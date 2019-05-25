 СБУ припинила незаконний видобуток бурштину на Житомирщині з оборотом $20 тис. на місяць. ФОТО

Про це повідомляє прес-центр СБ України, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужби встановили, що організував "артіль бурштинових старателів" непрацюючий мешканець міста Олевська.
Для видобутку "сонячного каменю" у прикордонних районах Житомирщини він винаймав місцевих жителів. За оперативними даними спецслужби, ділок мав "дах" серед місцевих правоохоронців, які за визначену винагороду не заважали йому у незаконному промислі та завчасно попереджали про рейди силовиків.
У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели на території Олевського району півдесятка санкціонованих обшуків. Під час слідчих дій співробітники Управління СБУ в Житомирській області затримали п’ятьох учасників угруповання під час незаконного видобутку "сонячного каменю" шляхом гідророзмиву ґрунту.
У організатора оборудки вилучено чорнові записи, які підтверджують протизаконну діяльність та свідчать про мінімальний дохід угруповання у двадцять тисяч доларів США щомісяця. Крім того, у фігурантів справи вилучено, зокрема видобутий бурштин, шість мотопомп, два електрогенератори. Загальна вартість обладнання становить понад двадцять п’ять тисяч американських доларів.
Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України. Операція відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.
Источник: https://censor.net.ua/p3128847"
Так это СБУ "своих" накрывает?
Вивчи нарешті. Чи горлівчани нездатні до засвоєння нової інформації?
Чи ти обдумано брешеш?
ех!...
от тільки Поляки), затримують партії бурштину по 200-250 тон баксів!
То есть эти скоты там всю природу загубят, а государство должно миллионы тратить на восстановление? Тогда уж лучше запустить туда крупного частника, который там все просеет на 3 метра в глубину и сам потом посадит лес. Это будет цивилизовано. А не запускать туда стадо каких-то мудаков с лопатами.. Просто ввести уголовное наказание за копание и все. Зажопили с лопатой - получи 3 года. И стразу станет порядок.
Очільниця МОЗ каже, що команда Володимира Зеленського досі її не запросила - пише "Укрінформ".
"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоча змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня", - заявила Супрун.
Вона додала, що команда МОЗ готова співпрацювати та представити ті зміни, які вже зроблені та які заплановані.
"Якщо буде запрошення. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - підкреслила в.о. міністра охорони здоров'я.
Супрун сподівається, що Зеленський підтримуватиме позитивні зміни в охороні здоров'я та допомагатиме, щоб вони відбулися швидше та якісніше.