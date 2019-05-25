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Все про:затримання (2907) Київська область (927) Нацполіція (7606)

 Групу озброєних псевдополіцейских, які викрали столичного підприємця, затримано на Київщині, - НПУ. ФОТОрепортаж

На автодорозі поблизу с. Ревне Бориспільського району невідомі на Volkswagen T5 із проблисковими маячками зупинили Land Rover. Потім, погрожуючи зброєю, витягли водія, наділи йому на голову чорну маску, посадили у свій автомобіль і поїхали.

Повідомлення про це на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло 24 травня о 19:20, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

При цьому один із нападників зник на автомобілі заручника.

За вказівкою начальника поліції Київщини Дмитра Ценова в області та столиці ввели в дію оперативний план "Перехоплення". Вже за годину працівники карного розшуку обласної поліції спільно зі столичними патрульними затримали в одному з мікрорайонів Києва зазначений Volkswagen T5.

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"Присутні в ньому громадяни почали чинити опір, тому правоохоронці здійснили попереджувальний постріл із табельної зброї та застосували спецзасоби. Поліцейські звільнили викраденого заручника - 53-річного столичного приватного підприємця - та затримали групу зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Із собою у затриманих була зброя, підроблені документи співробітників поліції і формений одяг.

Підозрюваних - трьох жителів Дніпропетровської області та жителя АР Крим - затримали в порядку ст. 208 КПК України. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового утримання.

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За фактом викрадення людини, вимагання, незаконного заволодіння транспортним засобом, розбою та незаконного зберігання зброї слідчі відкрили кримінальні провадження.

Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння вимагань і розбійних нападів на території України. Також встановлюється місце перебування викраденого транспортного засобу потерпілого.

Групу озброєних псевдополіцейских, які викрали столичного підприємця, затримано на Київщині, - НПУ 01
Групу озброєних псевдополіцейских, які викрали столичного підприємця, затримано на Київщині, - НПУ 02
Групу озброєних псевдополіцейских, які викрали столичного підприємця, затримано на Київщині, - НПУ 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128894
 
   
 Топ коментарі
 
А псевдо Аваков задержали? Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине - Цензор.НЕТ 2799
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***
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- тут обязательно надо на погоны смотреть...
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Платить им меньше стали,те кто умнее уже убегают оттуда.
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это мыролюбно отреформированная полиция - очьень важьно?
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А псевдо Аваков задержали? Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине - Цензор.НЕТ 2799
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Порошенко звільнив Мертвечука від мінської групи.
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А Доній давно скурвився .
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***
- пап, а как узнать, какой из оборотней круче?
- тут обязательно надо на погоны смотреть...
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Судя по всему, у нас каждый второй полициант как минимум - из категории псевдо. Ни нормально ездить на авто, ни задержать злодея и проч...
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Ну не знаю.Я помню,моя надела маску зайчика.И не было никаких заяв,ни от кого.Кроме проявщика фоток,бо он утверждал,що тигр не спаривается с зайцами и хотел закрыть ателье Группа вооруженных псевдополицейских, похитивших столичного предпринимателя, задержана на Киевщине - Цензор.НЕТ 126
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Наверное полиция составит админпротоколы на них за ношение полицейской формы Групу озброєних псевдополіцейских, які викрали столичного підприємця, затримано на Київщині - Цензор.НЕТ 3567
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А в это время отряд сбушников гонялся за копателями янтаря,а батальон полицаев отбирал у предпринимателя заправку.
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Тема про задержание гастролёров бандитов похитивших человека,а тролли боты приплели сюда и Авакова и Зеленского .😁Плохой подбор на ботоферме
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Платить им меньше стали,те кто умнее уже убегают оттуда.
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Цензор.НЕТФотоПодіїГрупу озброєних псевдополіцейских, які викрали столичного підприємця, затримано на Київщині, - НПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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