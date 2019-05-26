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Все про:Житомирщина (397) затримання (2907) наркотики (766) Нацполіція (7606)

 Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ. ФОТОрепортаж

Злочинна група налагодила схему виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території Житомира і декількох районів області. Після оперативної закупівлі амфетаміну та марихуани затримано працівника поліції Романівського відділення і його спільника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, в 2018 році оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили діяльність групи осіб, яка займається розповсюдженням і виготовленням наркотиків. Організаторами наркоугруповання виявилися чинні і колишні поліцейські.

Військова прокуратура Житомирського гарнізону почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, яке було передано за підслідністю до слідчого відділу УСБУ області.

Правоохоронці спільними діями задокументували причетність до наркобізнесу 22-річних співробітників сектора реагування патрульної поліції Романівського відділення поліції Новоград- Волинського ВП ГУНП у Житомирській області, їхніх колишніх колег і жителів Романівського, Чуднівського районів та Житомира. Змовники налагодили процес виготовлення амфетаміну та марихуани, їх перевезення та збут.

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Під час проведення чергової оперативної закупівлі наркотичного засобу і психотропної речовини працівники внутрішньої безпеки НПУ, УСБУ та військової прокуратури затримали капрала поліції і його 35-річного спільника, жителя Романівського району.

Проведено 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів злочинної групи, виготовлення, зберігання та збуту наркотиків. Вилучено амфетамін, марихуану, холодну зброю, боєприпаси, шашки та гроші.

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У порядку ст. 208 КПК України затриманих поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде оголошено підозру і обрано запобіжний захід. Тривають слідчі дії з метою притягненя всіх учасників наркокартелю до кримінальної відповідальності.

Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ 01
Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ 02

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Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ 03
Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ 04
Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ 05
Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128902
 
   
 Топ коментарі
 
Так то трава для котєйки.
Нє ущємляйте любітєлєй животних, сволочі! Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 8235

Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 9946
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Рюкзаков топил за зелю. Кушайте. Не обляпайтесь.
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Тобто коли нацжони, проривались до АП , то всьо було конституціонно, а тут таке...
Так це ж ще тижндень не пройшов з обрання нового Президента...
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Тема про наркотики и оборотней .Ты тему читал Вася ?
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Толпа добытчиков янтаря напала на силовиков на Ровенщине

Толпа добытчиков янтаря напала на силовиков на Ровенщине
В Ровенской области завели уголовное дело по факту нападения толпы добытчиков янтаря на полицейских и пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 24 мая.

Как сообщается, 21 мая полицейские Рокитновского отделения, сотрудники местной прокуратуры и пограничной службы проводили обыски в домохозяйствах двух жителей сел Познань и Глинное. Обыскам начали препятствовать местные жители - с обеих сторон более 100 человек.

"У правоохранителей отобрали видеокамеру, папку с документами и нанесли несколько ударов капитану полиции и работникам пограничной службы. Правоохранителям понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.
https://antikor.com.ua/articles/305829-tolpa_dobytchikov_jantarja_napala_na_silovikov_na_rovenshchine
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соевые скажите. это нова шыкаладная полиция - очьень важьно? Это потужная мыролюбная свинореформа № 100036?
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Нє, ця поліція вєе горохова, звертайся туди.
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за три дня мурора - очьень важьно стали гороховыми? Помоему у них тяга к мыролюбному реформизму развивалась на протяжении пяти лет. При чем здест вовка штейн?
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Рюкзаков топил за зелю. Кушайте. Не обляпайтесь.
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Какая разница за кого он «топил»
Реформу полиции проводил с Порошенко вместе
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коломойский сказал, что это его с аваковым общая работа
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Реформу полиции проводил Аваков вместе с Порошенко
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З вашого боку це чергова брехня. Порошенко не керував Аваковим і так звана реформа була роботою Авакова.
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Снова какие-то фантазии... Раз беня и рюкзаков признались в этом, то зачем выдумывать какой-то маня-мирок, где вам тепло и уютно?
Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. (с)
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Рюкзаков реформиловал полицию с порохом, рюкзаков топил за зелю, зеля- порохобот?
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Много ты до соевых видел, что бы ментов за крышевание брали?
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Взагалі то Аваков не людина Порошенка.
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Зрозуміло, але факт залишається фактом. Почалась хоч якась позитивна динаміка.
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Скоріше за все, що цю справу почали значно раніше і там були задіяні інші відомства. Тому Аваков не зміг прикрити своїх наркоторговців😃
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у админа явная страсть к вазелину.
цензор забыл - что вазелин пришел и ушел, а метка "цензор - сайт зеленского" - останется навечно.
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Це продовження реформи Авакова, якого новообраний президент не хоче зняти з посади.
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скорее всего просто закрысили или создавали конкуренцию Заметили как потом эти дела спускаются на тормоза? Постоянно арестовывают каких-то взяточников мелких и прочих делков и потом тишина, ничего. Кто сидит из тех о ком писали СМИ? Где эту достоверную статистику можно посмотреть?
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Вот так наши мудрые умельцы-полицианты себе на памятники гранитные, как могут, заколачивают.
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Так то трава для котєйки.
Нє ущємляйте любітєлєй животних, сволочі! Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 8235


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Колись взимку на вікні у мене стояла огіркова розсада, так котяра її з"їв. Злодюга.))
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Треба було йому вирощувати пирій, або купувати пророщений овес. Коли таким чином чистять шлунок.
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это все подбросили. провокация и поклеп.
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"гениальный плокулол" сегодня назвал три источника коррупции в Украине: госпредприятия, таможня и рэйдерство. но скромно умолчал о четырех главных источниках: генпрокуратура, ВР, АП и полиция... скромность или забывчивость? Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 258
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Чекаємо на слова нового прокурора. Він перерахує ці джерела корупції?
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можешь "чекать" можешь сам попробовать. но речь о том, что себя любимого и своих "близких" он исключает из рассмотрения.
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Це вже не цікаво, бо хочу побачити нову епоху без корупції.
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

2h2 hours ago

Один речной МБАК для ВМСУ
От Ленинской Кузни
Стоил более 100 000 000 гривен.
Мародер содрал с украинцев на никому ненужных речных катерах
Около 1 000 000 000 гривен.
Теперь появились ответы на вопросы почему не брали БЕСПЛАТНЫЕ катера у США.

Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ - Цензор.НЕТ 272

1 reply

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12 likes
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сексот ты про какую наркоторговлю ?про ту которую Петя с окупированых территорий контролировал?
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Та не ссы. Ща през от Яндекса лавэ плучит, и звезду смерти построит! В кино. На Г+Г.
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Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков на Житомирщине, при обысках изъяты оружие и деньги

Никогда не обращал внимания.Ну понятно, изъяли наркотики ,оружие и деньги. Ну наркотики понятно и оружие. А почему изъяли деньги? Это что запрет на деньги? Я что то пропустил? Если эти деньги преступные то это определяет суд.
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Опять наркотрафик+полиция...может наконец нуНо что то поменять в консерватории?
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Нє, ну а шо? Видали корочку, пістолет, - і крутись як хочеш. )))
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О мусора уже вкрай о..ели, крышевание наркоторговли плавно переходит в изготовление
Слава сабакову
К стати на 1+1 его сейчас рекламируют
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Полицейские с сообщниками наладили производство и сбыт наркотиков-это обычные украинские реалии. Менты продают наркоту по всей Украине. У них самые низкие цены.

Скоро магазины откроют с кассовыми аппаратами.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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