EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  2072  22
Матеріали за темою:
Все про:Денісова (301) Донбас (11966) в'язні (165)

 Найманці РФ передали 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова. ФОТОрепортаж

Терористи "ЛНР" передали українській владі 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання у виправних установах на підконтрольній уряду України території.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала український омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ

"Знову я на мосту у Щасті. Забрала 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини. Це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по травень 2019-го ми перемістили 255 засуджених. З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення. Всього, разом з особами, яких переведено з окупованої частини Донецької області, переміщено 268 засуджених. З них вже 46 осіб звільнено. Протягом 2014–2019 років переведено 454 засуджених. Готова забрати усіх громадян України, які відбувають покарання на окупованих частинах Донбасу і висловили бажання переміститися на контрольовану Урядом України територію для продовження відбування покарання", - розповіла Денісова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З окупованого Донбасу передали 60 ув'язнених. ФОТОрепортаж

Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 01
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 02
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 03
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 04
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 05
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 06
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 07
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 08
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 09
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 10
Найманці РФ передали 60 увязнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3128705
 
 
 Топ коментарі
 
Какие не плохие или хорошие , а это наши граждане .
 показати весь коментар
 
Даже ЗЕки дают депу с ЛуГандона)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какие не плохие или хорошие , а это наши граждане .
 показати весь коментар
 
 
В жизни по всякому бывает...
С нашими мусорами уверен шо процентов 30 там вообще не по делу сидели...
 показати весь коментар
 
 
нэто ты скажи родственникам чьх детей отцов сыновей....они убили(не все конечно)
 показати весь коментар
 
 
Убийц там мало . Ватные убийцы гуляют по нашему Донбассу . Привет путлу , урод .
 показати весь коментар
 
мабуть ні, бачте, як з домбабвійської втікають ..
 показати весь коментар
 
а ежели "опоблок " передать на неподконтрольные Украине???
 показати весь коментар
 
Тобто вони нам свій криміналітет, а ми їм за це воду, електроенергію та пенсії. Гарний обмін і головне еквівалентний. Для дебилів.
 показати весь коментар
 
 
так тож нашилюды ! ну а наши пленные подождут там до своей кончины ...
 показати весь коментар
 
 
Ничего. Теперь новый первый зам СБУ проверит, кто из них годится для "95 квартала"
 показати весь коментар
 
 
НУ хоть в зэках у нас нехватки не будет .. да ещё и половина завербованных .. здобуток !
 показати весь коментар
 
 
скидають левий баланс.....а воєнних передавити не хочуть...
 показати весь коментар
 
 
У кАрмильцев нема чим кАрмить... Голодновато становиЦА на лугандонии... Наемники РФ передали 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова - Цензор.НЕТ 4735
 показати весь коментар
 
эту кобылу пора отправлять в утиль. зае...а ныть.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
так хто -наемники або террырысты? пора уже определица, петя уже месяц, как святой, а ясности в цьом вопросе до сих пор нема
 показати весь коментар
 
Даунбасцам нечем кормить зеков - пусть пойдут поищут в шахтах. там за танками хавчик хранился.
 показати весь коментар
 
ніколи не міг зрозуміти змісту ...в Україні що "нехватка зеків"?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниНайманці РФ передали 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання на підконтрольній Україні території, - Денісова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору