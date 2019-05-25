 Боєць 24-го ОШБ "Айдар" Олександр Пузиков загинув на Донбасі 24 травня. ФОТО

Про це йдеться у facebook-групі Нікопольської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікополь втратив героя.

Старшина Пузиков Олександр Юрійович, 1986 року народження, служив у військовій частині А3488 (53-тя бригада).

Загинув 24.05.2019 року під час виконання службових обов'язків у зоні проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області. Співчуваємо рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

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Олександр Юрійович Пузиков народився 8 травня 1986 року. Закінчив Нікопольський профтехліцей №42 за спеціальністю електрозварника. З 2004-го по 2013 рік служив в управлінні 6-го армійського корпусу оперативного командування "Південь", яке дислокувалося в Дніпрі, на посадах водія, командира відділення, заступника командира взводу, старшини роти. У 2008-2009 роках був у складі українського контингенту в Косові. Після звільнення з військової служби, з 2013-го по 2016 рік, працював у 2-й державній пожежно-рятувальній частині в місті Дніпро старшим водієм. Під час війни повернувся на військову службу. Був старшиною в 24-му окремому штурмовому батальйоні "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади.

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Нагадаємо, 24 травня ворог 17 разів атакував позиції ОС. Загинув український воїн, знищено російського окупанта.