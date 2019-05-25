 Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили. ФОТО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.
За словами водія "Таврії", він з пасажиром в салоні, рухався Столичним шосе в третьому ряду в бік станції метро "Видубичі". Приблизно за 800 метрів до "Видубичів" у їхню машину ззаду на повному ходу влетів автомобіль Lexus. Удар був такої сили, що "Таврію" розвернуло на дорозі і відкинуло у відбійник. Водій Lexus не став чекати поліцію і зник з місця аварії. Від удару у Lexus відлетіла решітка радіатора і автомобільний номер "II 8888 ЕЕ".
На щастя, унаслідок аварії, ні водій ні пасажир "Таврії" не постраждали, незважаючи на серйозні пошкодження, які має автомобіль. У машини зім'ята практично вся задня частина і розірвало бензобак внаслідок чого пальне вилилося на дорогу. Водій підкреслив, що автомобіль відновленню ймовірно не підлягає.
На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.
личная встреча очень отрезвляет смелых говорунов..не желаете..?
но им тяжело просмотреть фотки))
Да ладно, сложат обратно и еще лет 30 поездит. Он просто набирает себе баллы для суда. Подравняют, подкрасят и дадут сто евро за хлопоты)
Если Таврия автомобиль то я китайский парашютист
ПС
противники блях говорили на укр номерах легко найти
ну так найдите владельца єтого номера желаю удачи)))
https://baza-gai.com.ua/search?digits=8888%D0%95%D0%95&page=3
но в первом еще хуже с кабины трака могли вообще не заметить как переехать
Машина может поломаться,
Девчонка может разлюбить,
Но чтобы Югик бросил пить,
Не может быть,не может статься