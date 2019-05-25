 СБУ припинила незаконний видобуток бурштину на Житомирщині з обігом $20 тис. на місяць. ФОТО

Про це повідомляє прес-центр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував "артіль бурштинових старателів" непрацюючий мешканець міста Олевська.

Для видобутку "сонячного каменю" у прикордонних районах Житомирщини він винаймав місцевих жителів. За оперативними даними спецслужби, ділок мав "дах" серед місцевих правоохоронців, які за визначену винагороду не заважали йому у незаконному промислі та завчасно попереджали про рейди силовиків.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели на території Олевського району півдесятка санкціонованих обшуків. Під час слідчих дій співробітники Управління СБУ в Житомирській області затримали п’ятьох учасників угруповання під час незаконного видобутку "сонячного каменю" шляхом гідророзмиву ґрунту.

У організатора оборудки вилучено чорнові записи, які підтверджують протизаконну діяльність та свідчать про мінімальний дохід угруповання у двадцять тисяч доларів США щомісяця. Крім того, у фігурантів справи вилучено, зокрема видобутий бурштин, шість мотопомп, два електрогенератори. Загальна вартість обладнання становить понад двадцять п’ять тисяч американських доларів.

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Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України. Операція відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.