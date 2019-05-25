 Тихі канали, швидка річка і дунайський оселедець - весна і осінь у Вилковому. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ пропонує фотоогляд квітучого весняного Вилкового, а також кадри осіннього достатку в місті.
Канали, на яких виникло поселення, і на яких стоїть чимала частина міста, називаються єриками. Навесні їх прочищають, а береги вкриваються першою зеленню.
Вилкове - місто на стику епохи, що минає, і модерності. Дерев'яні саморобні кладки пронизують його стару частину.
Як і дерев'яні причали.
Моторним човном у Вилковому вже нікого не здивуєш, на відміну від того, що було ще 20 років тому.
Буває і так.
За Вилковим Дунай ділиться на безліч рукавів, якими стрімко несе свої води в Чорне море. Тут починається Дунайський біосферний заповідник - з густими плавнями і безліччю червонокнижних видів флори і фауни.
Дунай несе свої води з усієї Європи, але завдяки плавням вода тут чиста.
Зустріч маленького човна і великого корабля - нормально для цієї частини Дунаю.
У кінці літа єрики і острови між ними настільки заростають, що подорожній виявляється в зеленому царстві.
Якщо плисти в човні єриком із високими берегами, то виникає ілюзія перебування в джунглях.
У Вилковому ще збереглося кілька розсувних містків, щоб човен міг проїхати вузьким каналом. Це ручний механізм для підняття моста.
У місті помірними темпами розвивається туризм. Діють кілька баз і готелів. Деякі з них - на майже диких островах, ближче до заповідника.
Достаток риби, особливо дунайського оселедця. Навесні "дунайка", йдучи на нерест, запливає в гирло Дунаю. Тут харчується водоростям, завдяки чому накопичує в собі величезну кількість йоду. Також місцеве вино, мед, плоди і бринза - те, що вабить туристів у гастрономічному плані.
Більша ж частина Вилкового розташована подалі від води, на асфальтованих вулицях.
Фото: Наталя Шаромова, Ольга Скороход.
Не звиздів би ти
чи гвинтокрилом)), краще))))))?!
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Петиція №22/053772-еп
Говоря о Вилково, никогда не употребляйте штампы типа «украинская Венеция». Они только мешают погрузиться в атмосферу этого необычного городка. Вилково неповторимо - своими людьми и их бытом на дунайской воде, на "Нулевом километре" - месте где Дунай впадает в Черное море, и пресная вода смешивается с соленой...
Самые заметные архитектурные объекты Вилково - это три церкви. Две из них старообрядческие, одна ортодоксальная православная. Старообрядческие храмы узнаете по восьмиконечному кресту.
В мае в дельту Дуная прилетают пеликаны. Их можно увидеть именно возле 0-го километра . Кроме пеликанов, здесь можно увидеть лебедей, цапель, бакланов и еще несметное количество самых разных птиц.
Вилковская клубника зреет в середине мая и радует все лето. Секрет вкуса и аромата местной ягоды - много солнца и особенный грунт. Она растет на огородах-островах, намытых из дунайского ила. Здесь сохранились сорта, дающие не крупную мягкую ягоду, которую сложно сохранять и тяжело транспортировать.
Старое Вилково - это дома без фундамента, построенные из вербы, камыша и ила. Местная модная деталь в ландшафтном дизайне - это ракушки, насыпанные по периметру снаружи дома. Уход за каналами - ериками (чистка, углубление) возле своих домов - забота каждого хозяина.
Заготовка тростника - новый валютный доход вилковчан.
В дунайских плавнях есть фермы по разведению лягушек, которые в большом количестве экспортируются во Францию и прочие страны, где лягушки считаются деликатесом.
И еще - только в Вилково можно попробовать вино «Новак», вилковский виноград «Новак» - это дар Божий... и из этого винограда и творят свое маленькое чудо - вино с нежным деликатным вкусом. Важная особенность винограда «Новак»: если его высадить вдали от воды, в классических суходольных виноградных угодьях, он никогда не даст хорошего урожая, лоза будет развиваться слабо, листья рано пожелтеют, а ягоды утратят свой неповторимый клубничный аромат. Именно поэтому настоящий «Новак» можно вырастить только в дельте Дуная, на хорошо обводненных, богатых гумусом дунайских илистых почвах.
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ПС: а как там с комарами?