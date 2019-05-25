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Все про:Дунай (10) Одеська область (994) туризм (336) Вилкове (1)

 Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому. ФОТОрепортаж

Про те, що Вилкове зовсім не "українська Венеція" вже сказано багато. Цей куточок на краю Одеської області і України вабить більше своїм архаїчним рибальським колоритом. Поселення, засноване старовірами-липованами, сьогодні ніби розташоване між двома епохами. Тут поруч існують затоплені дерев'яні човни і проходять Дунаєм багатопалубні кораблі, райони поселення старовірів і сонячні панелі на дахах будинків, розвиток туризму та неосвітлені вулиці вночі.

Цензор.НЕТ пропонує фотоогляд квітучого весняного Вилкового, а також кадри осіннього достатку в місті.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 01

Канали, на яких виникло поселення, і на яких стоїть чимала частина міста, називаються єриками. Навесні їх прочищають, а береги вкриваються першою зеленню.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 02

Вилкове - місто на стику епохи, що минає, і модерності. Дерев'яні саморобні кладки пронизують його стару частину.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 03

Як і дерев'яні причали.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад півтисячі рибалок на човнах перекривали Дунай в Одеській області. ФОТОрепортаж

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 05

Моторним човном у Вилковому вже нікого не здивуєш, на відміну від того, що було ще 20 років тому.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 06
Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 07

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 08

Буває і так.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 09

За Вилковим Дунай ділиться на безліч рукавів,  якими стрімко несе свої води в Чорне море. Тут починається Дунайський біосферний заповідник - з густими плавнями і безліччю червонокнижних видів флори і фауни.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 10

Дунай несе свої води з усієї Європи, але завдяки плавням вода тут чиста.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 11

Зустріч маленького човна і великого корабля - нормально для цієї частини Дунаю.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 12

У кінці літа єрики і острови між ними настільки заростають, що подорожній виявляється в зеленому царстві.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 13

Якщо плисти в човні  єриком із високими берегами, то виникає ілюзія перебування в джунглях.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 14

У Вилковому ще збереглося кілька розсувних містків, щоб човен міг проїхати вузьким каналом. Це ручний механізм для підняття моста.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 15

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Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 16

У місті помірними темпами розвивається туризм. Діють кілька баз і готелів. Деякі з них - на майже диких островах, ближче до заповідника.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 17

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 18

Достаток риби, особливо дунайського оселедця. Навесні "дунайка", йдучи на нерест, запливає в гирло Дунаю. Тут харчується водоростям, завдяки чому накопичує в собі величезну кількість йоду. Також місцеве вино, мед, плоди і бринза - те, що вабить туристів у гастрономічному плані.

Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 19

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Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому 20

Більша ж частина Вилкового розташована подалі від води, на асфальтованих вулицях.

Фото: Наталя Шаромова, Ольга Скороход.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128799
 
   
 Топ коментарі
 
///
Говоря о Вилково, никогда не употребляйте штампы типа «украинская Венеция». Они только мешают погрузиться в атмосферу этого необычного городка. Вилково неповторимо - своими людьми и их бытом на дунайской воде, на "Нулевом километре" - месте где Дунай впадает в Черное море, и пресная вода смешивается с соленой...
Самые заметные архитектурные объекты Вилково - это три церкви. Две из них старообрядческие, одна ортодоксальная православная. Старообрядческие храмы узнаете по восьмиконечному кресту.
В мае в дельту Дуная прилетают пеликаны. Их можно увидеть именно возле 0-го километра . Кроме пеликанов, здесь можно увидеть лебедей, цапель, бакланов и еще несметное количество самых разных птиц.
Вилковская клубника зреет в середине мая и радует все лето. Секрет вкуса и аромата местной ягоды - много солнца и особенный грунт. Она растет на огородах-островах, намытых из дунайского ила. Здесь сохранились сорта, дающие не крупную мягкую ягоду, которую сложно сохранять и тяжело транспортировать.
Старое Вилково - это дома без фундамента, построенные из вербы, камыша и ила. Местная модная деталь в ландшафтном дизайне - это ракушки, насыпанные по периметру снаружи дома. Уход за каналами - ериками (чистка, углубление) возле своих домов - забота каждого хозяина.
Заготовка тростника - новый валютный доход вилковчан.
В дунайских плавнях есть фермы по разведению лягушек, которые в большом количестве экспортируются во Францию и прочие страны, где лягушки считаются деликатесом.
И еще - только в Вилково можно попробовать вино «Новак», вилковский виноград «Новак» - это дар Божий... и из этого винограда и творят свое маленькое чудо - вино с нежным деликатным вкусом. Важная особенность винограда «Новак»: если его высадить вдали от воды, в классических суходольных виноградных угодьях, он никогда не даст хорошего урожая, лоза будет развиваться слабо, листья рано пожелтеют, а ягоды утратят свой неповторимый клубничный аромат. Именно поэтому настоящий «Новак» можно вырастить только в дельте Дуная, на хорошо обводненных, богатых гумусом дунайских илистых почвах.
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Репілент можна придбати майже в кожній аптеці.
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СУДЯ ПО КОММЕНТУ, В ПОДХОДЫ И НА ВЫЛАЗКИ К ВОДЕ ТЫ НЕ ХОДИЛ. ИНАЧЕ БЫ ЗНАЛ, ЧТО ВСЕ ЭТИ РЕПЕЛЛЕНТОВ - НА ЧАС ОТ СИЛЫ
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Я так поняла, что репелленты там не спасают. Я как-то делала репеллент сама из эфирных масел: лаванды, цитронеллы, герани и гвоздики. Пока держится запах, комары не садятся, поэтому нужно каждый час себя орошать.
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Накомарник, репілент на руки кожні 2 год і так все літо (маю досвід з Ямалу)
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ОФИГЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ - ВСЁ ЛЕТО ХОДИТЬ В НАКОМАРНИКАХ И ******* ХИМИЕЙ. Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому - Цензор.НЕТ 6223
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Даю рецепт натурального и ароматного репеллента: покупаете в любой аптеке эфирные масла: лаванды, герани, цитронеллы и гвоздики. В пузырёк со спреем наливаете холодную родниковую воду. На бутылочку 200мл по десять капель каждого масла. Перед использованием хорошо взболтать и можно брызгать детишек, собанек, аллергиков и ничего им не будет, а главное, что никакого вреда для кожи. Комары не садятся, а бонусом идёт ещё сеанс ароматерапии. Кстати, от клещей этот спрей из аромамасел очень спасает. Я своего собакина им брызгаю и втираю в шерсть.
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ОСТАЛОСЬ УЗНАТЬ ДЕ ВЗЯТЬ РОДНИКОВОЙ ВОДЫ
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Ой, я вас умоляю .) это я себе беру родниковую воду, так как брызгаю этим спреем лицо. А для мужской бородатой мордочки лица - любая вода подойдёт, главное, чтоб не из лужи.
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ДУМАЮ, ЕСЛИ БЫ ТЫ ПРИЕХАЛ В ИЮНЕ-ИЮЛЕ К НАМ НА ВОДОЕМЫ ПОД КУШУГУМОМ И ВСТРЕТИЛСЯ С ТЕМИ ТУЧАМИ КОМАРОВ, ТЫ БЫ ИЗМЕНИЛ РИТОРИКУ НАСЧЕТ ВСЕХ ЭТИХ ПШИКАЛОК И ДЫМОВУХ АНТИКОМАРИНЫХ
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Когда я там был, меня удивило что нету мошкарни и комаров...под Киевом на Днепре есть, тучи их, а там нет.
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гуд), а машиною, туди можна доїхати?
чи гвинтокрилом)), краще))))))?!
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можно конечно. А Вилково это единственный центр в Украине общины староверов.
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был,как в рашу попал - местные сепарье кацапское , еще и тугадумы религиозные...больше туда ни ногой
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я подозреваю что они и не догадываются что там в Украине происходит. Да оно им и не надо.
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В Украине, все архаичное...
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та ты ваще из усть-заюлюпинска...ты сцыквтыккварцам не товарисч
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ПЕТИЦІЯ №22/053772-еп, Звільнити БОГДАНА Андрія Йосиповича з посади Глави Адміністрації Президента України

Голосуем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Петиція №22/053772-еп
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Были там семьей в 2015, сами из Беларуси. Очень понравилось. Староверы - прекрасные люди.
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Очень красивые места! Рыбалка там классная! Вот бы еще инвестиций туда, раскрыть весь потенциал тех мест... Там бы рай был.
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///
Говоря о Вилково, никогда не употребляйте штампы типа «украинская Венеция». Они только мешают погрузиться в атмосферу этого необычного городка. Вилково неповторимо - своими людьми и их бытом на дунайской воде, на "Нулевом километре" - месте где Дунай впадает в Черное море, и пресная вода смешивается с соленой...
Самые заметные архитектурные объекты Вилково - это три церкви. Две из них старообрядческие, одна ортодоксальная православная. Старообрядческие храмы узнаете по восьмиконечному кресту.
В мае в дельту Дуная прилетают пеликаны. Их можно увидеть именно возле 0-го километра . Кроме пеликанов, здесь можно увидеть лебедей, цапель, бакланов и еще несметное количество самых разных птиц.
Вилковская клубника зреет в середине мая и радует все лето. Секрет вкуса и аромата местной ягоды - много солнца и особенный грунт. Она растет на огородах-островах, намытых из дунайского ила. Здесь сохранились сорта, дающие не крупную мягкую ягоду, которую сложно сохранять и тяжело транспортировать.
Старое Вилково - это дома без фундамента, построенные из вербы, камыша и ила. Местная модная деталь в ландшафтном дизайне - это ракушки, насыпанные по периметру снаружи дома. Уход за каналами - ериками (чистка, углубление) возле своих домов - забота каждого хозяина.
Заготовка тростника - новый валютный доход вилковчан.
В дунайских плавнях есть фермы по разведению лягушек, которые в большом количестве экспортируются во Францию и прочие страны, где лягушки считаются деликатесом.
И еще - только в Вилково можно попробовать вино «Новак», вилковский виноград «Новак» - это дар Божий... и из этого винограда и творят свое маленькое чудо - вино с нежным деликатным вкусом. Важная особенность винограда «Новак»: если его высадить вдали от воды, в классических суходольных виноградных угодьях, он никогда не даст хорошего урожая, лоза будет развиваться слабо, листья рано пожелтеют, а ягоды утратят свой неповторимый клубничный аромат. Именно поэтому настоящий «Новак» можно вырастить только в дельте Дуная, на хорошо обводненных, богатых гумусом дунайских илистых почвах.
.........................................
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Жить там жопа . а вот на рыбалку на недельку самое оно .Это не ВенецияЭ, а венецианская деревня 17 века .
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після першої зарплати в 4000 доларів обовязково поїду туди😋
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Какие шикарные фото! Девушкам-фотографам спасибо за такую красоту. Мой муж любит в Вилково на рыбалку ездить, но меня с собой не берет, поэтому оценить эту красоту в живую у меня нет никаких шансов. Но, спасибо хоть сомов привозил попробовать, такие вкусные ням-нам.
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ЗАДУМАЙСЯ О РАЗВОДЕ. ИЛИ ПРОСТО ПОЕДЬ С НИМ ИЛИ САМА. ЧИ ТЫ ШО, РАБЫНЯ?
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А и правда, шо я рабыня чи шо? В багажник спрячусь, да и всего делов!
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Заведи бойфренда, який буде брати тебе на риболовлю.

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Геи - истерички! А у меня на истеричек аллергия. Я уже решила, что в багажник спрячусь.
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какой русский мир)).. это украинский Эверглейдс
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Просто обалденно! У нас подобных мест, увы, нет. А может я про них просто не знаю... Но дунайской селедки нет точно!)
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ЗАТО У ВАС ЛЕСОВ НЕМАЛО. ЕХАЛ ИЗ СЛАВУТИЧА ДО МИНСКА - ПОЛУЧИЛ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
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Вы знаете, последние годы вырубают их нещадно (под маркой борьбы с нашествием короеда)! Просто немилосердно!!! И если вдоль трасс это еще не так заметно, то едва заехав вглубь, сердце просто кровью обливается - СКОЛЬКО гектаров леса вырубается "хозяевами", КАКИЕ пустыри остаются на их месте. Нынешней "власти" нужно бабло любыми методами, вот и стараются твари..
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Один раз в жизни попалась дунайская селёдка. Реально вкуснее обычной!
ПС: а как там с комарами?
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Мы ездили туда, гид был из липован, рассказывал, что у них нет полиции (сами там порядки блюдут: выяснят, что чужую сеть с рыбой распотрошил, а через пару деньков выловят злодея в Дунае, замотанного в сеть... "Яке прикре самогубство!" На машине по Вилково практически никуда не проедешь... Еще удивили яблоки в Дунае: кораблик плывет сквозь яблоки.. Чудеса! Оказывается, они не собирают падалицу: все плоды, которые упали на землю, для них какие-то прокаженные... В Дунай вышвыривают. Покойников на лодочке вывозят. Колхозов отродясь не было: не смогли эту публику загнать в это счастье. Я все интересовалась"как вы "мебеля" в свои дома завозите?" "Никак"- был ответ.- со старыми живем. " При Совдепии было очень много богатых людей: вклады сгорели по 50-100 тыс руб. (Клубника давала хороший доход)
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...Колхозов отродясь не было.(с) Нет, почему не было? Было. Например, рыбколхоз, в котором рыбаки колхозники ловили рыбу не только в Дунае, но и по всему Черному морю.
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такая венеция как я папа римский такая же шняга в розумовке где мостик
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пхах от куда виноград в мае ахаххаххахахахаххамхахаххахахм
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Интересные места.и таких интересных мест в Украине много, надо развивать внутренний туризм.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоТихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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