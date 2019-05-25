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 Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси. ФОТО

Вулицю Єлизавети Чавдар на столичних Осокорках, відому на весь Київ жахливим станом асфальтового покриттям, нарешті почали "латати".

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично це вулиця-привид, якої немає на балансі міста вже багато років, і через це вона не знала ремонту. Асфальт зовсім нікуди не годний. Ями стали настільки глибокі, що в них провалюються навіть автобуси", - розповів він.

Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 01
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 02
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київавтодор" обіцяє до блиску вимити вулиці столиці за допомогою шампуню і нових багатофункціональних машин FordTrucks. ФОТОрепортаж

Директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв підтвердив Казанському, що цієї вулиці дійсно немає на балансі міста, але, як виявилося, цей факт не може бути перешкодою для її ремонту.

"Не думав, що таке можливо, але виявляється в столиці роками може існувати фактично нічия вулиця, за яку ніхто не відповідає. На щастя, пости в "Фейсбуці" та спілкування з чиновниками подіяли. Сьогодні сталося диво. На вулиці Чавдар вперше за 10 років стали латати ями! Як виявилося, щоб домогтися ремонту, не обов'язково навіть брати вулицю на баланс,"- зазначив блогер.

Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 04
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 05
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 06
Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 07

Також Казанський повідомив, що зустрівся в КМДА з мером Кличком, і той обіцяв, що до осені вулицю візьмуть на баланс, зроблять ремонт дороги і включать вуличне освітлення.

Комунальники взялися за ремонт нічиєї столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128845
 
 
 Топ коментарі
 
Та не кажи. Незабаром заживемо! Особисто вчора бачив на вокзалі потяг з бідними, але чисто одягненими заробітчанами що повертаються працювати в Україну. Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы - Цензор.НЕТ 6088
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Ну все! Завтра чекаємо долар по 8 і зарплатню в 5000 євро.
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Безсумнівно, то є особиста заслуга новообраного гідранта
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Ну что порохоботы, языки в сраки засунули, Зеленский пришел, ремонт, годами не деланный, сделали.
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Та не кажи. Незабаром заживемо! Особисто вчора бачив на вокзалі потяг з бідними, але чисто одягненими заробітчанами що повертаються працювати в Україну. Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы - Цензор.НЕТ 6088
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Один БобКат..,я представляю скоко там бабла отмывается.
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Вы это серьезно?) А если завтра скамейки нужно будет покрасить, то президент должен будет дать указание?)
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Ну, не зря же появился когда-то анекдот, как он картошку по телефону перебирает: "Хорошая, плохая, хорошая......Ну, ничего без меня сделать не могут")
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Ну так я это и вспомнил сразу...с какой ты области?
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Ну все! Завтра чекаємо долар по 8 і зарплатню в 5000 євро.
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Почитай сборник обещаний Порошенко, там все написано.
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сборнік абіщаній Порошенко вигадали прігожинські
ти майже ніфіга не спалився
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да шо вы все про прошлое - живем и смеемся над настоящим - зеленский клоун ,так и начал - все с его глупости смеются - одни желания не осуществимые и бред типа - чуваки ))))))))
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да он уже не призедент - программа МВФ заморожена - выборы не понятно когда ,примьера нет - и это всего несколько дней пролшло - смеемся дальше))))))
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Дякуючи Порошенко, створено те, що зараз спускає в унітаз зассика
А Прийняв Порошенко цю країну, коли вона буда у сраці, а не на підйомі як зараз
Це факт, який зелебобам не обійти
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https://youtu.be/I0T7kw3Ag88

Порошенко называет курс 13/доллар ганебним и обещает снизить
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Кандидат в президенты Украины и бывший глава НБУ Петр Порошенко заявил в эфире Шустер Live, что курс доллара должен опуститься, а американская валюта должна стоить менее 11 гривен.

https://korrespondent.net/business/financial/3356891-poroshenko-schytaet-chto-dollar-budet-stoyt-deshevle-11-hryven
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ти ще не дослужився до дозволу працювати під українським проксі?
старайся
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Купи прищепку в хозяйственном магазине,а то губа до земли отвисла.
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Не всё сразу. Потерпеть до вторника не можешь? Необходимо в бухгалтериях зарплаты нарисовать, на карточки деньги перевести...
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"... и тот обещал, что до осени улицу возьмут на баланс, проведут ремонт дороги и включат уличное освещение."

То есть до осени улица не будет на балансе города,ремонт дороги будут делать до осени и до осени освещения не будет.
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А нах её на баланс брать? Бедные застройщики наклепали курятников, и ********. А город теперь за наше бабло, инфраструктуру будет делать?
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Там половина Позняков так построена. Ни тротуаров ни освещения. Все потом за деньги киевлян достраивали.
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А вот, как выберут Педалика вновь мэром - так он в первый же рабочий день этим займется!
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це добре...
лівий берег Києва, відрізняється від правого гіршими дорогами,
може тому шо вітальнік) живе в центрі міста?
вул. Чавдар, і всі Осокорки, і Позняки - нова забудова - люди мають машини,
але нема паркінгів\стоянок - машини стоять на вулицях - Київ місто Європейське?
влада місток будує біля ярма), а міст кірпи) не має нормальних з"їздів на лівому березі!!!
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Місток' вже в 420 млн грн вилізе бюджету. А на дороги пох Педалю.
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за ці гроші, можна було і місток) і з"їзди)) поробити,
але треба ж і боксеру шось - 50%?! на карман відкатити! Коммунальщики взялись за ремонт "ничейной" столичной улицы Чавдар, в ямы которой проваливались автобусы - Цензор.НЕТ 7345
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забув сказати))), ці ліві з"їзди) з моста кирпи - треба просто зібрати, все вже років 10 лежить там!
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Олександре, Кирпа був геніальним і дуже гарним дядьком, згадайте, що лише при ньому УЗ здешевлювала квитки, робила ремонти вокзалів та запусксла нові потяги. Жалко дядька, от він би був гарним як мінімум Премєр-міністром.
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згоден, я про шо кажу - в Києві корки від того шо не продумана інфраструктура для людей,
і 1.5 не добудованих мости через Дніпро! але є мер, що здобуває якісь премії за хз шо,
і показує руки шо нічого не крали, десь це вже було, при космосі і ющі, і зараз при педалі і папі)!
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та невже))), а папини) пацани вже теж самознищилися\до коломойши перейшли?! Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 1567 Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 3421 Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 8766
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а Левый берег при каком мэре вусмерть застроили, напомни?
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Позняки еще до Кличко были полный пц. И Затрещина, как другой мир.
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Затрещину мало сейчас застраивают, конкурент Познякам Борщага на полях, ото где ппц) Сам живу возле м.Дарница, лесополосу от метро пока не трогают, но попытки от лысого любого друзя Юща были)
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на м.Лісова вже ліс попалили, і парк Кіото знищують, так шо скоро буде Київ велике трц! Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 8896
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А по сути, 420 млн. грн. на пешеходный мост это эпично. Юнеско бурчит, пох, дорог нету, пох. Надо мост. У меня знакомый на заводе ЖБК, который льет под мост конструкции, вот им мост нужен)
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довольно отвратительная "архитектура".... миллиарды идут "на ремонт" с акцизов за топливо, но автомастера продолжают жировать(ремонт ходовой и т.д.)
и это в столице?
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Да уж... Педалику бонус в карму к предстоящим выборам, что только накануне выборов надумал заниматься "ничейной улицей"(сама по себе фраза уже звучит по дебильному)
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а вот ту полностью согласен - как они похожи с володькой - всем ну кроме роста конечно)))))
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Тебе наверное томагавком мозг повредили?
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Зачем сразу предполагать худшее
это была трубка мира 😁
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народ - вообще то за все в Киеве отвечает мер - Виталик тот шо Кличко - парень на выборы собрался - не он вроде и так молодец - но это однозначно перед выборами прогиб))))))
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У нас априори не должно быть ничейных улиц. Это работа власти. Легче строить стеклянные мосты!
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Эту улицу и курятники вокруг нее построили при каком мэре, помнишь?
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Всегда удивлялся, как киевляне спокойно смотрят на то, что делают меры со столицей! И выбирают же таких! Один наркоман, другой боксер с отбитой головой, при котором Киев вообще в помойку превратился - пари вырубывают, тотальная застройка, беспредел.. Жаль Киев.
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Незаконная застройка, вырубка деревьев, убийства активистов, засыпка озер. Это называется расцвел?
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наплевать. Киев выглядит хорошо и дороги хорошие. Сравни со Львовом.
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Да причем тут Львов?? Речь о Киеве. А наплевать на что, на дерибан и убийства активистов??
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наплевать. Город должен быть удобным и красивым. Что там творится в зажопье Киева - разбирайтесь сами.
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Ремонт автобуса не дешёвый, вот ШЕУ и получили звиздюлей от КМДА.
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Зеленский приедет резать ленточку и открывать знак?
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у нас всі дороги такі, або ше гірші - як ото німці відступали, так ті дороги і стоять
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И это киевляне называют заброшенной дорогой с глубокими ямами,да по сравнению со многими дорогами в Украине - это немецкого качества дорога для нормального перемещения транспортных средств не нуждающаяся в ремонте совсем.
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в кожному місті та селі є мери,та вся банда місцевих депутатів..
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В Лисичанске Луганской обл. прошел митинг. Жители требовали отремонтировать дороги, которые в ужасном состоянии. Город контролируют нардепы Бойко и Дунаев из партии За життя. Скоро за этих "хозяйственников", угробивших Лисичанск, проголосуют 10% украинцев
https://v-variant.com.ua/tema/82503-ja-plachu-nalogi-gde-remont-dorogi-v-lisichanske-protestovali-avtomobilisty.html
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Хороший лінкбейт в заголовку. Зайшов подивитись повністю провалений під землю автобус. Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 808
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ПРОСТО НА ФОТКЕ НЕ ВИДНО - ПОД ЗЕМЛЕЙ УЖЕ КУЧА АВТОБУСОВ, А ТОТ ШО НА ФОТКЕ ПРОСТО ЕДЕТ ПО КРЫШАМ ПРОПАВШИХ НАВСЕГДА
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ЕСЛИ ЭТО УЖАСНАЯ ДОРОГА, ТО В ЗАПОРОЖЬЕ У НИХ ТОЧНО ИНФАРКТ "МИКАРДА" СЛУЧИЛСЯ БЫ. ВОН У БУРЯКА УЖЕ СЛУЧИЛСЯ - ЯВНО ОТ СОСТОЯНИЯ "ДОРОГ" Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси - Цензор.НЕТ 4379
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Цензор.НЕТФотоКиївські новиниКомунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси. ФОТО
 
 
 
 
 
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