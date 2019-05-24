 Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Отримавши інформацію про схрон, прикордонники спільно з представниками Національної поліції провели огляд ділянки, в ході якого було виявлено 5 пострілів ПГ-7В до протитанкового гранатомету РПГ-7. За попередніми висновками експертів, боєприпаси були виготовлені в РФ. З метою проведення подальших слідчих дій небезпечні предмети вилучені представниками вибухотехнічного підрозділу ГУ НП в Донецькій області.

Правопорушник переданий співробітникам Національної поліції. Відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" внесені в ЕРДР. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

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