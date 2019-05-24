 Останки українського добровольця Сергія Кононка, який загинув у 2014 році, перепоховають в Обухові 1 червня. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Олександрович Кононко, 1982 року народження, солдат, військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" (зараз - 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар"). Загинув 26.08.2014 року в районі селища міського типу Новосвітлівка Краснодонського району Луганської області, коли, ризикуючи життям, разом із солдатом Білітюком Василем Васильовичем, солдатом Шевчуком Борисом Івановичем, солдатом Лучинським Іваном Володимировичем віз пораненого Василя Пеліша на автомобілі УАЗ в найближчий медичний пункт і потрапив під артобстріл на трасі в районі Новосвітлівка - Хрящувате під Луганськом. Поранений Василь Пеліш був захоплений у полон, після звільнення розповів про цей бій.

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Був у списках зниклих безвісти. 23.12.2014 року найманці РФ у мішках передали з Краснодона українській стороні тіла 8 загиблих військовослужбовців, серед яких, за їхнім твердженням, було четверо "айдарівців". Серед них був замучений Сергій Кононко. Проводилось 5 незалежних експертиз ДНК для упізнання.

Тільки п'ята експертиза встановила, що це тіло Сергія Кононка. Загиблий "айдарівець" був спочатку похований на Краснопільському кладовищі Дніпра (ділянка №79).

Сергій Кононко народився 18.08.1982 року в Обухові. Був членом УНА-УНСО і першим керівником Обухівського осередку руху "Правий сектор".