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Все про:Конго (15) Львівщина (872) Міноборони (2584) миротворці (476) ЗСУ (272)

 Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго. ФОТО

Чергову ротацію українських миротворців урочисто відправили в Конго зі Львівщини. Наші вертолітники проведуть там 6 місяців, забезпечуючи повітряну підтримку дій наземних підрозділів військ місії ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Урочисті проводи миротворців відбулися напередодні, 23 травня, на базі одного з військових формувань повітряного командування "Захід" Повітряних сил Збройних сил України.

Військовослужбовців благословив капелан Мар'ян Сеник. Школярі Львівщини подарували українським воїнам обереги.

"Варто зазначити, що всі військовослужбовці цієї ротації під командуванням льотчика першого класу полковника Івана Шоломія є учасниками бойових дій на сході України", - йдеться в повідомленні Міноборони.

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У Конго військовослужбовці виконуватимуть завдання за призначенням протягом щонайменше шести місяців.

За цей час українські екіпажі вертольотів Мі-24 та Мі-8 вестимуть повітряну розвідку, патрулюватимуть певні території, забезпечуватимуть повітряну підтримку дій наземних підрозділів військ Місії ООН тощо.

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Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго 01
Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго 02
Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго 03Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128741
 
   
 Топ коментарі
 
І що там мають захищати, у нас війна, а вони в Конго.
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интересно сколько заплатили за место? Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго - Цензор.НЕТ 3819 Украинские миротворцы, служившие ранее в районе боевых действий, отправились по ротации в Конго - Цензор.НЕТ 3819
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...так что ж ты сидишь? Ты же знаешь..что не хватает там ВЕРТОЛЁТЧИКОВ... Давай... в военкомат и помоги. А то только гавкать мастер. Или отправить лётный состав в окопы...?? Они за шесть месяцев в Конго налетают столько..что дома за шесть лет не налетают... плюс заработают для государства средства.
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почему Зелемойский отправляет воевать людей в другую страну, когда нам на фронте не хватает людей!?

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Спроси у Пети, который начал их туда отправлять
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...так что ж ты сидишь? Ты же знаешь..что не хватает там ВЕРТОЛЁТЧИКОВ... Давай... в военкомат и помоги. А то только гавкать мастер. Или отправить лётный состав в окопы...?? Они за шесть месяцев в Конго налетают столько..что дома за шесть лет не налетают... плюс заработают для государства средства.
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Не заработают, а отработают взнос Украины в ООН. Оно по большому счету конечно то же самое, но все же.
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- Командир отряда Козлов!
- ...командир отряда кого?! Українські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго - Цензор.НЕТ 8264
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отряд с лазерными мушкетами к поглощению энергии готов, раз-два-100500.
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І що там мають захищати, у нас війна, а вони в Конго.
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какая то там весна в зп уже лето фотки старые и...чонго лонго синий небосвод это конго лето круглый год
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делать им там нехер, в Домбабве и Лугандоне ждут (с распростертыми объятиями)!
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кожному на шию- по банці кетчупу і нехай їх там з'їдять африканці негритянського походження.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУкраїнські миротворці, які служили раніше в районі бойових дій, вирушили за ротацією в Конго. ФОТО
 
 
 
 
 
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