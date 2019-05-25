 На Майдані відбулася акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.
Присутні принесли з собою паперові кораблики - символ трьох українських суден, які Росія захопила разом з моряками.
Вони вигукували імена кожного з 24 моряків, полонених Росією, і закликали інших підтримувати українських громадян, що містяться в російських СІЗО.
В руках присутні тримали державні прапори, військово-морський прапор України, плакати на підтримку полонених.
МЗС України хоче через міжнародний суд зобов'язати Росію звільнити всіх 24 українських моряків. Водночас Росія стверджує, що скарга України "немає сенсу".
Міжнародний трибунал завершив слухання у справі моряків, рішення: звільнити українських моряків.
Автор фото і відео - Олег Богачук
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Ця акція була б доречною біля будинку тих, хто послав туди цих моряків.
Невестка Президента Украины Петра Порошенко Юлия рассказала, что ее муж и старший сын главы государства Алексей ушел воевать на фронт, когда их малышу исполнилось всего два месяца.
Об этом Юлия Порошенко написала на своей странице в Facebook.
Юлия Порошенко объяснила, что причина того, что никто не знал о службе Алексея в АТО, состоит в том, что он не хотел подвергать опасности отца и всю Украину. Также она опубликовала обращение осведомленного с ситуацией инсайдера.
"Пора, наверное, уже и мне проговориться и поведать о том, что знал еще с лета 2014 года. Тут все предельно просто. Сын Порошенко Алексей сам добровольно пошел в военкомат и только потом поставил перед фактом своего отца. Порошенко отговаривать сына не стал, но объяснил ему, что если не дай Бог он попадет в плен, это может стать рычагом давления не столько на него, сколько на всю Украину, так как сам факт пленения сына президента и Верховного Главнокомандующего может стать сильнейшим деморализующим фактором на армию и население страны", - говорится в сообщении, которое и перепостила Юлия.
"Что сделал Порошенко - документы прикрытия для сына на другую фамилию. Чтобы даже сослуживцы не знали, кто он. Алексей был командиром минометного расчета и не в тылу. Минометные расчеты не по тылам и штабам сидят. И в доказательство опубликовано его фото в военной форме с ребёнком на руках в каком-то особняке.