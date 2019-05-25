 Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси. ФОТО

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Фактично це вулиця-привид, якої немає на балансі міста вже багато років, і через це вона не знала ремонту. Асфальт зовсім нікуди не годний. Ями стали настільки глибокі, що в них провалюються навіть автобуси", - розповів він.
Директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв підтвердив Казанському, що цієї вулиці дійсно немає на балансі міста, але, як виявилося, цей факт не може бути перешкодою для її ремонту.
"Не думав, що таке можливо, але виявляється в столиці роками може існувати фактично нічия вулиця, за яку ніхто не відповідає. На щастя, пости в "Фейсбуці" та спілкування з чиновниками подіяли. Сьогодні сталося диво. На вулиці Чавдар вперше за 10 років стали латати ями! Як виявилося, щоб домогтися ремонту, не обов'язково навіть брати вулицю на баланс,"- зазначив блогер.
Також Казанський повідомив, що зустрівся в КМДА з мером Кличком, і той обіцяв, що до осені вулицю візьмуть на баланс, зроблять ремонт дороги і включать вуличне освітлення.
ти майже ніфіга не спалився
Порошенко обещает курс по 10
А Прийняв Порошенко цю країну, коли вона буда у сраці, а не на підйомі як зараз
Це факт, який зелебобам не обійти
Порошенко называет курс 13/доллар ганебним и обещает снизить
https://korrespondent.net/business/financial/3356891-poroshenko-schytaet-chto-dollar-budet-stoyt-deshevle-11-hryven
старайся
То есть до осени улица не будет на балансе города,ремонт дороги будут делать до осени и до осени освещения не будет.
лівий берег Києва, відрізняється від правого гіршими дорогами,
може тому шо вітальнік) живе в центрі міста?
вул. Чавдар, і всі Осокорки, і Позняки - нова забудова - люди мають машини,
але нема паркінгів\стоянок - машини стоять на вулицях - Київ місто Європейське?
влада місток будує біля ярма), а міст кірпи) не має нормальних з"їздів на лівому березі!!!
але треба ж і боксеру шось - 50%?! на карман відкатити!
і 1.5 не добудованих мости через Дніпро! але є мер, що здобуває якісь премії за хз шо,
і показує руки шо нічого не крали, десь це вже було, при космосі і ющі, і зараз при педалі і папі)!
и это в столице?
это была трубка мира 😁
https://v-variant.com.ua/tema/82503-ja-plachu-nalogi-gde-remont-dorogi-v-lisichanske-protestovali-avtomobilisty.html
https://www.youtube.com/watch?v=aoqDOYui1JE