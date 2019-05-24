 Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Отримавши інформацію про схрон, прикордонники спільно з представниками Національної поліції провели огляд ділянки, в ході якого було виявлено 5 пострілів ПГ-7В до протитанкового гранатомету РПГ-7. За попередніми висновками експертів, боєприпаси були виготовлені в РФ. З метою проведення подальших слідчих дій небезпечні предмети вилучені представниками вибухотехнічного підрозділу ГУ НП в Донецькій області.
Правопорушник переданий співробітникам Національної поліції. Відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" внесені в ЕРДР. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.
Вспомнил, это же "гражданская война".
И даже президенту приходят повестки)))
главное мусорам срать, что расейское оружие,
то что не без мусорской помощи попало в Украину,
то нормуль ...... а пенсионер да, врах народа ...
Да ладно вам, вот гепаградский суд недавно "осудил" воевавшего "ополченца", пойманного дома с арсеналом оружия всего на 3.5 года...
Сразу не могу найти ссылку, но все же и так знают, что это правда...
Если дата их производства позже 2014.....