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 Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Житель Авдіївки зберігав на своїй дачній ділянці в Ясинуватському районі Донецької області військові засоби ураження російського виробництва.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Отримавши інформацію про схрон, прикордонники спільно з представниками Національної поліції провели огляд ділянки, в ході якого було виявлено 5 пострілів ПГ-7В до протитанкового гранатомету РПГ-7. За попередніми висновками експертів, боєприпаси були виготовлені в РФ. З метою проведення подальших слідчих дій небезпечні предмети вилучені представниками вибухотехнічного підрозділу ГУ НП в Донецькій області.

Правопорушник переданий співробітникам Національної поліції. Відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" внесені в ЕРДР. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

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Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років вязниці 01
Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років вязниці 02
Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років вязниці 03
Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років вязниці 04
Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років вязниці 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128781
 
 
 Топ коментарі
 
Вы Портнова лучше на 5 лет посадите, больше толку будет. Пенсионеров садят, а те кто эту войну устроил,типа Портнова, спокойно разгуливают по Киеву
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А может был готов защищать территориальную целостность Украины и бороться с российской агрессией....

Вспомнил, это же "гражданская война".
И даже президенту приходят повестки)))
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О как , а убийцы по "тебя ждут дома" амнистируются
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От якби пішов воювати за Гіркіна, отримав би лише 3 роки. А через рік на УДО.
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Теперь 5 лет ему не нужно коммунальные платить да ещё и пенсия капает.
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Вы Портнова лучше на 5 лет посадите, больше толку будет. Пенсионеров садят, а те кто эту войну устроил,типа Портнова, спокойно разгуливают по Киеву
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А Портнов причем? Порошенко с 22.04 уже в Ростове!)))
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Скажите, вы точно Степан? Не Леонид?
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Вроде же Иван, но до чего же конченный!!!
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А может был готов защищать территориальную целостность Украины и бороться с российской агрессией....

Вспомнил, это же "гражданская война".
И даже президенту приходят повестки)))
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О как , а убийцы по "тебя ждут дома" амнистируются
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Нормальний дед , шо ж йому хранити війна іде.
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Грозит от 2 до 5 а дадут год условно если скажет что просто стоял на блокпосту боевиков и переводил бабушек через дорогу...
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скорее всего пенсионер и не знал о выстрелах,
главное мусорам срать, что расейское оружие,
то что не без мусорской помощи попало в Украину,
то нормуль ...... а пенсионер да, врах народа ...
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теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Да ладно вам, вот гепаградский суд недавно "осудил" воевавшего "ополченца", пойманного дома с арсеналом оружия всего на 3.5 года...
Сразу не могу найти ссылку, но все же и так знают, что это правда...
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Главный вопрос - ОТКУДА?
Если дата их производства позже 2014.....
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дайте ему искупить кровью врагов свою вину Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6575
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В Авдеевке в каждом подвале треба шукать кулемети
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Цензор.НЕТФотоПодіїПенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років в'язниці. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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