперь называется - очищение влады. Как заметил один "не слабый" человек - ему определена миссия - зачистить это болото! И ему в этом помогут! За бугром уже всем надоело, что их бабки в Украине просто проваливаются. Поэтому сейчас один из трех главных вопросов у миссии МВФ - отчет- куда израсходованы выделенные бабки? Настало время отчета и ответственности. Никто из мира сильных так просто не допустит безгранично воровать их деньги! Посмотрите, какие "наезды" начались на Порошенко и его окружение. Теперь задумайтесь - зачем сюда вернули такого юриста-волкодава, как Портнов, который пачками начал сразу плодить иски в суд с конкретными уголовными материалами? Определенные источники говорят, что многие из "верхов" уже без памерсов не ходят!
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Ой дурак, взяточника на взятке поймали, а ты тут уже целую политическую линию партии уже увидел. Не позорься хотя бы, УКР из имени убери. Про Портнова вообще обхохочешься, напомни хотя бы, какими он там делами по борьбе с коррупцией знаменит, когда был при власти? ("вернули такого юриста-волкодава" - катаюсь по полу от смеха). Короче, учи матчасть, запроси новые методички.
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Под кого в нике маскируешься? Когда видишь такой вопль и истерику, значит человек попал в точку. Понятно, что критикуемый автор - человек с логикой и имеет доступ до сведений, которые требуют именно логики, а пенньковых нейронов. Уважаемый! Послушай совета - когда не слышишь - протирай глаза, а то можешь в кювет попасть, когда не видишь - пропылесось мозги, чтобы было меньше шороха вместо разума. Чтобы в политике что-то понимать, нужно меньше заглядывать в рюмку и слушать затухающих бабушек под подъездом. Заметно, что ты ещё даже до методичек не дорос,тебе нужно вернуться к Букварю и тетради в косую линейку для чистописания карандашом, бо ручкой от ограниченности можешь поставить кляксу. А о Портнове тебе видно действительно придется вспомнить, когда он доведет хоть одно начатое дело - а потом можешь обоссаться...от истерики. Приучи себя иногда слушать и по-детски не выступай, когда "взрослые" говорят. Желаю удачи!
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Детей за пикет в Ровно уже наказали, как бы не забыли этих красавцев наказать.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНачальника управління ДАБІ на Рівненщині затримано за хабар 400 тисяч гривень. ФОТО
 
 
 
 
 
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