 З воїном 10-ї ОГШБр Романом Досяком, померлим у госпіталі Дніпра від поранення в голову на Донбасі, попрощаються завтра у Львові. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 25 травня, у Львові, у церкві Святого Пантелеймона об 11.00 за адресою: вул. Княгині Ольги, 5, розпочнеться чин похорону Романа Мирославовича Досяка, 1970 року народження, мешканця села Ліщин Жидачівського району Львівської області, солдата, військовослужбовця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який у ніч на 18 травня, в районі селища Кримське Луганської області, під час бою з найманцями РФ дістав вогнепальне поранення в голову. У стані коми він був евакуйований санавіацією до лікарні імені Мечникова, де 5 діб його життя намагалися врятувати лікарі, але 22 травня о 23.15 він помер.

Роман Досяк народився 24.11.1970 року у Львові. Рік тому втратив брата, який трагічно загинув. На військовій службі за контрактом перебував з осені 2018-го року.

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Поховають Героя на Личаківському кладовищі Львова. У нього залишилися мати, сестра, дружина та двоє дітей.