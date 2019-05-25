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Все про:ДТП (2320) Київ (6089)

 Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили. ФОТО

У суботу, 25 травня, в Києві на Столичному шосе позашляховик Lexus "наздогнав" "Таврію", яку відкинуло у відбійник, і зник з місця події.

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

За словами водія "Таврії", він з пасажиром в салоні, рухався  Столичним шосе в третьому ряду в бік станції метро "Видубичі". Приблизно за 800 метрів до "Видубичів" у їхню машину ззаду на повному ходу влетів автомобіль Lexus. Удар був такої сили, що "Таврію" розвернуло на дорозі і відкинуло у відбійник. Водій Lexus не став чекати поліцію і зник з місця аварії. Від удару у Lexus відлетіла решітка радіатора і автомобільний номер "II 8888 ЕЕ".

На щастя, унаслідок аварії, ні водій ні пасажир "Таврії" не постраждали, незважаючи на серйозні пошкодження, які має автомобіль. У машини зім'ята практично вся задня частина і розірвало бензобак внаслідок чого пальне вилилося на дорогу. Водій підкреслив, що автомобіль відновленню ймовірно не підлягає.

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Позашляховик протаранив Таврію на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили 01
Позашляховик протаранив Таврію на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили 02

На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128866
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что журнашлюшки,по номеру трудно объявить владельца,или его имя настолько приближено у потроху,что на ЦН его нельзя назвать?
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Референдум по возбуждению уголовного дела проводить будут ?
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Ну что, новая команда, во главе с новым преЗЕдентом, покажите, что вы не говно! Осудите скота!
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этот номер как раз вазелиновым и принадлежит.. или аваковским.
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Доказательства есть или просто любитель попердеть?
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не Зеля и Богдан точно сбежали Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 2225 свидетели видели Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 7725
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всегда подозревал, что ты упоротый бот..
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упоротый проститут но облизывал Потрошковым теперь Зелендебилам.. работай дальше дефективнеый...
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животное..хотя, не будем обижать животных, кого и когда я тут "облизывал"..?
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ты в свою Синагогу бигав придурковатый человек???!! смотри разумное чмо как бы тебе в зомби не превратиться ушлебок...
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я..? в синагогу..? Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 6460
личная встреча очень отрезвляет смелых говорунов..не желаете..?
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Який прудкий позашляховик! А водіяхоч позбувся, як непотрібного свідка?
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Ну что журнашлюшки,по номеру трудно объявить владельца,или его имя настолько приближено у потроху,что на ЦН его нельзя назвать?
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Его имя слишком приближено к ЗекоМАНДЕ.
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Судя по номеру кто то из поросячей будки .
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на фото номер таврии ващето, опять пенсне запотело
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НЕТ НОМЕР ТАВРИ ИМЕЕТ БУКВУ А а этот два II
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От удара у Lexus отлетела решетка радиатора и автомобильный номер "II 8888 ЕЕ". Источник: https://censor.net.ua/p3128866
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А части копота не смущают узколобый троль ?
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Где это вы видели, что сторонники ЗЕ ездили на автомобилях ? Они только на велосипедах ездят, я сам такое в кино видел.
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Достаточно изменить пару строчек в нормативных документах. Сбежавший водитель, априори считается находился в алкогольном опьянении и при вынесении приговора этот факт, дополнительно отягощает вину. на 7 лет.
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А если в нормативном документе изменить еще пару строчек, приравняв вождение в нетрезвом виде к покушению на убийство... А если еще ужесточить нормативы и покушение на убийство наказывать годами так 20-25... К сожалению, в этом государстве это утопия.
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Референдум по возбуждению уголовного дела проводить будут ?
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Нет, сейчас готовят референдум по сдаче мочи Президента на наличие опиумов в организме 🤭👍
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Шо, перва Петіна проба дала положітєльний рєзультат?
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Думаешь мочу в анализах найдут ? Я сомневаюсь.
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Я сомневаюсь, что найдут ли анализы в пэтином алкоголе?
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Это не просто блатной, а супер блатной. Интересно в какой фракции сейчас состоит это тело? Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 3078
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Водитель подчеркнул, что автомобиль восстановлению скорее всего не подлежит. Источник: https://censor.net.ua/p3128866\\\\\\\\\\

Да ладно, сложат обратно и еще лет 30 поездит. Он просто набирает себе баллы для суда. Подравняют, подкрасят и дадут сто евро за хлопоты)
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тануна...и шо,президент 73 позволит совершиться такой несправедливости?
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Таврию выровняют, растянут, зашпаклюют, покрасят и еще продадут за 3000у.е. в 2 раза дороже за 10-ти летний фольксваген на евробляхах. Самое интересное что противники евроблях в основном были работники СТО которые восстанавливают невосстанавливаемое советское говно.
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Нет. Я ничего не придумываю. Все реально. https://www.youtube.com/watch?v=nZ4G0f0xdzQ
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В тавріі ііхали сторонніки Злєнского і водітєль лексуса, як прєдставітєль иліти просто обязан був поставить на место етіх казлов!
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Во первых не Таврию а Петемобиль. Во вторых етого не может быть потому что Петя с Рюкзаковым и Гнойсманом провели рехвормы и запретили ездить свыше 50км/час. тем кто ездил 60км/час. А тем кто ездис 100км/час етот закон не распространяется.
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...переставай долбить перед тем, как заходить на Цензор, вася, или тебе не дают покоя лавры комика вальдемара? Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 3050
Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 9451
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Евробляха? Или ето номер от Таврии? Или как ето может быть? соевые в ступоре.
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Уже об'явили, шо то номер з тавріі)) Дивись вище))
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Так это сзади,а спереди был тот,другой Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили - Цензор.НЕТ 5893
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так то сзаді Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили - Цензор.НЕТ 6708 а спереду як на всіх тавріях дублюється перша цифра Позашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили - Цензор.НЕТ 2581
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Если бы был евробляхер,то орали бы со всех каналов!А так гос номер,"Лексус" и как обычно в таких случаях поступают владельцы данных машин,он опять убежал с места ДТП.Только номера не успел скрутить,как всегда!
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Водитель подчеркнул, что автомобиль восстановлению скорее всего не подлежит Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 8007

Если Таврия автомобиль то я китайский парашютист Внедорожник протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и сбежал: водитель и пассажир легковушки чудом выжили - Цензор.НЕТ 3037
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Водила лехуса по ходу бил пьяний, а так как номер скорее всего из блатних мусоров, потому и спетлял.
ПС
противники блях говорили на укр номерах легко найти
ну так найдите владельца єтого номера желаю удачи)))
https://baza-gai.com.ua/search?digits=8888%D0%95%D0%95&page=3
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Владелец любого номера находится примерно за 30-40 секунд.
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Что делала Таврия на Столичном в третьем ряду??
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искала приключений на сваю жопу
но в первом еще хуже с кабины трака могли вообще не заметить как переехать
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Почитай правила ДД, прежде чем пердеть !
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А номерочек-то по базе не пробивается.... уже ублюдки трут следы... луценко выходи из запоя спаси страну )
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страна не может отойти от соевого хаоса.
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Всё может быть,всё может статься
Машина может поломаться,
Девчонка может разлюбить,
Но чтобы Югик бросил пить,
Не может быть,не может статься
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соевые свиношныри, скажите нам. Это все проклятые евробляхеры устроили, или их пособники - космиты с альфы центавры?
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Цензор.НЕТФотоПодіїПозашляховик протаранив "Таврію" на Столичному шосе і втік: водій і пасажир легковика дивом вижили. ФОТО
 
 
 
 
 
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