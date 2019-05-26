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 Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня. ФОТО

Імена і дати народження українських військовослужбовців, які потрапили в полон, перейшовши на непідконтрольні українські території, оприлюднила волонтер з Дніпра Дарина Андрусенко-Якотюк.

Як йдеться у facebook-публікації, передає Цензор.НЕТ, у полон потрапили вісім військових: старший сержант Безпалий Роман Володимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Йосипович (03.03.1965), старший солдат Горяїнов Максим Анатолійович (28.07.1984), старший солдат Дуванов Кім Володимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павло Юрійович (21.06.1982), прапорщик Шайдов Віктор Андрійович (27.10.1970), старший солдат Геймур Олександр Юрійович (1994), старший солдат Гордійчук Юрій Миколайович (25.09.1982).

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"У складі екіпажу були бійці, які проходили службу в мпб вже більше ніж два роки. Кожен з хлопців має повну довіру та повагу як особового складу так і командування. Дуже хочеться наголосити на тому, що жоден з військовослужбовців не мав з собою зброї та перебував у тверезому стані. Кожен з них розумів відповідальність своєї посади. Як сталося, що вони вирішили скоротити прокладений маршрут, наразі невідомо, як і той момент, чому на КПВВ у них не питали напрямку та мети поїздки на лінію розмежування", - зазначає Андрусенко-Якотюк.

Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 01
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 02

Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 03
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 04
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 05
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль із 8 солдатами заїхав до терористів через "помилку в орієнтуванні", - офіційна позиція 53-ї ОМБ

Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 07
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 08

Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.

Також читайте: Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128905
 
 
 Топ коментарі
 
Що з цього приводу сказав новообраний президент?
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"Пробиралися" це ви, коли оббріхувати Порошенка. А щодо новообраного відповім : вибачитися за всі образи українцям і перестати брехати, прибрати людей Коломойського та ригоаналів із свого оточення.
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У него лига смеха, поцелуйчики лысин и т.п. Некогда ему.
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Заспокойтеся ! ЗЕпрезидент -скоро всіх визволить з полону : цілодобово працює над цією проблемою ! Тільки "Лігу сміху" відвідає-і вуаля! Спасіба Валодя !
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Цікаво чому ЗЕботи не використовують прізвище Вальцман у своїх гнівних дописах про Порошенка! Методичка застаріла ? Фішка не працює? Чи може якось невдобно обзивати когось вальцманом будучи людиною"правильної національності"!
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Может просто перешли поскольку надоело служить?
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У соседки сверху племянник из Киева к нам в Израиль как дезертир уехал...
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як це перейшли ?
і сім'ї кинули ?
малоймовірно.
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"Люди правильної національності "-знову обманули простаків -українців - і тихенько посміюються в сторонці -а порохоботи і зелеботи ********* один з дним і готові повбивати опонентів! граблі-граблі-знову граблі!
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Цензор.НЕТФотоПодіїОприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня. ФОТО
 
 
 
 
 
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