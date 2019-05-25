 Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ пропонує фотоогляд квітучого весняного Вилкового, а також кадри осіннього достатку в місті.

Канали, на яких виникло поселення, і на яких стоїть чимала частина міста, називаються єриками. Навесні їх прочищають, а береги вкриваються першою зеленню.

Вилкове - місто на стику епохи, що минає, і модерності. Дерев'яні саморобні кладки пронизують його стару частину.

Як і дерев'яні причали.

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Моторним човном у Вилковому вже нікого не здивуєш, на відміну від того, що було ще 20 років тому.





Буває і так.

За Вилковим Дунай ділиться на безліч рукавів, якими стрімко несе свої води в Чорне море. Тут починається Дунайський біосферний заповідник - з густими плавнями і безліччю червонокнижних видів флори і фауни.

Дунай несе свої води з усієї Європи, але завдяки плавням вода тут чиста.

Зустріч маленького човна і великого корабля - нормально для цієї частини Дунаю.

У кінці літа єрики і острови між ними настільки заростають, що подорожній виявляється в зеленому царстві.

Якщо плисти в човні єриком із високими берегами, то виникає ілюзія перебування в джунглях.

У Вилковому ще збереглося кілька розсувних містків, щоб човен міг проїхати вузьким каналом. Це ручний механізм для підняття моста.

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У місті помірними темпами розвивається туризм. Діють кілька баз і готелів. Деякі з них - на майже диких островах, ближче до заповідника.

Достаток риби, особливо дунайського оселедця. Навесні "дунайка", йдучи на нерест, запливає в гирло Дунаю. Тут харчується водоростям, завдяки чому накопичує в собі величезну кількість йоду. Також місцеве вино, мед, плоди і бринза - те, що вабить туристів у гастрономічному плані.

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Більша ж частина Вилкового розташована подалі від води, на асфальтованих вулицях.

Фото: Наталя Шаромова, Ольга Скороход.