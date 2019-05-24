 Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Урочисті проводи миротворців відбулися напередодні, 23 травня, на базі одного з військових формувань повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України.

Військовослужбовців благословив капелан Мар'ян Сеник. Школярі Львівщини подарували українським воїнам обереги.

"Варто зазначити, що всі військовослужбовці цієї ротації під командуванням льотчика першого класу полковника Івана Шоломія є учасниками бойових дій на сході України", - йдеться в повідомленні Міноборони.

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У Конго військовослужбовці виконуватимуть завдання за призначенням протягом щонайменше шести місяців.

За цей час українські екіпажі вертольотів Мі-24 та Мі-8 вестимуть повітряну розвідку, патрулюватимуть певні території, забезпечуватимуть повітряну підтримку дій наземних підрозділів військ Місії ООН тощо.

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