 Поліцейські зі спільниками налагодили виготовлення та збут наркотиків на Житомирщині, під час обшуків вилучено зброю та гроші, - НПУ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, в 2018 році оперативники Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили діяльність групи осіб, яка займається розповсюдженням і виготовленням наркотиків. Організаторами наркоугруповання виявилися чинні і колишні поліцейські.
Військова прокуратура Житомирського гарнізону почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, яке було передано за підслідністю до слідчого відділу УСБУ області.
Правоохоронці спільними діями задокументували причетність до наркобізнесу 22-річних співробітників сектора реагування патрульної поліції Романівського відділення поліції Новоград- Волинського ВП ГУНП у Житомирській області, їхніх колишніх колег і жителів Романівського, Чуднівського районів та Житомира. Змовники налагодили процес виготовлення амфетаміну та марихуани, їх перевезення та збут.
Під час проведення чергової оперативної закупівлі наркотичного засобу і психотропної речовини працівники внутрішньої безпеки НПУ, УСБУ та військової прокуратури затримали капрала поліції і його 35-річного спільника, жителя Романівського району.
Проведено 9 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів злочинної групи, виготовлення, зберігання та збуту наркотиків. Вилучено амфетамін, марихуану, холодну зброю, боєприпаси, шашки та гроші.
У порядку ст. 208 КПК України затриманих поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Найближчим часом їм буде оголошено підозру і обрано запобіжний захід. Тривають слідчі дії з метою притягненя всіх учасників наркокартелю до кримінальної відповідальності.
Так це ж ще тижндень не пройшов з обрання нового Президента...
Толпа добытчиков янтаря напала на силовиков на Ровенщине
В Ровенской области завели уголовное дело по факту нападения толпы добытчиков янтаря на полицейских и пограничников.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 24 мая.
Как сообщается, 21 мая полицейские Рокитновского отделения, сотрудники местной прокуратуры и пограничной службы проводили обыски в домохозяйствах двух жителей сел Познань и Глинное. Обыскам начали препятствовать местные жители - с обеих сторон более 100 человек.
"У правоохранителей отобрали видеокамеру, папку с документами и нанесли несколько ударов капитану полиции и работникам пограничной службы. Правоохранителям понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.
https://antikor.com.ua/articles/305829-tolpa_dobytchikov_jantarja_napala_na_silovikov_na_rovenshchine
Реформу полиции проводил с Порошенко вместе
Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. (с)
цензор забыл - что вазелин пришел и ушел, а метка "цензор - сайт зеленского" - останется навечно.
Нє ущємляйте любітєлєй животних, сволочі!
Ледокоин Гетьмана @YevhenS
2h2 hours ago
Один речной МБАК для ВМСУ
От Ленинской Кузни
Стоил более 100 000 000 гривен.
Мародер содрал с украинцев на никому ненужных речных катерах
Около 1 000 000 000 гривен.
Теперь появились ответы на вопросы почему не брали БЕСПЛАТНЫЕ катера у США.
1 reply
42 retweets
12 likes
Никогда не обращал внимания.Ну понятно, изъяли наркотики ,оружие и деньги. Ну наркотики понятно и оружие. А почему изъяли деньги? Это что запрет на деньги? Я что то пропустил? Если эти деньги преступные то это определяет суд.
Слава сабакову
К стати на 1+1 его сейчас рекламируют
Скоро магазины откроют с кассовыми аппаратами.